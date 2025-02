MotoGP, Jorge Martin rompe il silenzio dopo il nuovo infortunio: "Tempi duri". Quando rientra e quante gare salta

Il campione del mondo Jorge Martin esce allo scoperto sui social dopo il secondo infortunio e la nuova operazione che gli farà saltare l'esordio del Mondiale in Thailandia. Martinator rischia di saltare più di una gara

“I colpi sono sempre duri”. Inizia così il post di Jorge Martin. Il campione del mondo della MotoGP è uscito allo scoperto a poche ore dalla seconda operazione alla mano a cui è stato costretto dopo un’altra caduta, in allenamento. Martinator sarà costretto a saltare l’esordio del Motomondiale in questo fine settimana nel Gran Premio di Thailandia. E forse, secondo qualche indiscrezione anche qualche altra gara successiva.

Jorge Martin: seconda caduta, seconda operazione, secondo ko

Il secondo infortunio di Jorge Martin. Una nuova caduta durante l’allenamento di lunedì mattina ad Andorra su una moto da supermotard, di cui si sa davvero poco, un nuovo infortunio, questa volta alla mano, all’avambraccio e al piede sinistro dove ha riportato “frattura complessa del radio, la frattura di alcune ossa carpali e una frattura calcaneare omolaterale”

Dopo il ko di Sepang, tre settimane fa, enella prima giornata assoluta di test ufficiale, per di più al 5° giro, la strada era già in salita per il pilota spagnolo che senza conoscere la moto, con pochissimo tempo di recupero dall’operazione al quinto dito della mano destra, avrebbe dovuto salire sulla sua Aprilia col numero 1 praticamente al buio basandosi solo sul lavoro fatto da Bastianini tra Sepang e Buriram. Ed invece Martinator in Thailandia non ci andrà. Al suo posto il tester Lorenzo Savadori.

Martinator operato

A 24 ore dal secondo ko, Jorge Martin è stato operato dopo l’infortunio rimediato a mano, avambraccio e piede sinistro presso la Clinica Dexeus a Barcellona dal Prof Mir e dalla sua equipe. Come riporta il comunicato Aprilia, “l’intervento si è svolto regolarmente – prosegue il comunicato – con l’impianto di due viti a livello della frattura del radio ed una a livello dello scafoide sinistro per stabilizzazione e per favorire la guarigione. L’operazione è stata ben tollerata, grazie a un approccio percutaneo con assistenza artroscopica. Nei prossimi giorni verrà valutata la prognosi in relazione all’evoluzione del quadro clinico”. Nei prossimi giorni verrà valutata la prognosi in relazione all’evoluzione del quadro clinico.

Martin, il post dopo l’operazione

Ci è voluta qualche ora, una notte ma Jorge Martin è tornato sui social all’indomani dell’operazione eseguita presso la Clinica Dexeus a Barcellona dal Prof Mir e dalla sua equipe. Il campione del mondo della MotoGP ha scritto un lungo messaggio social: “I colpi sono sempre duri, ma quando arrivano di seguito, l’impatto si moltiplica. Questa volta sono stati particolarmente forti, sia fisicamente che mentalmente, e mi hanno fatto perdere per la prima volta nella mia vita la gara inaugurale della stagione”.

Jorge, la tristezza che dà forza

Per Martinator un inizio di anno horribilis, passato già dalla delusione dell’estate ’24 per essere fatto fuori dalla Ducati che gli ha preferito Marquez per il team ufficiale e un’altra corsa contro il tempo per rientrare il prima possibile e difendere un titolo che sembra già destinato ad altre mani. Ed è lo stesso Jorge a sottolinearlo:

L’anno non inizia come vorrei. Lunedì, mentre mi allenavo per la prima volta dopo la caduta a Sepang per arrivare in Tailandia nella migliore condizione possibile, ho subito un highside che mi ha provocato quattro nuove fratture, oltre alle tre che già trascinavo due settimane fa.

Però Martin non si dà per vinto: “Se c’è una cosa sicura è che i colpi possono essere superati. Non so se questo mi renderà più forte, ma so che ce la farò, come ho sempre fatto. Ora il mio unico obiettivo è recuperare al 100% per tornare a competere e godermi la mia passione, che sono le moto. Perché le corse sono tante, ma c’è solo una mano. Grazie ad Aprilia per supportarmi in ogni momento, alla mia famiglia, a tutti i miei hobby e a tutte le persone che mi incoraggiano ogni giorno. Di cuore”.

Quando rientra e quante gare salta Jorge Martin

Secondo Motorsport.com, il recupero di Jorge Martin si prospetta più lungo del previsto. Il periodo di recupero si aggirerebbe tra le 8 e le 10 settimane, dunque sarebbe costretto a saltare i primi 4 GP dell’anno. Il vero obiettivo per il rientro sembra essere il Gran Premio di Spagna a Jerez a fine aprile, quando il Motomondiale tornerà in Europa.

Saranno dunque tante le gare che Martin potrebbe saltare. Dopo il debutto in Thailandia, la MotoGP si prende due settimane di pausa per tornare a metà marzo in Argentina, poi altri 14gg di pausa per il GP delle Americhe ad Austin.