Torino-Juventus, Ciccio Graziani al Filadelfia prima del Derby: e i tifosi granata gli chiedono di giocare

I granata si aggrappano a una bandiera del passato per spezzare la maledizione dei derby. L'ex campione d'Italia ha fatto visita al campo di allenamento della formazione di Vanoli.

Il Torino non vince un derby ormai da tanti anni. Certo non così tanti da scomodare addirittura Ciccio Graziani, eppure i tifosi granata lo vorrebbero volentieri di nuovo in campo. Un attaccante del genere, così completo e così prolifico manca effettivamente nel gruppo messo a disposizione di mister Vanoli, che sta annaspando in zona gol soprattutto da quando si è infortunato Duvan Zapata, il bomber delle prime giornate. Per ora, però, i supporter piemontesi devono accontentarsi di aver rivisto il proprio beniamino al Filadelfia proprio alla vigilia della partitissima.

La maledizione dei derby

Si parlerà di effetto Ciccio Graziani qualora il Torino dovesse battere la Juventus. Un portafortuna servirebbe eccome al popolo granata, costretto a vedere la propria squadra perdere 16 delle ultime 21 stracittadine disputate, con le altre 5 peraltro solamente pareggiate. Un bilancio disarmante, un caso più unico che raro. Difficile, infatti, assistere a un derby così squilibrato, quanto meno qui in Italia.

Entusiasmo al Filadelfia per Graziani

L’ex allenatore – tra le altre – del Cervia, protagonista del reality cult “Campioni”, oltre che naturalmente grande attaccante del calcio italiano, si è fatto vedere al Filadelfia in occasione dell’allenamento odierno svolto a porte aperte dal team di Paolo Vanoli. Inutile rimarcare quanto entusiasmo ci fosse nei confronti dello storico campione d’Italia del 1976, accolto da oltre 500 tifosi considerando anche l’importanza dell’impegno di domani.

Il mal di gol del Toro e la simpatica soluzione di un tifoso

La tendenza, quasi drammatica, degli ultimi derby ha spinto un tifoso ad una mossa disperata: chiedere al 72enne di Subiaco di rimettere gli scarpini almeno per un giorno. Servirebbe eccome un Ciccio Graziani al Toro, anche perché i granata hanno uno dei peggiori attacchi del torneo. Dopo l’infortunio di Zapata il problema offensivo si è ulteriormente aggravato. Ma per domani il buon Ciccio sarà un semplice spettatore, oltre che tifoso con sciarpa granata ben sistemata al collo.