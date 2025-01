Juventus, il messaggio di Douglas Luiz ammorbidisce rabbia tifosi, Koopmeiners bocciato anche da capitano

La fascia a Koopmeiners e Douglas Luiz dal 1': le mosse di Motta per vincere il derby non hanno pagato. L'olandese sempre più sul banco degli imputati

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il dodicesimo pareggio in campionato della Juventus ha un sapore amaro per i tifosi perché arrivato in un derby che andavo vinto, dopo il flop in Supercoppa. Il dito è puntato non solo contro Thiago Motta, ma anche contro Koopmeiners, autore dell’ennesima prova negativa. Ad ammorbire – si fa per dire – la delusione del popolo bianconero il messaggio di Douglas Luiz, a cui il tecnico ha finalmente concesso una chance dal primo minuto.

Juventus, Koopmeiners stecca pure da capitano

Con Danilo ormai destinato all’addio e la squalifica di Locatelli, Thiago Motta ha provato a responsabilizzare Koopmeiners affidandogli la fascia da capitano nella partita più sentita, il derby. Niente da fare: ancora una volta l’ex Atalanta non è riuscito a prendere per mano la squadra.

Del campione ammirato alla corte di Gasperini si sono perse le tracce. Sparito, materiale per ‘Chi l’ha visto’. L’olandese, impiegato prima da trequartista arretrando un po’ il suo raggio d’azione nel secondo tempo, non ha mai inciso, sbagliando anche stop banali per un calciatore della sua qualità. Insomma, Koop è sempre più un caso.

E ormai i tifosi della Juventus hanno perso la pazienza

La misura è colma, la pazienza finita. I tifosi della Juventus attaccano il nazionale olandese sui social, delusi dopo l’ennesima prestazione da dimenticare del numero 8. “Si è capito che non avremmo vinto quando ho visto la fascia di capitano sul braccio di Koopmeiners” ha commentato su X Paolo. Dure le parole di Kino: “Non corre, si muove in modalità bradipo, non segna, sbaglia tutto, non è utile, fascia al braccio: mossa del ko”.

“Sempre un fantasma in campo e non lo toglie mai. Situazione tragicomica” rincara Luca. “Uno dei più grandi pacchi mai visti nel calcio degli ultimi 20/30 anni. Pagato come un fenomeno, ha il valore di un calciatore da campionato di Eccellenza. Anzi, forse lì si trova qualche talento vero e non un uno del genere” chiosa dadomagico.

Chance Douglas Luiz: il messaggio sui social

La fascia a Teun e un’occasione dal primo minuto a Douglas Luiz: con queste due mosse Motta sperava di vincere il derby. Il brasiliano non ha certo incantato al fianco di Thuram, ma potrebbe essere un nuovo inizio dopo una prima parte di stagione da incubo, da oggetto misterioso.

Al termine dell’incontro l’ex Aston Villa si è affidato a Instagram: “Vorrei iniziare ringraziando Dio per l’opportunità che mi è stata data oggi (ieri, ndr), dopo mesi in cui ho potuto giocare 90 minuti sentendomi bene. Ora, per quanto riguarda la partita, non siamo contenti del risultato, continueremo a lavorare e a voler migliorare”.

Il post ha fatto il pieno di like. “Inspiegabile il tuo non utilizzo nella Juventus di quest’anno. Inspiegabile” ha commentato Francesco Oppini. “Almeno ci metti la faccia, forza Douglas” ha aggiunto ‘trappiamo’. “Prenditi in mano questo centrocampo” ha esortato un altro tifoso bianconero.