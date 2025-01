Supercoppa, Gasperini non sa perdere? La provocazione che scatena la bufera sul web

Fabrizio Biasin e su "X" monta la polemica tra post al vetriolo e considerazioni piccate dopo le polemiche sugli arbitri del tecnico della Dea

Il calcio è così: chi perde s’infervora e recrimina, chi vince sorride e stuzzica. Il giorno dopo Inter-Atalanta si porta dietro i malumori di chi ha perso, l’Atalanta e le considerazioni, più o meno sportive, dei tifosi della squadra che ha vinto, l’Inter.

Di nuovo gli arbitri nel mirino. Ieri è stato Gian Piero Gasperini a puntargli il dito contro, soprattutto per il primo gol di Dumfries, irregolare secondo il tecnico atalantino, per almeno tre motivi. La reazione corre lungo i binari dei social: un post del giornalista Fabrizio Biasin su “X” fa discutere e scatena la bufera.

Gasperini: Il primo gol di Dumfries è irregolare

“La partita ha avuto la sua svolta su quel gol assurdo. Il calcio d’angolo era inesistente, De Vrij era davanti al portiere e c’era un fallo evidentissimo di Dumfries su Scalvini, spinto con due mani”, è stato questo l’inviperito commento di Gian Piero Gasperini nel post-partita di Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri di Milano con una doppietta di Dumfries.

L’intera squadra arbitrale è finita nel mirino dell’allenatore, soprattutto l’arbitro Chiffi posizionato in sala Var. Gasperini ha “denunciato” una disparità di trattamento in occasione del gol annullato a Ederson per un fuorigioco di De Ketelaere. Questione di centimetri, quasi di millimetri.

“Hanno impiegato sette minuti a trovare, giustamente, il fuorigioco di De Ketelaere. Questa è una brutta espressione del Var, abbiamo esportato un brutto Var, che non si è accorto di tre situazioni chiare”, ha commentato Gasperini riferendosi alle tre potenziali situazioni sfavorevoli all’Atalanta – il contatto tra Dumfries e Scalvini giudicato lieve dagli arbitri, la posizione di De Vrij posizionato davanti a Carnesecchi e la svista sul calcio d’angolo assegnato all’Inter (l’ultimo a toccare palla è stato Bisseck) – in occasione del gol dell’1-0.

Biasin su X: Gasperini non sa perdere

Ma, come detto, il più delle volte, dopo una partita di calcio c’è chi si arrabbia per il risultato e chi festeggia stuzzicando l’avversario. Su “X” ha provocato una ridda di commenti il post del giornalista Fabrizio Biasin, tifoso interista, che ha preso di mira Gasperini subito dopo le dichiarazioni del tecnico nel post-gara.

“Gasperini ha imparato a vincere, prima o poi imparerà anche a perdere”. Una provocazione, un simpatico buffetto via social, che ha scatenato la polemica. Alle 9.30 di questa mattina, il post era stato visto da più di 80mila persone. Parecchi i “mi piace” degli interisti divertiti e dei non estimatori di Gasperini. Ma anche tanti commenti a favore dell’Atalanta e contro l’Inter.

La reazione social al post di Biasin

Si sono uniti atalantini e tifosi di altre squadre (juventini e milanisti su tutti), in un tripudio di considerazioni più o meno sportive. Un utente, Rust352, gli ha risposto: “Gli avete segnato su un corner che non esiste, annullato un gol per un fuorigioco che non avrebbe trovato manco Moratti col telescopio Hubble e non vi danno un cartellino giallo del pleistocene, potrà essere un attimo alterato?”.

Gli fa eco Paolo Merati: “Lui non saprà perdere, ma voi non siete onesti”. E ancora Antonio Holiday: “Fabrì, voi di sicuro siete gli ultimi a poterglielo insegnare”. Ancora più spiazzante il post di Emanuele Landi: “Rimanete sempre quelli accolti in ogni stadio con ‘non vincete mai, non vincete mai’. Siete una Cremonese con una farsopoli in più”.

Nel lungo elenco di commenti si sprecano le critiche, gli sfottò, ma anche post più articolati e tranquilli (“Gasperini ha detto cose oggettive, non si è inventato nulla”, ha scritto Bombersave9). Di tendenza, poi, l’hashtag “MarottaLeague”, divenuto popolare nella notte, per i tanti messaggi postati su “X”, contro il gol annullato per fuorigioco a De Ketelaere. Insomma, nonostante il lungo viaggio con destinazione Riyadh, in Arabia Saudita, il calcio italiano fa discutere, in campo e dietro a uno schermo.