Contromarcia Araujo, salta l'operazione con la Juventus che vira su Hancko. Si riaccendono le piste Tomori e Antonio Silva

Colpo di scena nel mercato di gennaio: come spesso accade basta poco per cancellare un'operazione ritenuta in chiusura. E riprendere le trattative rimaste sullo sfondo: bianconeri e Giuntoli all'opera

Pubblicato: 15-01-2025 14:15