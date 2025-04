Le probabili formazioni della 31a giornata: Inter turnover; Juve come sempre in emergenza

Serie A 2024-25, 31° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

Nella 31esima giornata sono in programma numerose partite importanti sia per la zona alta sia per la zona bassa della classifica. Tra le partite più attese Parma-Inter, match che alla capolista potrebbe servire per far riposare alcuni suoi giocatori in vista della sfida di Champions. Dovrebbero infatti non essere della partita Dumfries, Lautaro e Zielinski. Ottima opportunità quindi per vedere in campo alternative interessanti. In Milan-Fiorentina invece sia Conceicao sia Palladino dovrebbero poter schierare i loro undici migliori: dubbio sulla presenza di Leao fin dal primo minuto. Atalanta-Lazio sarà invece una partita senz’altro equilibrata e che entrambe le squadre affrontano con quasi tutti i loro migliori effettivi in campo. Nella Lazio rischia di pesare l’assenza di Guendouzi a centrocampo. In Roma-Juve a pesare sarà l’assenza del grande ex Paulo Dybala che ha finito anzitempo il suo campionato. Nella Juve a pezzi come al solito emergenza assoluta in difesa dove il ko di Gatti priva la squadra di uno dei suoi uomini migliori (se non altro per l’impegno sempre al massimo) e costringe Tudor a inventarsi una linea a tre che con Kalulu-Veiga-Kelly non sembra decisamente all’altezza di una squadra di vertice. Dubbi sul rientro almeno in panchina di Cambiaso e sulla presenza di Koop. Infine Bologna-Napoli, che si annuncia come una partita decisiva anche per la corsa Scudetto: mancherà il baby talento Castro ma Dallinga non dovrebbe essere da meno.

Tutte le probabili formazioni

Venerdì 4 Aprile 2025 ore 20:45 Genoa 4-2-3-1 Udinese 3-5-1-1 Probabili titolari N. Leali (1) S. Sabelli (20) K. De Winter (4) J. Vásquez (22) A. Matturro (33) J. Onana (5) M. Frendrup (32) A. Zanoli (59) P. Masini (73) F. Miretti (23) A. Pinamonti (19) Probabili titolari M. Okoye (40) T. Kristensen (31) J. Bijol (29) O. Solet (28) K. Ehizibue (19) S. Lovrić (8) J. Karlström (25) A. Atta (14) H. Kamara (11) J. Ekkelenkamp (32) L. Lucca (17) Riserve B. Siegrist, D. Sommariva, B. Norton-Cuffy, M. Badelj, L. Kassa, R. Malinovskyi, M. Thorsby, C. Ekuban, J. Ekhator, L. Venturino D. Padelli, E. Piana, L. Giannetti, C. Kabasele, Rui Modesto, S. Pafundi, M. Payero, Oier Zarraga, Iker Bravo, K. Davis, D. Pizarro Squalificati - - Indisponibili M. Balotelli - Altro, M. Bani - Infortunio alla coscia, Junior Messias - Strappo muscolare, H. Cuenca - Strappo muscolare, H. Ahanor - Infortunio al ginocchio A. Sánchez - Strappo muscolare, F. Thauvin - Infortunio al piede - Rientra il 05-04-2025 , J. Zemura - Lesione al polpaccio, R. Sava - Altro - Rientra il 07-04-2025 Sabato 5 Aprile 2025 ore 15:00 Monza 3-5-2 Como 4-2-3-1 Probabili titolari S. Turati (30) Pedro Pereira (13) A. Izzo (4) D. D'Ambrosio (33) S. Birindelli (19) J. Akpa Akpro (7) A. Bianco (42) G. Castrovilli (11) G. Kyriakopoulos (77) K. Baldé (17) Dany Mota (47) Probabili titolari J. Butez (30) M. Vojvoda (31) E. Goldaniga (5) M. Kempf (2) Alberto Moreno (18) Sergi Roberto (20) L. da Cunha (33) Gabriel Strefezza (7) M. Caqueret (80) Assane Diao (38) P. Cutrone (10) Riserve