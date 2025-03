MotoGP Austin, Bagnaia vede la luce in fondo al tunnel. Ma con Martin ammette: "Faccio fatica"

Marc Marquez vince la Sprint Race del GP di Austin, ma sul podio sale un Bagnaia che parla della sua "miglior gara del 2025". Ma c'è ancora qualche problema, come ha ammesso in una conversazione rubata con Jorge Martin

Partiamo dal presupposto che quest’anno Marc Marquez non ne sta sbagliando mezza e anche quando incappa in un imprevisto, com’è successo nelle FP1 del GP di Austin in corso d’opera, sta trovando il modo per uscirne a testa alta. Nella Sprint Race di oggi ha conquistato il successo, e sin qui. Però il compagno di squadra Francesco Bagnaia, pur lamentando qualcosa come ha ammesso in un dialogo carpito con Jorge Martin, nella gara veloce ha iniziato ad ottenere quelle prime risposte che da due gare a questa parte cercava.

Marquez vince la Sprint Race, ma non è stato tutto facile

Tornando un attimo a Marquez, dopo la terza pole di fila in questa stagione (davanti ad un clamoroso Fabio Di Giannantonio, l’unico assieme allo spagnolo ex Honda e Pecco ad essere schierato in griglia con la Ducati Desmosedici ufficiale GP25), ha conquistato una vittoria nella Sprint che però non è stata esattamente una passeggiata sul velluto.

L’iberico per la prima volta quest’anno ha sentito la pressione del compagno di squadra, subito scattato al meglio tanto da portarsi in testa per un breve frangente. E lo stesso Marquez ad un certo punto ha perso pure per un attimo il controllo della sua moto (ma in quell’occasione ad approfittarsene è stato il fratello Alex).

Comunque sia, Pecco ha ottenuto un terzo posto che è un balsamo dopo le fatiche delle prime due gare stagionali. Certo, non stiamo qui ad intonare il Gloria perché ci sarebbe una gara domani (su una pista storicamente molto amata da Marquez, ben corrisposto) e una lunga stagione ancora da affrontare (oltre alla presenza di un Alex Marquez che potrebbe condurre una lotta fratricida per il titolo).

Bagnaia parla della sua “grande partenza”

A Sky Sport Pecco ha ricostruito il suo avvio di gara, parlando di una “grande partenza” alla pari di quelle effettuate nelle altre sessioni in questo fine settimana (“Stamane ho fatto 2”17 nello 0-100 km/h, qualcosa di incredibile”). “Il primo giro è stato bello, mi sono buttato dentro quando ho avuto il favore dell’interno, ma quando Marc ha rischiato sarei potuto cadere anche io perché la sua moto mi avrebbe quasi certamente centrato”, ha proseguito il pilota.

“Sto facendo dei passi avanti”

Bagnaia ha spiegato comunque di aver faticato col ritmo nei primi tre giri, per poi trovarlo ma riconoscendo il fatto che in vista della gara di domani deve migliorare nel T1. “Detto ciò – ha aggiunto – sono soddisfatto perché sto facendo dei passi avanti. Domani sarà cruciale anche la scelta delle gomme, vista l’usura che oggi è stata molto alta nella fascia centrale. Ma per la prima volta sono riuscito ad essere incisivo e ad attaccare con il loro stesso passo. Ci siamo avvicinati a Marc anche se non penso stesse dando ancora il massimo”.

Poi Pecco ha riconosciuto il fatto che nella passata stagione aveva buttato via molti punti “in un momento in cui mi sentivo a mio agio. Sto cercando di adattarmi e quando mi sento comodo so di poter dare di più”. In ogni caso, “questa è stata la gara migliore di quest’anno. Quel sorpasso fatto in curva 3 mi ha dato gusto e mi sono preso pure un vaffa in spagnolo da Marc, è stato esilarante”. Quindi Bagnaia ha riconosciuto: “Sì, stiamo faticando più del previsto, ma stiamo arrivando”.

La conversazione rubata con Martin: lo scambio sui problemi dei piloti

L’ammissione sulla fatica era stata già fatta da Pecco in un dialogo con la teorica nemesi (in realtà i rapporti sono ottimali ed amichevoli, tanto da creare argomento di discussione lo scorso anno tra piloti ed addetti ai lavori riguardo il plateale volemose bene tra i due) e Jorge Martin, presente ad Austin per stare vicino alla squadra e soffrire meno la lontananza dalle piste per via degli infortuni pre-stagionali.

Il pilota Ducati e quello Aprilia si sono incontrati nel lasso tra le qualifiche e la Sprint, e il dialogo ha ricordato quello tra due pazienti nella sala di attesa del medico di base che si scambiano le rispettive sciagure. Lo spagnolo campione del mondo regnante ha parlato dei suoi problemi alla mano (“In Qatar provo, però…”), e Pecco invece di quelli con la moto: “Faccio fatica: frenate, ingresso…”.

Martin ha quindi aggiunto: “Non è come facevi prima”. E Bagnaia ha risposto: “Teoricamente è tutto uguale, ma…”, alludendo al fatto che qualcosa non va con la nuova moto. Finale con incoraggiamento da parte del rivale che avrebbe voluto un posto nel team ufficiale Ducati: “Vamos Pecco!”.