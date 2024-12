Torino, cosa ha avuto Walukiewicz e come sta ora dopo la grande paura

Brividi ieri in Torino.Bologna quando il difensore polacco Walukiewicz si è accasciato a terra dopo aver accusato un malore: ora è in ospedale

Dopo il caso Bove in Fiorentina-Inter, si è registrato un altro malore in campo in Serie A. A tenere tutti col fiato sospeso è stato Sebastian Walukiewicz, difensore del Torino costretto al cambio alla mezzora della sfida che poi i granata hanno perso 2-0 in casa col Bologna.

Torino, che spavento: malore per Walukiewicz

Paura allo stadio Olimpico Grande Torino, quando il polacco Walukiewicz si è accasciato a terra da solo e non in seguito a uno scontro di gioco. Inutile girarci intorno: il pensiero è andato immediatamente a quanto successo a Bove durante il match del primo dicembre poi sospeso tra Fiorentina e Inter.

Uscito in barella e trasportato all’ospedale Maria Vittoria per accertamenti, il 24enne centrale del Torino lamentava un fastidio al costato, accusando difficoltà respiratorie. Rimasto sempre cosciente, come ha fatto sapere il club granata, l’ex Cagliari ed Empoli ha avuto un broncospasmo da sforzo e ora sta meglio.

Walukiewicz sarà sottoposto a nuovi esami

Insomma, arrivano buone notizie. Ma, visto che in questi casi la prudenza non è mai troppa, il classe 2000 che la scorsa estate si è legato per tre anni al Toro sarà sottoposto a nuovi esami.

Nei giorni precedenti al match valevole per la 17a giornata di Serie A, infatti, Walukiewicz era stato vittima di un attacco influenzale con tanto di febbre. Gli accertamenti faranno definitivamente luce sull’accaduto, ma le sensazioni sono positive.

Piove sul bagnato in casa Toro: ecco perché

Vanoli, che resta a forte rischio, è stato costretto a fare a meno di uno dei suoi fedelissimi. Lo dimostrano le statistiche: Walukiewicz ha infatti collezionato già più mille minuti tra campionato e Coppa Italia, saltando solamente due partite. E i sogni di gloria dei granata sono sempre più compromessi. Nelle ultime otto giornate il Toro ha vinto una sola volta, perdendo ben cinque volte. Le sconfitte diventano otto se si considerano gli ultimi 12 turni.

La tensione è alle stelle: ieri altra dura contestazione degli ultras all’indirizzo del patron Urbano Cairo, costretto a lasciare lo stadio scortato dalla Digos. La Maratona, cuore pulsante del tifo granata, ha lasciato la curva in anticipo rispetto al triplice fischio, prima di continuare la protesta all’esterno dell’impianto.