A. Mazza, S. Pizzignacco, S. Leković, T. Palacios, A. Brorsson, R. Gagliardini, K. Urbański, K. Zeroli, G. Caprari, P. Ciurria, O. Forson, S. Ganvoula, K. Martins, A. Petagna, S. Vignato Pepe Reina, M. Vigorito, F. Jack, I. Smolčić, Álex Valle, I. Van der Brempt, M. Braunöder, Y. Engelhardt, A. Iovine, M. Perrone, Iván Azón, T. Douvikas, A. Fadera, A. Gabrielloni, J. Ikoné Squalificati - - Indisponibili L. Caldirola - Altro - Rientra il 06-04-2025 , S. Sensi - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 06-04-2025 , M. Pessina - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 30-06-2025 , A. Carboni - Infortunio alla coscia - Rientra il 06-04-2025 A. Dossena - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 Sabato 5 Aprile 2025 ore 18:00 Parma 4-3-3 Inter 3-5-2 Probabili titolari Z. Suzuki (31) E. Delprato (15) A. Vogliacco (21) L. Valenti (5) E. Valeri (14) M. Keita (16) N. Estévez (8) Adrián Bernabé (10) D. Man (98) A. Bonny (13) P. Almqvist (11) Probabili titolari Y. Sommer (1) Y. Bisseck (31) F. Acerbi (15) A. Bastoni (95) M. Darmian (36) D. Frattesi (16) H. Çalhanoğlu (20) H. Mkhitaryan (22) F. Dimarco (32) M. Arnautović (8) M. Thuram (9) Riserve E. Corvi, R. Marcone, B. Balogh, M. Løvik, G. Leoni, D. Camara, A. Hainaut, S. Sohm, A. Haj Mohamed, J. Ondrejka, M. Pellegrino, M. Đurić R. Di Gennaro, Josep Martínez, M. Aidoo, C. Alexiou, B. Pavard, Carlos Augusto, S. de Vrij, K. Asllani, N. Barella, T. Berenbruch, N. Zalewski, J. Correa, M. Spinaccè Squalificati - - Indisponibili Y. Osorio - Infortunio alla schiena - Rientra il 14-04-2025 , A. Benedyczak - Distorsione alla caviglia - Rientra il 14-04-2025 , V. Mihăilă - Infortunio alla coscia, G. Charpentier - Altro - Rientra il 30-06-2025 , M. Cancellieri - Infortunio alla coscia, A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-04-2025 , M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 P. Zieliński - Lesione al polpaccio - Rientra il 21-04-2025 , M. Taremi - Infortunio alla coscia - Rientra il 21-04-2025 , D. Dumfries - Infortunio alla coscia - Rientra il 09-04-2025 , L. Martínez - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 06-04-2025 , V. Carboni - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 Sabato 5 Aprile 2025 ore 20:45 Milan 4-2-3-1 Fiorentina 3-5-1-1 Probabili titolari M. Maignan (16) K. Walker (32) M. Thiaw (28) M. Gabbia (46) T. Hernández (19) Y. Musah (80) Y. Fofana (29) C. Pulišić (11) T. Reijnders (14) Rafael Leão (10) T. Abraham (90) Probabili titolari David de Gea (43) M. Pongračić (5) Pablo Marí (18) L. Ranieri (6) Dodô (2) R. Mandragora (8) D. Cataldi (32) N. Fagioli (44) F. Parisi (65) A. Guðmundsson (10) M. Kean (20) Riserve M. Sportiello, L. Torriani, D. Bartesaghi, A. Florenzi, S. Pavlović, F. Tomori, W. Bondo, F. Terracciano, S. Chukwueze, João Félix, S. Giménez, L. Jović, R. Sottil T. Martinelli, P. Terracciano, P. Comuzzo, M. Moreno, Y. Adli, M. Folorunsho, C. Ndour, A. Richardson, N. Zaniolo, L. Beltrán, M. Caprini Squalificati Álex Jiménez - Termina il 06-04-2025 - Indisponibili R. Loftus-Cheek - Altro, Emerson Royal - Lesione al polpaccio - Rientra il 07-04-2025 A. Colpani - Infortunio al piede Domenica 6 Aprile 2025 ore 12:30 Lecce 4-2-3-1 Venezia 3-5-2 Probabili titolari W. Falcone (30) F. Guilbert (12) Kialonda Gaspar (4) F. Baschirotto (6) A. Gallo (25) L. Coulibaly (29) Y. Ramadani (20) S. Pierotti (50) Þ. Helgason (14) J. Karlsson (37) N. Krstović (9) Probabili titolari I. Radu (28) J. Schingtienne (25) J. Idzes (4) Fali Candé (2) A. Zerbin (24) Kike Pérez (71) H. Nicolussi (14) G. Busio (6) M. Ellertsson (77) G. Oristanio (11) D. Fila (18) Riserve C. Früchtl, J. Samooja, Tiago Gabriel, G. Jean, M. Sala, Danilo Veiga, L. Banda, M. Berisha, M. Kaba, B. Pierret, H. Rafia, R. Burnete, K. N’Dri, Tete Morente, A. Rebić M. Grandi, J. Joronen, F. Carboni, R. Haps, A. Marcandalli, R. Sagrado, F. Zampano, B. Bjarkason, C. Conde, I. Doumbia, S. El Haddad, J. Yeboah, C. Gytkjær Squalificati - - Indisponibili F. Marchwiński - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-08-2025 A. Duncan - Altro, M. Šverko - Altro, M. Svoboda - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , F. Stanković - Infortunio al ginocchio - Rientra il 28-04-2025 Domenica 6 Aprile 2025 ore 15:00 Empoli 3-4-2-1 Cagliari 3-4-2-1 Probabili titolari D. Vásquez (23) S. Goglichidze (2) L. Marianucci (35) M. Viti (21) J. Sambia (7) A. Grassi (5) L. Henderson (6) G. Pezzella (3) S. Esposito (99) L. Cacace (13) C. Kouamé (18) Probabili titolari E. Caprile (25) J. Palomino (24) Y. Mina (26) S. Luperto (6) N. Zortea (19) M. Adopo (8) M. Prati (16) T. Augello (3) N. Viola (10) M. Felici (97) R. Piccoli (91) Riserve F. Brancolini, J. Seghetti, M. De Sciglio, T. Ebuehi, L. Tosto, J. Bacci, V. Kovalenko, T. Campaniello, L. Colombo, I. Konate, O. Solbakken G. Ciocci, A. Sherri, N. Pintus, G. Zappa, A. Deiola, G. Gaetano, J. Jankto, A. Makoumbou, R. Marin, F. Coman, K. Mutandwa, L. Pavoletti, Zito Luvumbo Squalificati E. Gyasi - Termina il 07-04-2025 , J. Fazzini - Termina il 07-04-2025 - Indisponibili N. Haas - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , A. Ismajli - Infortunio alla coscia - Rientra il 21-04-2025 , Y. Maleh - Infortunio al ginocchio, S. Żurkowski - Infortunio al ginocchio, T. Anjorin - Infortunio alla coscia A. Obert - Infortunio alla coscia - Rientra il 07-04-2025 Domenica 6 Aprile 2025 ore 15:00 Torino 4-2-3-1 Hellas Verona 3-5-2 Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) S. Walukiewicz (4) G. Maripán (13) Saúl Coco (23) C. Biraghi (34) S. Ricci (28) C. Casadei (22) V. Lazaro (20) N. Vlašić (10) E. Elmas (11) C. Adams (18) Probabili titolari L. Montipò (1) D. Ghilardi (87) D. Coppola (42) N. Valentini (6) J. Tchatchoua (38) O. Duda (33) P. Dawidowicz (27) A. Bernede (24) D. Bradarić (12) A. Sarr (9) D. Mosquera (35) Riserve A. Donnarumma, A. Paleari, A. Dembélé, M. Pedersen, A. Masina, B. Sosa, G. Gineitis, I. Ilić, K. Linetty, A. Tamèze, Y. Karamoh, A. Sanabria A. Berardi, S. Perilli, F. Daniliuc, D. Oyegoke, T. Slotsager, M. Frese, Luan Patrick, G. Kastanos, D. Lazović, S. Serdar, J. Ajayi, A. Cissè, M. Lambourde, Dailon Livramento, C. Tengstedt Squalificati - - Indisponibili D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-05-2025 , P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-04-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 01-07-2025 , A. Njie - Altro - Rientra il 05-05-2025 D. Faraoni - Lesione al polpaccio, A. Harroui - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , T. Suslov - Strappo muscolare - Rientra il 20-04-2025 Domenica 6 Aprile 2025 ore 18:00 Atalanta 3-4-1-2 Lazio 4-2-3-1 Probabili titolari M. Carnesecchi (29) B. Djimsiti (19) I. Hien (4) S. Kolašinac (23) R. Bellanova (16) M. de Roon (15) Éderson (13) D. Zappacosta (77) C. De Ketelaere (17) M. Retegui (32) A. Lookman (11) Probabili titolari I. Provedel (94) A. Marušić (77) Mario Gila (34) A. Romagnoli (13) L. Pellegrini (3) M. Vecino (5) N. Rovella (6) G. Isaksen (18) Pedro (9) M. Zaccagni (10) B. Dia (19) Riserve F. Rossi, Rui Patrício, T. Del Lungo, M. Brescianini, J. Cuadrado, M. Pašalić, M. Ruggeri, L. Samardžić, I. Sulemana, D. Maldini A. Furlanetto, C. Mandas, S. Gigot, E. Hysaj, O. Provstgaard, T. Bašić, R. Belahyane, F. Dele-Bashiru, M. Lazzari, T. Noslin, L. Tchaouna Squalificati - M. Guendouzi - Termina il 07-04-2025 Indisponibili R. Tolói - Infortunio all'inguine, G. Scamacca - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 30-06-2025 , G. Scalvini - Infortunio alla spalla - Rientra il 30-06-2025 , M. Palestra - Lesione al tendine del ginocchio Patric - Distorsione alla caviglia - Rientra il 01-07-2025 , V. Castellanos - Lesione al polpaccio - Rientra il 14-04-2025 , Nuno Tavares - Strappo muscolare - Rientra il 07-04-2025 Domenica 6 Aprile 2025 ore 20:45 Roma 3-4-2-1 Juventus 3-4-2-1 Probabili titolari M. Svilar (99) G. Mancini (23) M. Hummels (15) E. Ndicka (5) Z. Çelik (19) M. Koné (17) B. Cristante (4) Angeliño (3) M. Soulé (18) L. Pellegrini (7) A. Dovbyk (11) Probabili titolari M. Di Gregorio (29) P. Kalulu (15) Renato Veiga (12) L. Kelly (6) N. González (11) M. Locatelli (5) K. Thuram (19) W. McKennie (16) T. Koopmeiners (8) K. Yıldız (10) D. Vlahović (9) Riserve G. De Marzi, P. Gollini, V. Nelsson, A. Salah-Eddine, Buba Sangaré, T. Baldanzi, L. Gourna-Douath, L. Paredes, N. Pisilli, S. El Shaarawy, E. Shomurodov M. Perin, C. Pinsoglio, Alberto Costa, J. Rouhi, N. Savona, Francisco Conceição, S. Mbangula, R. Kolo Muani, T. Weah Squalificati - - Indisponibili P. Dybala - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 26-05-2025 , Saud Abdulhamid - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 07-04-2025 , D. Rensch - Infortunio all'inguine - Rientra il 20-04-2025 A. Milik - Lesione al polpaccio - Rientra il 27-06-2025 , Douglas Luiz - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 07-04-2025 , Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , J. Cabal - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , F. Gatti - Altro - Rientra il 28-05-2025 Lunedì 7 Aprile 2025 ore 20:45 Bologna 4-2-3-1 Napoli 4-3-3 Probabili titolari Ł. Skorupski (1) E. Holm (2) S. Beukema (31) J. Lucumí (26) Juan Miranda (33) R. Freuler (8) L. Ferguson (19) R. Orsolini (7) J. Odgaard (21) D. Ndoye (11) T. Dallinga (24) Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) Amir Rrahmani (13) A. Buongiorno (4) M. Olivera (17) F. Anguissa (99) S. Lobotka (68) S. McTominay (8) M. Politano (21) R. Lukaku (11) David Neres (7) Riserve N. Bagnolini, F. Ravaglia, N. Casale, M. Erlić, M. Aebischer, O. El Azzouzi, G. Fabbian, N. Moro, T. Pobega, N. Cambiaghi, B. Domínguez, Estanis Pedrola S. Scuffet, C. Turi, M. Esposito, Rafa Marín, P. Mazzocchi, Juan Jesus, P. Billing, B. Gilmour, L. Hasa, C. Ngonge, N. Okafor, G. Raspadori, G. Simeone Squalificati - - Indisponibili S. Castro - Infortunio al piede L. Spinazzola - Strappo muscolare, N. Contini - Infortunio alla coscia - Rientra il 26-05-2025

Tutte le partite di questa giornata