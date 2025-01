Pagelle Atalanta-Juventus 1-1: l'attaccante lo fa Kalulu. Ma c'è Retegui. Flop Savona e Cambiaso

I bianconeri di Motta passano in vantaggio ma si fanno recuperare di nuovo. Ecco i top e flop del recupero della 19a giornata di Serie A.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La pareggite è acuta per la Juventus che anche stavolta va in vantaggio ma non riesce a completare l’opera. Dopo un primo tempo senza reti, i bianconeri passano in vantaggio contro l’Atalanta grazie al bomber che non ti aspetti: è Pierre Kalulu, ben imbeccato da McKennie. Gasperini ha però in panchina le armi per rimettere in pista la sua squadra. La più affilata è di Retegui che di testa brucia Savona e firma l’1-1 definitivo.

Le scelte di Gasperini e Motta

Maestro e discepolo, uno di fronte all’altro. Gasperini è davanti e schiera la sua Atalanta migliore, con Lookman prima punta e il duo Pasalic-De Ketelaere alle spalle. Thiago Motta, squalificato e con le solite tante assenze, recupera Cambiaso, avanza McKennie da trequartista e sposta Nico Gonzalez alto a sinistra con l’ex Koopmeiners da falso nueve. I bianconeri sono in trend positivo contro i bergamaschi avendo perso una sola volta nelle ultime 18 trasferte (2021, gol decisivo di Malinovskyi).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Comincia la Dea, finisce la Juve nel primo tempo

Atalanta molto aggressiva e con Lookman e De Ketelaere costantemente pericolosi. La Juve fa densità a centrocampo, provando in qualche modo a tramutare in arma la totale assenza di attaccanti veri in campo. Il primo tempo è piuttosto povero di occasioni da gol, sebbene ai punti siano i bianconeri a meritare qualcosa in più soprattutto nel finale di frazione. Motta riesce ad imbrigliare piuttosto bene gli uomini di Gasperini.

Kalulu illude, Retegui riporta i bianconeri alla realtà

Nel secondo tempo Kalulu prima e Pasalic poi sfiorano il gol nel corso della stessa azione. Il difensore ex Milan capisce che oggi per lui ce n’è e in contropiede su assist di McKennie porta in vantaggio la Vecchia Signora. L’Atalanta va vicinissima al pareggio in diverse occasioni con i bianconeri che in affanno si salvano. Fino al 78′ quando il subentrato Retegui prende il tempo a Savona e di testa segna. Anche stavolta la Juve non riesce a portare a termine un vantaggio. La Dea la recupera grazie ai cambi.

Le pagelle dell’Atalanta

Carnesecchi 6 Ottimi riflessi su Koopmeiners a fine primo tempo.

Ottimi riflessi su Koopmeiners a fine primo tempo. Scalvini 6 Viene da un lungo infortunio ma non ha paura, neanche di entrare duro sugli avversari. (Dall’81’ Hien ng )

Viene da un lungo infortunio ma non ha paura, neanche di entrare duro sugli avversari. (Dall’81’ ) Djimsiti 6 Perno centrale del terzetto difensivo della Dea. Gioca con autorevolezza, senza soffrire particolarmente l’assenza di riferimenti negli avversari.

Perno centrale del terzetto difensivo della Dea. Gioca con autorevolezza, senza soffrire particolarmente l’assenza di riferimenti negli avversari. Kolasinac 6 La Juve attacca più sul fronte opposto, lui è comunque ben presente e parecchio cattivo. Rischia su McKennie

La Juve attacca più sul fronte opposto, lui è comunque ben presente e parecchio cattivo. Rischia su McKennie Zappacosta 5,5 Da quelle parti transitano sia Yildiz che Nico, per cui rimane più basso per dare supporto a Scalvini ma soffre un po’. (Dal 66′ Bellanova 7 Combatte e spinge, cosa che il suo predecessore non era stato in grado di fare).

Da quelle parti transitano sia Yildiz che Nico, per cui rimane più basso per dare supporto a Scalvini ma soffre un po’. (Dal 66′ Combatte e spinge, cosa che il suo predecessore non era stato in grado di fare). De Roon 6 Qualche tocco più elegante del solito, che fa capire l’intelligenza tattica dell’olandese.

Qualche tocco più elegante del solito, che fa capire l’intelligenza tattica dell’olandese. Ederson 6 Non sempre preciso negli appoggi, si abbassa per favorire lo sviluppo del gioco della squadra. Cresce nella ripresa: è lui che prova a dare la scossa all’Atalanta nel tentativo di arrivare alla rimonta.

Non sempre preciso negli appoggi, si abbassa per favorire lo sviluppo del gioco della squadra. Cresce nella ripresa: è lui che prova a dare la scossa all’Atalanta nel tentativo di arrivare alla rimonta. Ruggeri 6,5 Assistenza continua a Lookman che transita spesso e volentieri sulla sua corsia.

