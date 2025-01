Arbitri: per Atalanta-Juventus Doveri, la bestia nera di Gasperini, Pairetto per Inter-Empoli

Le scelte di Rocchi per i tre recuperi di serie A in programma domani e mercoledì: Manganiello dirigerà Como-Milan. Orsato fa luce sul suo nuovo ruolo

Il designatore Rocchi ha ufficializzato le scelte per i tre recuperi di serie A dovuti agli impegni in Arabia per la Supercoppa italiana di Atalanta, Juventus, Milan e Inter. Le partite si giocheranno domani e mercoledì.

Doveri per Atalanta-Juventus

Si è affidato ad uno degli arbitri più esperti Rocchi per Atalanta-Juventus, in programma domani sera alle 21 a Bergamo. A fischiare sarà Daniele Doveri coadiuvato dagli assistenti Carbone e Costanzo con Rapuano IV uomo, Marini al Var e Chiffi all’Avar. Sarà il 29esimo incontro in carriera da direttore di gara dei bianconeri. Sotto la direzione di Doveri la Juve ha totalizzato 15 vittorie, 7 sconfitte e 6 pareggi, ultimo precedente il pareggio col Napoli a Torino in questa stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La lite con Gasperini

Di ben altro tenore i precedenti con l’Atalanta. Ancora si ricordano le urla nel febbraio 2022 di Gasperini contro Doveri in Fiorentina-Atalanta, dopo il gol annullato a Malinovskyi per fuorigioco di Hateboer. Il tecnico venne espulso e rimediò un turno di squalifica ed un’ammenda di 10mila euro.

Manganiello per Como-Milan

Per Como-Milan, in programma domani alle 18.30, ci sarà Manganiello coadiuvato da Giallatini e Colarossi, con Ghersini IV uomo, Serra al Var e Fabbri all’Avar. Per Inter-Empoli, nonostante le recenti uscite deludenti (in particolare nel derby di Roma), ci sarà Pairetto coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Mokhtar con IV uomo Bonacina, Meraviglia al Var e Mazzoleni all’Avar.

Orsato parla del suo nuovo ruolo

Intanto l’ex n.1 degli arbitri, Daniele Orsato, ha parlato a Radio anch’io sport su Radio1 del suo nuovo ruolo nell’Aia: farà il commissario per lo sviluppo del talento arbitrale: “Quando il presidente dell’Aia Antonio Zappi ha chiesto la mia disponibilità, ha voluto fortemente questo progetto. Mi occuperò di arbitri internazionali, per dare la mia esperienza. Qualche partita internazionale l’ho diretta e posso aiutare la crescita dei nostri Massa, Guida e Mariani. Mi occuperò di seguire i ragazzi giovani, che fanno parte della commissione di Serie A e B e i ragazzi della Serie C. Cercherò di portare le mie esperienze. Quando sono tornato dall’Europeo, ho cercato di ammazzare l’arbitro di campo dentro di me. L’arbitro l’ho saputo fare, ora devo cercare di far fare l’arbitro agli altri”.

Orsato non sarà designatore

Escluso un futuro da designatore: “No, io ho sempre vissuto alla giornata. Adesso collaboro con Gianluca Rocchi, mio amico ed ex collega oltre che attuale designatore. La forza del presidente Zappi è la coesione tra le persone. In questo momento storico mai siamo stati così coesi”. Infine una promessa: “Sul Var a chiamata e decisioni spiegate al pubblico come in Inghilterra. Ci arriveremo. Siamo a disposizione per attuare qualsiasi nuova riforma che possa aiutare gli arbitri e il mondo del calcio. Se Uefa, Fifa e Ifab riterranno che l’Italia possa provare certi esperimenti, noi saremo in prima linea. L’Italia è stata sempre pioniera su tante cose. Noi saremo sempre pronti, siamo già prontissimi. Se si può allungare l’età media degli arbitri? Assolutamente sì. I nostri arbitri internazionali Massa, Guida e Mariani possono arbitrare per lungo tempo”.