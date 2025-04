MotoGP, primo semaforo verde per Jorge Martin: ok la visita di controllo. Ma non sa ancora se correrà in Qatar

Jorge Martin ha superato la prima visita di controllo dopo l'operazione alla mano sinistra. Ma la partecipazione al GP del Qatar resta in dubbio: si deciderà solo all'ultimo.

Il primo step è andato: Jorge Martin ha superato la prima visita medica alla quale è stato sottoposto nella giornata di martedì, un passo importante sulla via del ritorno alle competizioni dopo l’operazione chirurgica alla mano sinistra dello scorso 25 febbraio (si era procurato una tripla frattura in una caduta durante un allenamento in supermotard su una pista di kart a Lleida). Una notizia che avvicina sensibilmente la data del debutto del campione del mondo sull’Aprilia, che dovrebbe avvenire già nel weekend del Qatar, quindi tra una decina di giorni.

Il dottore che l’ha operato: “Buona evoluzione clinica”

Il condizionale è d’obbligo, perché come ha spiegato il dottor Xavier Mir, il medico che ha guidato l’equipe che ha effettuato l’intervento sulla mano sinistra di Martin, “se Jorge tornerà a correre o meno a Losail dipenderà tutto dalle sensazioni che avvertirà nei giorni della gara”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tradotto in parole povere: l’evoluzione del quadro clinico è favorevole, ma la riserva sull’eventuale partecipazione del centauro spagnolo alla gara in Medio Oriente potrà essere sciolta soltanto a ridosso del gran premio. “L’esame clinico e radiologico delle fratture dello scafoide, del radio e del piramidale di Martin mostrano una buona evoluzione che questo ci permette di iniziare una nuova fase del recupero funzionale, con l’obiettivo di arrivare in Qatar e vedere come si sente il pilota per poter partecipare al gran premio, sempre dopo aver superato la visita medica della MotoGP”.

Il pilota dovrà infatti passare per un altro check a livello medico prima di ottenere il via libera definitivo al rientro, quello del prof. Angel Charte (direttore medico Dorna), anche se la sensazione è che, qualora dovesse sentirsi bene, non dovrebbero esserci grossi problemi legati a un’eventuale autorizzazione.

Martin subito in bici, ma sul Qatar nessuna decisione

La prima visita era fondamentale per comprendere appieno l’evoluzione del recupero. Martin è stato autorizzato dal dottor Mir a intensificare il proprio programma di allenamento, soprattutto per ciò che riguarda la parte cardio e la possibilità di muoversi in bicicletta (non ha perso tempo a mostrarsi impegnato in un’uscita in mountain bike sugli sterrati di Andorra, dove risiede ormai da anni).

Fonte: Jorge Martin Instagram

È stato proprio il pilota dell’Aprilia, di ritorno ad Austin come ospite al box per partecipare al fine settimana in Texas nelle vesti di spettatore interessato, ad ammettere come durante il periodo di stop avesse messo su 4 chili, e dunque di essere impaziente di tornare ad allenarsi con assiduità per ritrovare la forma migliore.

Possibile che Martin decida di effettuare un nuovo controllo dal dottor Mir all’inizio della prossima settimana, appena prima di partire alla volta del Qatar. Peraltro a inizio febbraio Jorge era già stato operato (ma alla mano destra) per risolvere un piccolo problema rimediato nei test di Sepang, motivo per il quale un po’ tutti gli hanno consigliato di andarci cauto con i tempi di recupero.