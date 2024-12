Torino, nel ricordo di Ormezzano lo sfogo di Vanoli: "Mi ridevate in faccia". Come sta Walukiewicz

Aspettando l'Udinese il tecnico granata fa il punto sulla situazione infortuni, il percorso da intraprendere e la dedica al giornalista scomparso

I granata continuano ad essere in crisi e il tecnico Vanoli, alla vigilia di Udinese-Torino, si sfoga in conferenza stampa ritornando su un campanello d’allarme già lanciato ad inizio stagione. La previsione dell’allenatore del Torino sulle prossime partite da affrontare, la probabile formazione contro i veneti e il recupero degli infortuni. Non manca l’omaggio allo storico giornalista e scrittore Gian Paolo Ormezzano, scomparso ieri: la richiesta del club e l’ok ottenuto dalla Serie A.

Torino, l’omaggio di Vanoli per Ormezzano

Non manca l’omaggio di Paolo Vanoli per la morte di Ormezzano: “Vorrei dire una cosa, la società ha chiesto e ottenuto dalla Lega di giocare domani con il lutto al braccio in memoria di Gian Paolo Ormezzano. Io non l’ho conosciuto e questo mi dispiace perché non ho avuto modo di conoscere una persona così innamorata e tifosa del Torino.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il tecnico granata ha poi aggiunto: “E’ un grande dispiacere però mi hanno raccontato di quanto Ormezzano volesse bene al Torino quindi volevo unirmi alle condoglianze del club alla famiglia e dire che appunto domani giocheremo con il lutto al braccio per onorare una persona così importante”.

Torino, Vanoli spiega percorso da intraprendere

Paolo Vanoli non nasconde la sua delusione durante la conferenza stampa che precede la sfida contro l’Udinese. Il tecnico del Torino ha voluto sottolineare le aspettative iniziali della stagione: “Mi avete un po’ riso in faccia quanto dicevo che i punti salvezza erano la priorità, ma vuol dire che non sono uno stupido”.

Parlando delle prossime sfide, Vanoli ha poi aggiunto: “Sia a Udine, contro una squadra tosta che lo ha dimostrato sul campo, sia ad Empoli, ci sono punti fondamentali in palio”.

Torino, Vanoli spiega condizioni e tempi recupero di Walukiewicz

Il tecnico granata ritorna sulle condizioni fisiche del proprio difensore Walukiewicz, dopo la grande paura in campo contro il Bologna. Spiega Vanoli: “Ha avuto una crisi respiratoria contro il Bologna, lo valuteremo e spero di recuperarlo per la prossima”.

Clicca qui per altre notizie su Walukiewicz

Vanoli: la probabile formazione del Torino contro l’Udinese

Il Torino continua ad attraversare la tempesta infortuni, Vanoli si proietta sulla probabile formazione granata che giocherà alla Dacia Arena contro l’Udinese: “Abbiamo recuperato oggi Milinkovic e Njie. Milinkovic è stato fermo tutta la settimana perché ha avuto un piccolo problema all’addome, però oggi ha fatto allenamento con noi. Njie perché ieri ha avuto un trauma al ginocchio comunque oggi è riuscito a fare l’allenamento anche lui.”

Il tecnico granata ha poi aggiunto: “Tutti gli altri bene. Penso che la partita col Bologna abbia dimostrato che a livello fisico ci siamo. Sappiamo benissimo l’importanza della partita di domani perché sono punti veramente importanti quelli di queste due partite che chiudono il girone di ritorno e quindi abbiamo il focus concentrato sull’Udinese”.