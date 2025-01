Calciomercato Juventus, fatta per Alberto Costa: le cifre. Real Madrid-Barcellona spegne le speranze per Araujo

La Juventus fa sul serio per Alberto Costa del Vitoria Guimaraes ma vede allontanarsi l'obiettivo Araujo, che ha indossato la fascia da capitano in Real Madrid-Barcellona

Buone e cattive notizie per la Juventus dal mercato. I bianconeri sarebbero infatti ormai vicinissimi a chiudere per l’arrivo del giovane terzino destro Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes per circa 12/14 milioni di euro, ma vedono allontanarsi l’obiettivo principale per la retroguardia, Ronald Araujo che durante il Clasico tra Real Madrid e Barcellona valevole per la Supercoppa di Spagna ha indossato la fascia da capitano della formazione blaugrana.

Mercato Juve, Alberto Costa a un passo

La Juventus è sempre più vicina a chiudere per il suo primo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato. I bianconeri infatti starebbero facendo sul serio per provare a portare a Torino il Alberto Costa, terzino destro classe 2003 di proprietà del Vitoria Guimaraes, con cui ha già messo a referto tre assist in questo campionato e un gol in Conference League. Il portoghese è considerato dalla dirigenza della Vecchia Signora un prospetto molto interessante e utile a dare maggiori alternative a Thiago Motta per la fascia destra, dove – causa infortuni – al momento l’unico giocatore disponibile nel ruolo è Nicolò Savona.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juve, il piano per battere la concorrenza per Alberto Costa

Per accaparrarsi Alberto Costa la Juventus dovrà però battere la concorrenza di altre società a lui interessate, tra cui anche Milan e Roma, ma soprattutto Sporting Lisbona e Brighton, che hanno già presentato un’offerta al Vitoria Guimaraes, con gli inglesi che si sono spinti sino a 12 milioni di euro.

Dopo i contatti positivi con l’entourage del giocatore i bianconeri sarebbero però pronti a farsi avanti con una proposta di prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 12 e i 14 milioni che dovrebbe bastare per convincere la società portoghese a privarsi del suo gioiello e battere la concorrenza.

Araujo capitano in Real-Barcellona: si allontana l’obiettivo della Juve

Per un’operazione che sembra destinata a chiudersi in positivo ce n’è però una che sembra essere sempre più destinata a sfumare. Oltre ad Alberto Costa la Juventus cerca un altro difensore per sopperire alle tante assenze e alla sempre più probabile partenza di Danilo, l’obiettivo principale che da tempo sarebbe stato individuato in Ronald Araujo, difensore classe ’99 del Barcellona.

Dal Clasico valevole per Supercoppa di Spagna non arrivano però notizie incoraggianti per la Juve. Partito inizialmente in panchina, Araujo ha fatto il suo ingresso in campo nella sfida al Real Madrid – sconfitto dal Barcellona con il rotondo risultato di 5-2 – al minuto 28 in seguito all’infortunio di Inigo Martinez, vedendosi subito recapitare la fascia da capitano della formazione blaugrana. Insomma, un segnale abbastanza inequivocabile della sua centralità nel progetto della squadra allenata da Hans Flick.