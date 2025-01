Calciomercato Juventus, è fatta per Kolo Muani: dopo Costa il secondo colpo di Giuntoli. Come lo schiererà Motta

I bianconeri sbrogliano la questione punta. Dal PSG è arrivato l'ok per il centravanti franco-congolese che andrà a contendere una maglia a Dusan Vlahovic.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Che la Juventus potesse essere scatenata sul fronte mercato era facilmente intuibile. Tra risultati infortuni ed errori risalenti alla scorsa campagna acquisti le lacune nella rosa bianconera erano piuttosto evidenti. E così Cristiano Giuntoli si è subito fatto trovare pronto, con due colpi in pochissimi giorni. Dopo il terzino destro Alberto Costa, la Vecchia Signora sta mettendo le mani su Kolo Muani. L’attaccante francese è a un passo dalla Serie A dopo l’accordo tra il club piemontese e il Paris Saint-Germain.

Una punta per Motta: Kolo Muani in arrivo

La Juve che si appresta ad affrontare l’Atalanta non ha un centravanti di ruolo. Certo, Thiago Motta può adattare Nico Gonzalez o Timothy Weah ma non è la stessa cosa. Per questo motivo i bianconeri hanno dovuto accelerare con il Paris Saint-Germain per quanto riguarda Kolo Muani. L’accordo col sodalizio francese è fatto sulla base di un prestito fino al termine della stagione. Manca la conferma definitiva della punta di origini congolesi, attesa entro domani.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove può giocare il franco-congolese

Kolo Muani, 26 anni e 187 centimetri per 77 chili, è a tutti gli effetti una prima punta. Didier Deschamps lo ha utilizzato talvolta anche da esterno ma nello scacchiere bianconero l’ex Eintracht Francoforte andrà a contendere una maglia a Dusan Vlahovic. Difficile prevedere per lui un utilizzo differente. Rappresenta il profilo ideale per Motta? Lo dirà il campo, certo non è un Zirkzee, non è uno abile a legare il gioco quanto più bravo nello sfruttare la profondità. L’allenatore dovrà riuscire ad esaltarne le caratteristiche.

Il Manchester City vuole Cambiaso, la Juve ci pensa

La Juve è attivissima sul fronte arrivi ma qualcosa potrebbe accadere anche relativamente alle partenze. Il Manchester City vuole Andrea Cambiaso: tendenzialmente i bianconeri non vorrebbero privarsene ma è chiaro che oggi come oggi di incedibili non esistono. Qualora arrivasse la cosiddetta proposta choc da parte dei campioni d’Inghilterra, per la Vecchia Signora sarebbe complicato resistere. Si parla di una cifra intorno ai 50 milioni di euro.