Assistenza continua a Lookman che transita spesso e volentieri sulla sua corsia. Pasalic 5 Si fa notare per un ripiegamento difensivo su Koopmeiners che scalda i tifosi. Ma è l’unico guizzo di una partita in cui si fa anticipare troppo, prova a mettere il sigillo in contropiede ma è impreciso. (Dal 55′ Samardzic 6,5 Entra e cambia il volto dell’attacco dei bergamaschi).

Si fa notare per un ripiegamento difensivo su Koopmeiners che scalda i tifosi. Ma è l’unico guizzo di una partita in cui si fa anticipare troppo, prova a mettere il sigillo in contropiede ma è impreciso. (Dal 55′ Entra e cambia il volto dell’attacco dei bergamaschi). De Ketelaere 5 L’inizio elettrico degli orobici lascia presupporre uno sviluppo altrettanto appassionante. Invece il belga si spegne. (Dal 66′ Retegui 7 Entra, firma il pari e torna capocannoniere).

L’inizio elettrico degli orobici lascia presupporre uno sviluppo altrettanto appassionante. Invece il belga si spegne. (Dal 66′ Entra, firma il pari e torna capocannoniere). Lookman 6,5 Spaventa in un paio di circostanze Di Gregorio, senza però trovare la giusta precisione per infilzarlo. (Dall’81’ Zaniolo ng)

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6,5 Salva la Juve con due parate, su Ederson e su Zaniolo.

Salva la Juve con due parate, su Ederson e su Zaniolo. Savona 5 Ogni volta che Lookman corre dalle sue parti è un colpo al cuore. Il giovane terzino aostano diventa protagonista negativo anche nell’azione del gol.

Ogni volta che Lookman corre dalle sue parti è un colpo al cuore. Il giovane terzino aostano diventa protagonista negativo anche nell’azione del gol. Gatti 7 Le punte mobili dell’Atalanta lo fanno correre più del solito. Il felino è comunque attrezzato. Salva anche un gol praticamente già fatto ma sono numerose le chiusure tempestive.

Le punte mobili dell’Atalanta lo fanno correre più del solito. Il felino è comunque attrezzato. Salva anche un gol praticamente già fatto ma sono numerose le chiusure tempestive. Kalulu 7 Molto bene su De Ketelaere, in particolare nelle fasi iniziali del match quando il belga è più ispirato. Sfiora il gol ad inizio ripresa poi lo trova con un insolito killer instinct.

Molto bene su De Ketelaere, in particolare nelle fasi iniziali del match quando il belga è più ispirato. Sfiora il gol ad inizio ripresa poi lo trova con un insolito killer instinct. Cambiaso 5 Qualche errore anche banale nei primi minuti, forse per il tanto tempo trascorso in naftalina. Si fa sovrastare da Bellanova nel finale.

Qualche errore anche banale nei primi minuti, forse per il tanto tempo trascorso in naftalina. Si fa sovrastare da Bellanova nel finale. Locatelli 6 Torna e si vede o più che altro si sente. Buona diga a centrocampo, finché ne ha almeno perché col passare dei minuti cala di intensità. (Dall’86’ Fagioli ng )

Torna e si vede o più che altro si sente. Buona diga a centrocampo, finché ne ha almeno perché col passare dei minuti cala di intensità. (Dall’86’ ) Thuram 6,5 Salva due potenziali occasioni da gol facendo da muro. Ma è questo un po’ il senso della sua prestazione, con gli atalantini che gli rimbalzano contro. (Dal 74′ Douglas Luiz ng )

Salva due potenziali occasioni da gol facendo da muro. Ma è questo un po’ il senso della sua prestazione, con gli atalantini che gli rimbalzano contro. (Dal 74′ ) Yildiz 6,5 Vivo seppur a sprazzi. Le giocate offensive della Juve devono necessariamente passare dai piedi del numero 10.

Vivo seppur a sprazzi. Le giocate offensive della Juve devono necessariamente passare dai piedi del numero 10. McKennie 7 Trequartista di contenimento, primo tempo così così poi confeziona un assist meraviglioso per Kalulu. Si ripete anche con Yildiz che però calcia male. Generoso, finisce stremato.

Trequartista di contenimento, primo tempo così così poi confeziona un assist meraviglioso per Kalulu. Si ripete anche con Yildiz che però calcia male. Generoso, finisce stremato. Nico Gonzalez 5 Un po’ al centro, un po’ a sinistra. Non è cattivo come dovrebbe e commette errori tecnici non da lui. (Dall’81’ Mbangula ng )

Un po’ al centro, un po’ a sinistra. Non è cattivo come dovrebbe e commette errori tecnici non da lui. (Dall’81’ ) Koopmeiners 5,5 Alterna cose buone ad altre che ti fanno domandare il perché della sua presenza in campo. Sfiora il gol, a volte è lanciato in contropiede ma chiaramente non è una delle sue doti migliori.

Serie A: la classifica completa