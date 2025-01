Inter, odissea Calhanoglu: nuovo infortunio durante il recupero, ecco quando può tornare

Il centrocampista bloccato da un altro problema muscolare: salterà il Bologna e probabilmente l’Empoli. Nessuna lesione per Mkhitaryan, ma l’armeno deve riposare

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non c’è pace per Hakan Calhanoglu: mentre si preparava al rientro in campo dopo l’infortunio all’adduttore rimediato nella finale di Supercoppa Italiana col Milan il centrocampista ha accusato un nuovo problema al polpaccio.

Inter, nuovo infortunio muscolare per Calhanoglu

Secondo infortunio consecutivo per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter si preparava a rientrare in campo dopo il problema muscolare rimediato nel primo tempo della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan dello scorso 6 gennaio, ma nella giornata di oggi s’è fermato nuovamente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Durante il lavoro di recupero Calhanoglu ha accusato un indolenzimento muscolare al polpaccio destro: il centrocampista è stato sottoposto ad esami clinici dallo staff medico dell’Inter e i test hanno evidenziato “un lieve risentimento al soleo della gamba destra”, come si legge in una nota ufficiale del club. “La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”, ha aggiunto l’Inter.

Inter, quando rientra Calhanoglu

Il problema al polpaccio scombussola i piani predisposti dallo staff dell’Inter e da Simone Inzaghi per il rientro di Calhanoglu. Il centrocampista si era infortunato dopo soli 35’ di gioco della finale di Supercoppa contro il Milan, la diagnosi della scorsa settimana parlava di un’elongazione all’adduttore destro. Un problema di lieve entità: l’Inter puntava a riportare in campo Calhanoglu già mercoledì contro il Bologna, gara che il turco dovrà saltare di sicuro.

Difficile prevedere se il centrocampista riuscirà a recuperare in tempo per il match di domenica a San Siro contro l’Empoli, più probabile che Simone Inzaghi punti a mandarlo in campo direttamente il 22 gennaio, per la sfida di Champions League contro lo Sparta Praga.

Inter, nessuna lesione per Mkhitaryan

Oltre a Calhanoglu, nel centrocampo dell’Inter resta indisponibile anche Henrikh Mkhitaryan, che ha saltato la gara di ieri a Venezia per un problema agli adduttori. Gli esami clinici non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma solo una lieve elongazione: l’armeno ha bisogno di un po’ di riposo, anche per lui la partita più probabile per il rientro resta quella contro lo Sparta Praga.