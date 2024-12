Big match di questa diciottesima giornata di Serie A, a San Siro il Milan ospita la Roma, due squadre alla ricerca di punti pesanti per rilanciarsi in classifica.20:24

Milan in completo grigio, Roma in bianco con fascia rossa.20:48

Gran palla di Samu in profonditá per Reijnders, attenta la chiusura di Hummels.20:49

DYBALA! Gran stop di Angelino che mette rasoterra per la Joya, conclusione strozzata per l'argentino che Maignan blocca al petto.20:50

OCCASIONE MILAN! Tocco di Theo Hernandez per Reijnders, conclusione potente: Svilar blocca in due tempi.20:53

AMMONITO Mats Hummels. Intervento per fermare Theo Hernandez lanciato in velocitá. 21:00

Roma che sta concedendo praterie per le ripartenze del Milan, trovandosi giá in due occasioni in sottonumero rispetto agli avanti rossoneri.21:05

Tanti strappi, spesso positivi, per Jimenez, l'ex Madrid Castilla che non sta facendo rimpiangere Leao.21:08

23'

GOL! Milan - ROMA 1-1! Rete di Paulo Dybala. Pisilli in verticale per Dovbyk che con l'esterno alza un pallone perfetto per la conclusione al volo della Joya. Che goal per i giallorossi!



