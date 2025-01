Dove vedere Juventus-Milan, Supercoppa italiana 2025, in diretta tv e streaming: probabili formazioni, orario e data

La seconda sfida della Final Four in calendario oggi 3 gennaio alle ore 20 live sulla rete ammiraglia di Mediaset che trasmetterà in esclusiva le sfide del primo torneo dell'anno

L’avvio con una sfida evocativa quanto potente, soprattutto se letta in chiave campionato, come Inter-Atalanta ha rischiato di oscurare Juventus-Milan. Ma è la prima del nuovo tecnico rossonero e senza Danilo. La Supercoppa italiana con la sua nuova formula prevede questa sera, 3 gennaio a partire dalle 20 italiane (22 locali), il secondo incontro in programma per l’assegnazione del primo trofeo dell’anno.

Il torneo, secondo il nuovo format e gli accordi raggiunti, verrà giocato interamente in Arabia Saudita, con una Final Four che si preannuncia eloquente dopo il girone d’andata e una finalissima fissata per il 6 gennaio. Le partite, come già anticipato, saranno visibili in esclusiva su Mediaset con il calendario che andremo ad approfondire, di seguito.

Supercoppa, la formula e la Final Four

L’esito di Inter-Atalanta ha dimostrato, oltre la Supercoppa, che questa è e rimane una sfida di concetto, utile a comprendere la reale e concreta possibilità di consolidare una classifica imprevista, ma appassionante per la Serie A.

Confermato il format e la Final Four che avevamo imparato a conoscere, nell’edizione 2025 la prima promossa in finale è l’Inter che attende di conoscere adesso l’avversaria diretta. Secondo incontro, dunque, previsto per questa sera 3 gennaio a partire dalle ore 20: in campo vedremo Juventus-Milan, prima uscita ufficiale del nuovo allenatore rossonero.

Dove vedere Juventus-Milan in diretta tv

C’è da ricordare, infatti, che il format della Supercoppa prevede una Final Four con tre match, due semifinali e la finale. Dopo il primo incontro che ha visto l’Inter campione d’Italia contro l’Atalanta, è tempo del secondo scontro in programma: la Juventus vincitrice della Coppa Italia affronterà il Milan, arrivato secondo la scorsa stagione.

Chi vince accederà alla finale, in programma il 6 gennaio 2025, alle ore 20.00 a Riad con diretta sempre su Canale 5, eletta rete ospitante del live in chiaro a cui si somma la possibilità della diretta streaming.

Riassumendo, dunque, le principali informazioni sulla diretta di Juventus-Milan sono le seguenti:

Partita : Juventus-Milan

: Juventus-Milan Dove : Al-Awwal Park di Riad, Arabia Saudita

: Al-Awwal Park di Riad, Arabia Saudita Data : 3 gennaio 2025

: 3 gennaio 2025 Orario : 20 (ore italiane)

: 20 (ore italiane) Diretta : Canale 5

: Canale 5 Streaming : Mediaset Infinity, Sportmediaset

: Mediaset Infinity, Sportmediaset Competizione: Supercoppa Italiana

Alla telecronaca Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin, inviati Francesca Benvenuti e Alessio Conti. Un ampio prepartita verrà trasmesso su Italia 1, dalle ore 19, condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari. Il postpartita seguirà invece la gara sempre su Canale 5, con alla guida sempre Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari.

Juventus-Milan in streaming

Mediaset ha acquisito anche i diritti streaming dell’evento, oltre a quelli televisivi e consentirà quindi la visione gratuita di Juventus-Milan al pari della finalissima su Mediaset Infinity e sul proprio sito, SportMediaset.

Per chi dunque volesse seguire in mobilità o su un diverso device la partita, potrà collegarsi e seguire live la sfida, compresa la partita conclusiva che assegna il trofeo il 6 gennaio 2025, sempre a partire dalle ore 20, senza alcun abbonamento o pagamento, gratuitamente collegandosi e seguendo le indicazioni.

Probabili formazioni

Considerata la posta in palio, ma pure l’inevitabile undici per centrare il risultato finale a cui è chiamato Thiago Motta, la formazione è quasi obbligata. Inevitabile lo scontro figlio-padre su fronti opposti, come esplicitato in maniera consapevole dal neo allenatore del Milan anche se il giocatore non sembra in vantaggio. Per Conceicao padre, squadra schierata con un possibile 4-3-3 per non stravolgere troppo senza Leao infortunato e il giovane Jimenez.

Ad ora le possibili formazioni che vedremo in campo questa sera dovrebbero essere le seguenti:

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta. Milan (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. All. Conceicao.

Le conferenze stampa

Nell’ambito della copertura televisiva e in streaming, aggiungiamo anche il programma delle conferenze stampa. Mediaset trasmetterà, in esclusiva assoluta in live streaming le conferenze dei 4 allenatori che parleranno il giorno prima dei match: mercoledì 1° gennaio è stata la volta di Simone Inzaghi (alle ore 8.30) e Gian Piero Gasperini (alle ore 9.30) mentre giovedì 2 gennaio è toccato a Thiago Motta (alle ore 10.30) e al nuovo mister del Milan subentrato all’esonerato Paulo Fonseca, Sergio Conceicao (alle ore 10.30).

Per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio delle due sfide, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, intro da studio in diretta su Italia 1 e in simulcast su Sportmediaset e su Mediaset Infinity, dalle ore 19. In studio sempre Monica Bertini, giornalista e volto alla guida dell’intero evento, compresa la finalissima di lunedì.