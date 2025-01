Pagelle di Torino-Juventus 1-1: prodezze di Yildiz e Vlasic. Koop ectoplasma. Rissa tra Motta e Vanoli

I top e flop dell'anticipo della 20a giornata di Serie A: tensione più fuori che dentro al campo. Alla fine escono tutti scontenti dai 90 minuti dell'Olimpico.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Clima da derby più in panchina che in campo. Thiago Motta e Vanoli si fanno espellere, vittime di una partita estremamente caricata dalle situazioni ambientali di entrambi i club. Alla fine Torino e Juventus si dividono la posta in palio uscendo scontente dalla gara. Nell’1-1 conclusivo del match ci sono le firme di Yildiz e Vlasic, autori di due belle prodezze che hanno contribuito allo spettacolo della stracittadina.

Le scelte di Vanoli e Motta

Pressioni enormi su entrambe le squadre in questo Torino-Juventus che vale più di quanto non dica la classifica. I granata non battono l’acerrima nemica da quasi 10 anni e per l’occasione recuperano in extremis sia Coco che Ricci. Nel 3-5-2 di Vanoli la coppia d’attacco è leggera con Karamoh accanto ad Adams. Meno fortunati i bianconeri con le assenze. Thiago Motta è costretto ad adattare giocatori a ruoli differenti da quelli abituali: Nico Gonzalez da centravanti, McKennie ancora da terzino. Douglas Luiz torna titolare.

Due capolavori di Yildiz e Vlasic

La tensione è evidente: la gara si accende per un motivo banale con una rissa per una rimessa laterale in posizione totalmente innocua. Una prodezza di Yildiz sblocca immediatamente l’incontro dopo 8 minuti. Arriverebbe anche il raddoppio, se non fosse che Nico Gonzalez – ben imbeccato da Mbangula – abbia mezza spalla avanti all’ultimo difendente granata. A proposito di Torino, la squadra di Vanoli la partita la fa sempre fino al sinistro di Vlasic che di controbalzo beffa Di Gregorio per l’1-1.

Tensione Motta-Vanoli ma in campo è pari

Il Torino rientra in campo per la ripresa con grande foga agonistica. La Vecchia Signora è in difficoltà ma le scintille ci sono pure in panchina con Vanoli e Motta espulsi per un battibecco tra loro. L’episodio paradossalmente risveglia la Juve dal torpore iniziale. I granata allora vanno in affanno anche se gli attaccanti bianconeri non sono sufficiente precisi. Così finisce 1-1: la Vecchia Signora non guarisce dalla pareggite e il Toro non abbatte il tabù.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Poco o nulla da dichiarare. Nessuna responsabilità sul gol né parate di particolare rilievo.

Savona 5,5 In grandi difficoltà, fa piovere qualche palla di troppo in mezzo. (Dal 71′ Cambiaso 6 Prova ad accendersi nel finale con un tiro ben controllato da Milinkovic-Savic).

Gatti 6 Il Toro fluido non gli dà punti di riferimento ma il felino bianconero è attrezzato per tutte le stagioni.

Kalulu 6,5 Risoluto. Tende a rischiare il meno possibile, anche spazzando laddove serve.

McKennie 6 Altra partita di sacrificio per attitudine e necessità di tenere la posizione.

Thuram 5,5 Sottotono. Si limita a un lavoro difensivo ma non lo esegue neppure bene: arriva in ritardo sul tiro di Vlasic.

Douglas Luiz 6 Non ha paura di prendersi responsabilità, anche quando è marcato. Tende a verticalizzare molto, Motta gli chiede maggiore pazienza. L'uomo più atteso si rende protagonista di una prestazione matura, senza particolari colpi.

Yildiz 7 Luce. Ciò che di più bello nasce in casa Juve nasce con lui.

Koopmeiners 5 Indefinito da trequartista, arretra il suo raggio d'azione nella ripresa ma non con risvolti esaltanti. L'olandese è un problema.

Mbangula 6,5 Lo si vede a destra, al centro e a sinistra. Ci mette qualità e soprattutto quantità: proprio quest'ultima è la dote che spinge Motta a insistere sul belga. (Dal 77′ Weah ng )

Nico Gonzalez 6 Sempre spalle alla porta, lavora palloni al fine di pulirli per i compagni. Utile anche se chiaramente ruba poco l'occhio.

Top e flop del Torino

Vlasic 7 Segna contro l’Inter e contro la Juve. Insomma, quando il gioco si fa duro lui inizia a giocare.

Ricci 6,5 Buon dinamismo a metà campo, abbinato alla personalità che si richiede a un capitano a Toro. Impreciso quando deve calciare in porta.

Lazaro 6,5 Discreto fattore sul match, è un giocatore importante per i granata.

Milinkovic 6 Non è una papera ma è chiaro che sul gol di Yildiz c'è la sua complicità. Si riscatta nella ripresa con un paio di parate di buon livello.

Borna Sosa 5,5 Faticoso star dietro a questo Yildiz.

Linetty 5,5 Si fa portare a spasso per il campo, non particolarmente lucido.

Pedersen 5,5 Entra davvero male in campo.

