Orsato ha deciso sul suo futuro: ecco cosa farà l’ex arbitro più bravo e meno amato

Il fischietto di Schio torna a disposizione dell'Aia dopo le dimissioni da direttore di gara, il presidente Zappi annuncia il suo nuovo ruolo

Era l’asso nella manica nel manifesto pre-elettorale di Antonio Zappi: per battere la concorrenza dell’altro candidato alla presidenza dell’Aia Alfredo Trentalange, Zappi nel programma aveva inserito anche tra i vari punti l’ipotesi di far rientrare nel mondo arbitrale Daniele Orsato. E dopo aver vinto le elezioni Zappi ha mantenuto la promessa.

La nuova vita di Orsato

Dopo aver diretto 289 partite in Serie A diventando così il fischietto con più presenze nel massimo campionato italiano dietro al solo Concetto Lo Bello (328) ed aver raccolto riconoscimenti unanimi anche a livello internazionale (con la sola delusione della mancata designazione per la finale degli Europei) Daniele Orsato si è ritirato questa estate al termine della kermesse in Germania.

E’ stato l’arbitro più bravo degli ultimi lustri ma anche il meno amato e non solo per il celebre episodio del mancato rosso a Pjanic in Inter-Juve. Paradossi di un mondo che con gli arbitri non ha mai fatto pace.

Le parole del presidente dell’Aia Zappi

A chi in questi mesi gli ha chiesto sul suo futuro Orsato ha sempre escluso di voler fare il designatore ed è stato proprio il neo presidente dell’Aia Antonio Zappi ad annunciare a Sky Sport cosa farà l’ex fischietto di Schio. Il suo ruolo sarà quello di nuovo commissario per lo sviluppo del talento arbitrale. Nel suo intervento Zappi ha spiegato che Orsato “svilupperà approcci formativi, metodologie tecniche per favorire e velocizzare la crescita dei talenti arbitrali a disposizione degli organi tecnici.

Andrà a supportare i nuovi innesti alla Can, in sinergia con Gianluca Rocchi e Maurizio Ciampi, per supportare la crescita anche a livello internazionale dei migliori prospetti arbitrali L’Italia non poteva privarsi della qualità riconosciuta di Orsato. L’Italia ha già arbitri di élite a livello internazionale, ma dobbiamo continuare a lavorare per il futuro a partire dal livello di base”.

Cosa vuol dire in concreto? Che Orsato – come disse lui stesso in una intervista alla Gazzetta dello Sport – sarà istruttore e non designatore “perché io voglio insegnare e non designare”. In pratica, al momento farà da tutor per gli arbitri internazionali e giovani dalla A alla C. Poi passerà ad una capillarizzazione del proprio operato, lavorando dal basso e formando futuri arbitri internazionali ma anche insegnando approcci e preparazione alle grandi gare o manifestazioni.

Zappi apre al Var a chiamata

Zappi ha esposto anche altre possibili novità, a partire dal Var a chiamata: “Fermo restando che sarà l’Ifab a dire cosa fare, l’Aia sarà molto disponibile e interessata a qualsiasi tipo di sperimentazione del Var a chiamata. Io sono orientato verso un criterio di giustizia sostanziale, per cui anche una chiamata di capitani o allenatori possa consentire l’on field review perchè nessuna squadra possa uscire dal terreno di gioco pensando di aver subito una ingiustizia. Fermo restando che l’arbitro potrebbe anche rimanere della sua interpretazione e delle sue certezze”

In occasione della Coppa di lega inglese gli arbitri potranno spiegare direttamente ai tifosi le eventuali decisioni prese al Var (come in NFL), una sperimentazione alla quale Zappi tiene la pporta aperta: “Per quanto riguarda la sperimentazione inglese, anche qui c’è grande apertura verso una evoluzione tecnologica e comunicativa. L’Inghilterra è avanti anche da punto di vista anche culturale per poter procedere in questa direzione. Però anche in Italia a me piacerebbe che il calcio, mutuando l’esempio del rugby, possa arrivare presto anche a questo”.