Inter, la lezione di Asllani lascia tutti senza parole dopo le critiche post-Supercoppa

Il play albanese ha riferito di aver eliminato i profili social per non leggere più le critiche che gli sono pervenute dopo le ultime prestazioni

Autore di una buona prestazione contro il Venezia, Kristjan Asllani va verso il riscatto in nerazzurro dopo tante critiche. Massacrato per gli errori in Supercoppa nella finale col Milan a Riad il play albanese ha dato in diretta tv una lezione di stile, fair play ed onestà intellettuale. Il centrocampista 22enne si è presentato ai microfoni di DAZN affrontando di petto il discorso legato alle critiche che gli sono piovute addosso di recente. Poche, finora, le prestazioni in campo dell’albanese (10 giocate con 0 gol e 1 assist) ma il lancio lungo verso Lautaro ha illuminato il Penzo e dato ai compagni l’occasione di sbloccare la gara. Il discorso che ha lasciato tutti senza parole.

Inter, Asllani illumina il Penzo durante e post-gara

Il centrocampista albanese si è reso protagonista, al 15′, con un lancio in profondità verso il bomber argentino che ha arpionato il pallone ma non è riuscito a segnare; il gol è arrivato comunque immediatamente dopo grazie al tap-in di Darmian.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spiega (in perfetto italiano) Asllani a DAZN: “Si dice tanto di me ogni volta, sono abituato. Ormai ho imparato, è successo col Monza e nel derby.”Ho eliminato tutti i social e leggo meno cose, sono contento di avere tanti ragazzi che mi stanno vicini e credono in me”.

Asllani risponde alle critiche ricevute da inizio stagione

Kristjan Asllani crede che le critiche su di sé siano esagerate: “Sì sono esagerate, ma non c’è problema. Anzi, è meglio che caricano me. Oggi c’era solo da preparare questa partita e riprendersi moralmente; sono contento di averlo fatto. Era importante prenderci i tre punti e siamo contenti così”.

Asllani ringrazia i compagni per il supporto ricevuto

Che effetto ha fatto perdere la Supercoppa nel derby contro il Milan? Spiega il centrocampista albanese: “Sicuramente ci ha ferito quel derby perso, però abbiamo partite importanti davanti, era giusto cancellare quella sfida e ripartire da oggi. Siamo contenti di aver vinto perché era una partita pericolosa, non abbiamo sbagliato e andiamo avanti”.

Il centrocampista 22enne ha poi aggiunto: “Anche in settimana ho visto grande fiducia, sono fortunato ad avere un gruppo così vicino a me. Queste immagini mi fanno piacere”.