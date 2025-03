MotoGP Austin pagelle e classifica piloti dopo la Sprint: Marc Marquez implacabile, segnali di vero Bagnaia

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint del Gran Premio delle Americhe vinta ancora da Marc Marquez sul fratello Alex e Pecco Bagnaia

Cambiando la località e la pista non è cambiato il risultato. Altra doppietta per la famiglia Marquez che anche ad Austin per ora detta legge. Marc si è aggiudicato la Sprint del Gran Premio delle Americhe terzo round del Mondiale MotoGP. Alex ha chiuso secondo alle spalle del fratello. C’è qualcosa di diverso nel terzo posto di Pecco Bagnaia capace dopo una grande partenza di impensierire lo strapotere di Marc Marquez.

Le pagelle della Sprint del GP di Austin

Marc Marquez 9 : siamo solo alla terza tappa del mondiale e abbiamo già finito gli aggettivi. E domani c’è la gara. Per questo gli abbiamo dato solo 9 altrimenti domani che gli diamo? Per ora ingiocabile, ad Austin ancora di più.

: siamo solo alla terza tappa del mondiale e abbiamo già finito gli aggettivi. E domani c’è la gara. Per questo gli abbiamo dato solo 9 altrimenti domani che gli diamo? Per ora ingiocabile, ad Austin ancora di più. Alex Marquez 8 : un po’ di fuoco e fiamme all’inizio ingarellato con Pecco e il fratellino poi si mette lì buono buono a fare il 2°. Quella che rischia per lui di essere una condizione naturale, fratello minore appunto.

: un po’ di fuoco e fiamme all’inizio ingarellato con Pecco e il fratellino poi si mette lì buono buono a fare il 2°. Quella che rischia per lui di essere una condizione naturale, fratello minore appunto. Francesco Bagnaia 8 : ci ha provato, ha messo la testa giù, è partito a cannone e per oltre un giro ha fatto capire di avere la stoffa per battagliare con Marquez. Il problema è stato dopo, sul passo non ne ha, o almeno non ne ha ancora.

: ci ha provato, ha messo la testa giù, è partito a cannone e per oltre un giro ha fatto capire di avere la stoffa per battagliare con Marquez. Il problema è stato dopo, sul passo non ne ha, o almeno non ne ha ancora. Fabio Di Giannantonio 6 : era lì davanti ma è partito come una lumaca ritrovandosi nel mucchio selvaggio alle spalle dei primi tre, non invitato alla festa del podio. Ha i mezzi per giocarsela. Domani deve dimostrarlo.

: era lì davanti ma è partito come una lumaca ritrovandosi nel mucchio selvaggio alle spalle dei primi tre, non invitato alla festa del podio. Ha i mezzi per giocarsela. Domani deve dimostrarlo. Luca Marini 7 : meritato dopo una Q2 conquistata in grande stile, una bella qualifica e una gara come ai bei tempi, suoi e della Honda.

meritato dopo una Q2 conquistata in grande stile, una bella qualifica e una gara come ai bei tempi, suoi e della Honda. Fabio Quartararo 6,5 : parte a razzo pure lui, ha il merito almeno di provare a infrangere il dominio Ducati non riuscendoci.

: parte a razzo pure lui, ha il merito almeno di provare a infrangere il dominio Ducati non riuscendoci. Joan Mir 5: getta alle ortiche, o peggio nel ghiaione, un sabato sino a quel momento da favola. Domani non deve sgarrare, è o non è un ex campione del mondo?

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint

Pos. Pilota Moto Punti 1 Marc Marquez Ducati 86 2 Alex Marquez Ducati 67 3 Francesco Bagnaia Ducati 50 4 Franco Morbidelli Ducati 42 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 28

Prossima tappa: domani gara, poi Gp Qatar con Martin?

C’è ancora il Gran Premio delle Americhe da disputare, domenica. Che metterà in palio il doppio dei punti. Poi settimana di sosta e si parte alla volta del Medio Oriente. Il calendario della MotoGP manda tutti a Losail dove nel week end dell’11-13 aprile si corre il Gran Premio del Qatar. In quell’occasione potrebbe tornare in pista il campione del mondo in carica, Jorge Martin presente in questo fine settimana ad Austin e ancora in dubbio se tornare nella prossima tappa o aspettare la prima gara europea a Jerez.