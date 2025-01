Milan, Conceicao non fuma più: bordate su arbitro, Cagliari e suoi giocatori, il web ribolle

Il Cagliari si conferma bestia nera del Milan, il portoghese ne ha per tutti: "Peggior primo tempo da quando alleno". Lo sfogo che scatena i social

“Giocare con il Cagliari è più difficile del Real Madrid”. Sì, Fonseca aveva ragione. Perché i sardi, che già avevano fermato il Milan dopo il blitz al Bernabeu, si sono ripetuti a San Siro in seguito al trionfo in Supercoppa. E con Conceicao in panchina. Al termine del match pareggiato 1-1, il tecnico ne ha avuto per tutti: dall’arbitro agli avversari, passando per la prestazione della sua stessa squadra.

Da Fonseca a Conceicao Cagliari incubo del Milan

Cambia l’allenatore, ma non il risultato. I sardi si frappongono nuovamente tra il Milan e la possibile svolta. Nel momento più, ecco che appare Nicola a rispedire il Diavolo all’inferno. Conceicao, però, non è Fonseca e dopo il deludente pareggio interno di ieri ha bacchettato la squadra, di tutt’altra pasta rispetto a quella ammirata nelle due partite vinte in rimonta in Supercoppa.

“Il primo tempo non mi è piaciuto per niente – ha detto ai microfoni di Dazn -. I calciatori devono capire che bisogna migliorare, perché anche uno che non capisce così tanto di calcio se ne rende conto”. Il mantra del lusitano è che ogni partita va vissuta “come una finale. Dobbiamo andare al 110%, nemmeno al 100%”. A Sky ha poi rincarato la dose: “Faccio l’allenatore da 13 anni ed è stato il primo tempo più debole da quando sono in panchina”. Il sigaro di Riad è stato posto nel cassetto: Conceicao, ora, ‘fuma’ solo di rabbia.

Le bordate di Conceicao: cosa ha detto di arbitro e Cagliari

L’ex allenatore del Porto è onesto nel riconoscere che “non sarei stato soddisfatto neppure se avessimo vinto”. Nello stesso tempo, però, non risparmia una frecciata all’indirizzo del Cagliari e dell’arbitro.

“Ammiro il lavoro di Nicola e l’ho studiato- ha detto il nuovo allenatore del Milan -. Ci sta buttarsi per terra e perdere tempo nel rinvio, non è un problema…”. Ed ecco che arriva la stoccata a Fourneau: “In questi casi l’arbitro avrebbe dovuto concedere dieci minuti di recupero”.

Flop Milan, i tifosi si scatenano sui social

I tifosi rossoneri assolvono Conceicao, nel mirino ci sono soprattutto la società e gli attaccanti. “Tra Abraham e Morata in due non fanno una punta” scrive Davide su Facebook. “Dopo la sbornia della Supercoppa si torna alle difficoltà di un campionato che si conferma difficile e avaro di soddisfazioni. Non si posso chiedere i miracoli a Sergio Conceicao, testa bassa e lavorare” commenta Il Tifoso Rossonero.

“Continuiamo a non avere un bomber di razza ma è innegabile che questa è un’altra squadra rispetto a quella buia e spenta vista fino al 29 dicembre. Almeno ci tiene seduti al divano senza che ci addormentiamo come prima” aggiunge Enrico. “Volete capire che il problema del Milan non è l’allenatore, ma che invece abbiamo una squadra e dei giocatori mediocri?” chiosa Gianfranco.