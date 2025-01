Juventus, la sparata di Oppini scatena i tifosi sui social: è tiro al bersaglio

Il cronista-tifoso bianconero aizza il popolo di Madama dopo l'ennesimo pareggio: tra i colpevoli del disastro Giuntoli e Thiago Motta su tutti

“Ripeto: RIDATECI LA “JUVENTUS”!” Commenta così sui social il noto opinionista sportivo di fede bianconera, Francesco Oppini, dopo l’ennesimo pareggio della Juventus contro il Torino nel derby. Sul suo profilo X/twitter il figlio di Alba Parietti, volto noto di 7 Gold, posta un video in cui dice: “Dopo il Venezia, Lecce, Parma, Cagliari e non solo… Poteva mancare il Torino di Vanoli? Ma anche no! Nella lista c’è anche il Toro. Per me è no (riferito a Motta ndr.)!”. Da questo tweet si è scatenata una bufera tra tifosi che hanno tirato in ballo molti dei protagonisti ‘in negativo’ della Juventus.

I tifosi bianconeri rimpiangono Allegri e bocciano Thiago Motta

Per molti tifosi della Juventus era meglio Allegri che Thiago Motta. C’è chi scrive: “Ripeto: l’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di coppa Italia altrimenti Allegri era da tenere“. E ancora: “Addio Champions League, il problema è la società Juve ha scelto un allenatore scarso Thiago Motta e certi giocatori non da Juve, mandando via Allegri.”

Non si placano gli animi sul web: “Che Allegri fosse scarso lo sapevamo ma che Thiago Motta potesse far peggio era veramente difficile.” C’è poi chi si sente deluso da Motta: “Non ci merita… e mi fermo qua … perché dopo oggi io comincio seriamente a pensare che vanno fatte delle attente valutazioni in generale…”

E ancora: “Delusione totale Motta si è montato un pochino troppo la testa !!!” E infine: “Con Allegri c’era pure chi si lamentava della vittoria risicata del corto muso però almeno si vinceva…”

Per i tifosi la Juventus è regredita

Molti dei tifosi bianconeri pensano che la squadra sia regredita rispetto al passato: “Koopmeiners ormai è una comparsa, a Douglas Luiz gli fa fare il compitino che poteva fare benissimo Padoin, entra Cambiaso al posto di Savona e lo lascia a destra e tiene a sinistra McKennie. Unico positivo è Yildiz ma al netto giocano peggio di Allegri”.

C’è poi chi scrive: “Ma ci rendiamo conto che la Juventus è peggiorata con un mercato da quasi 200 milioni di euro spesi?!” E ancora: “Non ci posso credere che non si vinca più una partita, tutti pareggi con un gioco praticamente inesistente e poco accattivante”.

E infine: “Siamo passati dagli squallidi 1-0 di Allegri alla pareggite di Motta: ancora non credo. Che brutta fine!!!”

Giuntoli nel mirino dei tifosi

Non scevro da colpe è anche il ds Giuntoli che resta nel mirino dei tifosi: “Stiamo pagando le conseguenze di un calciomercato completamente sbagliato: Giuntoli colpevole!” E ancora: “Già Giuntoli per epurare Allegri ha combinato un disastro, ma sul calciomercato estivo ha fatto anche peggio”.

Non si placano i tifosi: “Basta con l’alibi che a Motta manchino i giocatori, con un calciomercato da quasi 200 milioni spesi non si può sentire e accettare una cosa del genere. Giuntoli ha combinato un disastro enorme”.

E infine: “Giuntoli sta pagando in prima persona tutto il male che ha fatto Allegri… Non è che tra i due ci fosse pace ma il voler comandare la Juve gli si sta ritorcendo contro!”