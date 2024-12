Milan-Roma, moviola: che polemica per il rigore negato, il rosso a Fonseca e quei cori dalle curve

La prova dell’arbitro Fabbri a San Siro nel posticipo di A analizzata ai raggi X da Cesari e Luca Marelli, il fischietto di Faenza ne ha ammoniti otto

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Milan-Roma, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante ma come se l’è cavata ieri a San Siro?

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Fabbri con Milan e Roma

Fabbri aveva già diretto la Roma in Serie A per 14 volte. Con lui i giallorossi avevano ottenuto 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte; l’ultimo incrocio era l’1-0 al Torino dello scorso 31 ottobre. Con lui la media di cartellini gialli è molto alta: sono 60, distribuiti da 26 mostrati a calciatori della Roma e 34 a loro avversari, per una media di 4,285 a gara. Due le espulsioni: a Lorenzo Pellegrini in Verona-Roma del 2018 e a Kumbulla, dopo l’intervento del VAR, in Roma-Sassuolo 3-4 del 2023. Bassa, invece la media dei penalty: il fischietto di Ravenna ha fischiato un rigore in favore della Roma e due agli avversari dei giallorossi. Fabbri aveva invece diretto il Milan per 10 volte, per un bilancio rossonero di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte; l’ultimo incrocio era il 3-3 con il Cagliari dello scorso 9 novembre.

L’arbitro ha ammonito 8 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Vecchi con Marcenaro IV uomo, Meraviglia al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito otto giocatori: 4′ Konè (R), 13′ Hummels (R), 43′ Theo (M), 44′ Morata (M), 67′ Paredes (R), 71′ Celik, 82′ Reijnders, 94′ Gabbia. Espulsi: 43′ Fonseca (M) e Benetti, vice di Claudio Ranieri, nel corso del primo tempo.

Milan-Roma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 4′ primo ammonito della partita: è Kone che stende Jimenez al limite dell’area. Al 5′ dallo stadio si alza il coro contro l’attuale proprietà: “Noi non siamo americani” e “Cardinale vattene”. Al 13′ giallo a Hummels, per gioco falloso su Theo Hernandez. Al 33′ espulso un collaboratore di Claudio Ranieri, ossia Paolo Benetti. Al 40′ ammonito Fonseca per proteste. Al 42′ l’arbitro non vede un rigore evidente per il Milan per uno sgambeto in area di Pisilli a Reijnders, nel prosieguo dell’azione Theo interviene in maniera decisa su un giocatore della Roma e viene ammonito.

Perde la testa Fonseca che viene espulso per proteste, subito dopo è giallo per Morata. Al 67′ intervento in ritardo di Paredes su Morata, giallo per l’argentino. Al 71′ fallo di Celik su Theo: giallo per il turco. All’82’ Reijnders ferma fallosamente Dybala: giallo per l’olandese. Al 93′ fallo tattico di Gabbia che sfonda su Shomurodov e rimedia un cartellino giallo. Dopo soli 3′ di recupero Milan-Roma finisce 1-1.

La sentenza di Cesari

A fare chiarezza sul rigore negato al Milan è Graziano Cesari. Il moviolista di Mediaset dice: “Vedete il contrasto con Pisilli, Fabbri è vicino, non sa cosa fare, il Var non interviene e sul prosieguo dell’azione c’è l’ammonizione a Theo e quindi le proteste violente di Fonseca anche contro Marcenaro con il rosso al tecnico. Rivediamo l’azione, il pallone passa, Reijnders ha il diritto di andare a giocare il pallone mentre il giocatore della Roma travolge l’avversario in scivolata, impedendogli di proseguire l’azione”.

Per Marelli non c’era il rigore per il Milan

Sorprendente il commento di Luca Marelli su Dazn. L’ex arbitro comasco assolve Mariani per il penalty non concesso ai rossoneri: «Al momento del controllo orientato di Reijnders c’è una distanza di un metro-un metro e trenta. La posizione di Pisilli nel continuare all’azione, se guardate il suo movimento è in orizzontale e non verso Reijnders. Se non ci fosse stato il movimento di Reijnders verso Pisilli il contatto non ci sarebbe stato. Pertanto il rigore non doveva essere assegnato».