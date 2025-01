Inter, Frattesi al muro contro muro: la Roma lo aspetta, i tifosi lo scaricano

Il centrocampista e il suo agente spingono per la cessione, ma Marotta non ha intenzione di fare sconti ai giallorossi: fan nerazzurri spazientiti

Davide Frattesi vuole la Roma, ma l’Inter non ha intenzione di fare sconti sul mercato ai giallorossi: la situazione del centrocampista è entrata in una fase di stallo, intanto i tifosi hanno già scaricato il giocatore sui social network.

Inter, Frattesi vuole la Roma

Davide Frattesi e l’Inter sono al muro contro muro. Il centrocampista ha ormai deciso di cambiare aria, la Roma lo corteggia serratamente e lui desidera tornare nella Capitale, la sua città, dove ha iniziato anche la sua carriera nel mondo del calcio. L’Inter, però, non ha intenzione di venire incontro al club giallorosso o di aprire una trattativa: il prezzo per Frattesi è fissato, se il giocatore vuole partire la Roma dovrà accontentare le condizioni dell’Inter.

Inter e Frattesi al muro contro muro

Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, Giuseppe Riso, agente di Frattesi, è in contatto praticamente quotidiano col d.s. della Roma Florent Ghisolfi, che non ha però ancora presentato un’offerta ufficiale all’Inter. La richiesta del presidente nerazzurro Beppe Marotta è chiara: 45 milioni, non un euro di meno, altrimenti ogni discorso per Frattesi sarà rinviato al termine della stagione.

La Roma ad oggi non può arrivare ad accontentare l’Inter: vedremo dunque se Frattesi rinuncerà a partire, accontentandosi del ruolo di riserva in nerazzurro, o se andrà alla rottura definitiva con l’Inter.

Inter, i tifosi scaricano Frattesi

Un’eventualità, quest’ultima, che sembra non spaventare i tifosi nerazzurri. Per gli interisti il capitolo Frattesi è ormai chiuso: con la richiesta di cessione, l’ex Sassuolo ha fatto intendere di non curarsi degli interessi dell’Inter e dunque meriterebbe soltanto un ruolo da comprimario, nel caso in cui non dovesse essere ceduto.

“Frattesi non ha dimostrato di meritare un posto da titolare in questa Inter, se vuole andare altrove deve portare un’offerta che piaccia alla società”, commenta Klaus su X. “Se Casadei lo hanno venduto a 20 milioni vuoi che Frattesi non ne valga 45?”, insiste Fil. “Frattesi è un bambinetto ci sta mettendo spalle al muro: va messo fuori rosa”, aggiunge Gianmarco puntando alla tolleranza zero. “Frattesi può spingere quanto vuole assieme al procuratore, ma se l’Inter ne ha bisogno e la Roma non paga, o pretende di fare come dice lei, ha sbagliato a capire. C’è modo e modo per andarsene e lui ha scelto quello peggiore”, la chiosa di Astrid.