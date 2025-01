Torino-Juventus, Motta va a sfidare Vanoli: rissa sfiorata nel secondo tempo. La doppia espulsione dei tecnici

Succede di tutto nel secondo tempo della gara tra Torino e Juventus con il cartellino rosso sventolato dall’arbitro Fabbri all’indirizzo dei due allenatori. Tutto nasce dal contatto tra Savona e Karamoh

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Succede di tutto nel secondo tempo della sfida tra Torino e Juventus e alla fine a farne le spese sono i due allenatori che ricevono il cartellino rosso da parte dell’arbitro Fabbri. La tensione del resto era altissima sin dai primi minuti di gioco e poi è esplosa nella ripresa.

L’episodio che scatena la rissa

A inizio secondo tempo, se possibile, la tensione che già si sentiva fortissima nel primo tempo arriva alle stelle. L’occasione che sembra accendere ancora di più la situazione è un contatto tra Savona e Karamoh. L’episodio arriva fuori dall’area di rigore, dunque senza nessuna possibilità di intervento da parte del Var. Ma se sanzionato da Fabbri, il giocatore della Juventus avrebbe rischiato di beccare un cartellino rosso per fallo da ultimo uomo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Torino-Juventus: tutte le emozioni del match

Le proteste della panchina granata

L’episodio, su cui Fabbri fa subito cenno di continuare, scatena la rabbia sia del pubblico dell’Olimpico ma soprattutto della panchina del Torino, con il tecnico Vanoli che protesta in maniera molto vibrante. L’allenatore della formazione granata ha vissuto in maniera molto accesa il derby della Mole sin dai primi minuti, con un Vanoli particolarmente nervoso nel corso del match.

Le proteste della panchina granata però non vengono vissute con il consueto aplomb da parte del tecnico della Juventus. Thiago Motta infatti dopo qualche secondo si dirige con fare minaccioso verso la panchina avversaria, Vanoli parte subito e serve l’intervento dei rispettivi collaboratori per non entrare a contatto e dare vita a una vera e propria rissa. Fabbri, dopo che la calma è tornata in campo, non ci pensa troppo e decide di espellere entrambi gli allenatori.

Tensione altissima: McKennie scatena il caos

Un derby particolarmente sentito quello tra Torino e Juventus con due squadre che per motivi diversi sembrano essere un po’ deluse da questa prima parte di stagione. E già dopo poco più di un minuto di gioco arriva la prima scena incandescente. McKennie prova a recuperare un pallone velocemente per rimetterlo in gioco con una rimessa laterale, la panchina granata però cerca di rallentare la sua azione e non vuole restituire il pallone. Il centrocampista statunitense non la prende bene e comincia a volare qualche parole, nascono anche i primi contatti prima dell’intervento dell’arbitro che però riesce a riportare la calma senza neanche usare i cartellini.