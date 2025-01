Arbitri: Torino-Juventus a Fabbri dopo i pasticci in Milan-Roma, Chiffi confermato nonostante flop Supercoppa

Tutte le designazioni della 20esima giornata di serie A: fermati Di Bello e Pairetto, Marchetti a Milan-Cagliari, Piccinini per Venezia-Inter

Designazioni sorprendenti da parte di Rocchi per le gare della 20esima giornata di serie A. Se, come era scontato, sono stati fermati Di Bello (pessimo in Monza-Cagliari all’ennesima occasione persa di riabilitarsi), Ayroldi (male in Bologna-Verona), La Penna (che paga ancora Parma-Monza) e Pairetto (confuso e impreciso nel derby di Roma), alcune scelte lasciano assai perplessi.

Fabbri per Torino-Juventus

La prima sorpresa è per uno dei big-match di giornata, il derby della Mole. Torino-Juventus è stato infatti assegnato a Fabbri che nell’ultima uscita aveva lasciato assai a desiderare per Milan-Roma. Con lui la coppia Meraviglia-Paterna per Var e Avar.

Chiffi graziato dopo la Supercoppa

Ancor meno attesa la designazione di Chiffi: il fischietto patavino aveva commesso parecchi errori nella semifinale di Supercoppa tra Inter e Atalanta ma nonostante la prova flop e la distanza ravvicinata, è stato confermato in A: dirigerà Empoli-Lecce.

Ennesima prova per Abisso

Come se non bastasse si rivede anche Abisso che anche quest’anno sta offrendo un rendimento assai deludente. Il fischietto siciliano arbitrerà per giunta una gara di prima fascia come Bologna-Roma.

Più razionali le scelte per Napoli-Verona (Zufferli), Milan-Cagliari (Marchetti), Udinese-Atalanta (Mariani) e Venezia-Inter (Piccinini). Chiudono il quadro Dionisi per Monza-Fiorentina, Colombo per Genoa-Parma e Tremolada per Lazio-Como.

Massa e Rapuano in serie B

Da notare la presenza di diverse “grandi firme” in B, come Massa che arbitrerà Brescia-Samp e Massimi, designato per Sud Tirol-Catanzaro, oltre ai numerosi rimandati come Prontera (Reggiana-Bari), Giua (Cosenza-Mantova) e Rapuano (Salernitana-Sassuolo).