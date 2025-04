Grazie per aver seguito la diretta di Lecce-Venezia 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive 2024-25.14:31

90'+5' FINISCE QUI. Lecce-Venezia 1-1. Triplice fischio di Piccinini e al Via del Mare il lunch match del 31° turno di Serie A finisce in pareggio, peraltro tra i fischi di una parte del pubblico giallorosso. 14:27

90'+3' Venezia pericoloso con Oristanio, il Lecce si salva in corner. L'attaccante ospite lavora bene in area, si porta palla sul mancino e calcia potente; Baschirotto attentissimo nella chiusura difensiva, sarà corner per la formazione allenata da Di Francesco. 14:25

90'+2' Krstović incontenibile nell'attaccare la profondità e poi mantenere il possesso, finendo per servire il rimorchio di Berisha. Il centrocampista arriva al limite e calcia potente, ma scivola al momento dell'esecuzione e spedisce palla alta. 14:24

90'+1' Punizione dalla trequarti calciata da Helgason, il quale cerca nuovamente la testa di Baschirotto. Cross troppo profondo, Radu può bloccare con facilità e far poi ripartire l'azione del Venezia. 14:23

90' Ci saranno quattro minuti di recupero in questo secondo tempo tra Lecce e Venezia. Resiste il punteggio di 1-1 qui al Via del Mare, tuttavia saranno 240 secondi intensissimi. 14:22

88' Candé rischia tantissimo, toccando col braccio sinistro all'interno dell'area del Venezia. Prima tocco di petto, poi palla che carambola sul braccio del difensore. Piccinini spiega la non punibilità dell'intervento, perciò nessun calcio di rigore a favore del Lecce. 14:21

86' Altro intervento stupendo di Gaspar, il quale chiude in scivolata su un Oristanio lanciato a rete. L'attaccante del Venezia era comunque partito in posizione di offside. 14:18

84' RADU STREPITOSO! Sponda aerea di Gaspar nel cuore dell'area veneziana, Baschirotto incorna da bomber e sogna così la doppietta personale. Il portiere ospite è però superbo nel distendersi alla sua sinistra e respingere con un intervento che salva il risultato. 14:17

83' AMMONITO CANDÉ. Ripartenza fulminea di N'Dri, il quale arriva al limite e viene messo giù da Candé. Il difensore del Venezia tocca anche palla, ma soprattutto giocatore. Altro giallo per gli ospiti. 14:16

81' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Fuori l'ammonito Perez, al suo posto ci sarà Issa Doumbia per questo incandescente finale di gara.14:13

79' PALO DEL LECCE! Krstović perfetto nel ruolo di assistman, trovando alla meglio l'inserimento di N'Dri nel cuore dell'area veneziana. Il numero 10 piazza col mancino interno in corsa, ma la sua ottima conclusione si stampa sul montante, attraversa l'area piccola e finisce fuori. 14:12

78' Ci prova Perez, Falcone c'è. Squillo del Venezia, con Busio che accomoda al limite per il compagno e il numero 71 che calcia forte col mancino. Conclusione centrale, il portiere giallorosso blocca con sicurezza. 14:10

77' Krstović punto di riferimento assoluto per le trame offensive del Lecce. Altra grande partita del numero 9 giallorosso, come sempre trascinatore pur senza trovare la via della rete. 14:09

75' Lecce sistematicamente in possesso di palla e più volte al tiro, soprattutto dalla distanza. Venezia invece calato tantissimo rispetto all'ottimo avvio di ripresa. Partita aperta a qualsiasi risultato, ma intanto al Via del Mare è 1-1. 14:08

73' CAMBIO VENEZIA. Marcandalli accusa qualche problema fisico ed è costretto a lasciare il campo. Mister Di Francesco fa allora subentrare Mikael Ellertsson.14:05

72' Ci prova Krstović. Manovra prolungata dei padroni di casa, con Veiga che crossa dalla destra. Il bomber giallorosso tenta la girata in acrobazia ma non riesce a inquadrare la porta poiché arriva scoordinato sul pallone. 14:05

71' FALCONE SALVA IL LECCE. Berisha perde palla malamente sulla pressione di Nicolussi Caviglia, palla che arriva in area dove Fila tenta di superare il portiere avversario con un tunnel. Ottimo però Falcone nel restare in piedi e non farsi superare, salvando così il risultato. 14:03

70' Il Lecce è rimasto imbattuto in tutte le ultime 11 sfide di Serie A contro avversarie nelle ultime due posizioni in classifica a inizio giornata (sei vittorie, cinque pareggi) e in particolare ha vinto quattro delle cinque più recenti (un pari).14:02

69' CAMBIA ANCHE IL LECCE. Guilbert, ammonito, viene richiamato in panchina da Giampaolo. Al suo posto ecco ora Danilo Veiga.14:01

69' ENTRA PURE FILA. Doppio cambio deciso da mister Di Francesco, il quale richiama in panchina pure Gytkjaer per far entrare Daniel Fila.14:00

68' CAMBIO VENEZIA. Yeboah, autore di una partita discreta, lascia il posto a Gaetano Pio Oristanio. Ma sarà doppia sostituzione per gli ospiti.13:59

65' GOL! LECCE-Venezia 1-1. Rete di Federico Baschirotto. Sugli sviluppi di un angolo dalla destra, battuto da Helgason, il capitano giallorosso stacca letteralmente in testa a Candé e gira in porta, realizzando nell'angolino alla sinistra di Radu. Via del Mare che diventa una bolgia



Guarda la scheda del giocatore Federico Baschirotto13:58

64' AMMONITO PEREZ. Morente è imprendibile palla al piede e il numero 71 può soltanto strattonarlo per la maglia, prima di metterlo a terra. Quinto cartellino giallo in questa partita, il terzo ai danni di un giocatore del Venezia. 13:56

62' N'Dri ancora protagonista. Gran palla in verticale per la sua corsa, il numero 10 arriva al limite dell'area e prova a piazzare col mancino sul secondo palo, ma Idzes fa muro deviando in angolo il tiro avversario. 13:54

61' AMMONITO GUILBERT. Il numero 12 giallorosso finisce sul taccuino del direttore di gara per l'intervento in ritardo su Haps. Guilbert sembra comunque poter proseguire questa partita. 13:53

60' A terra Guilbert, molto dolorante dopo un duro contrasto con Haps. L'esterno giallorosso è entrato in ritardo e sarà ammonito, ma intanto palesa problemi a un ginocchio. 13:52

59' N'Dri impreciso qui. Il neoentrato giallorosso scappa sull'out di destra e ha tutto il tempo per scegliere cosa fare: alla fine opta per un cross troppo addosso a Radu, il quale non ha problemi nel bloccare a terra. 13:51

57' Lecce che prova a cambiare marcia, quantomeno a livello di intensità, e aggredire i portatori di palla avversari nello stesso modo in cui l'ha fatto per tutta la prima metà di gara. La squadra allenata da Giampaolo deve però essere più cinica nell'ultimo terzo di campo. 13:50

55' AMMONITO MARCANDALLI. Altro intervento duro del difensore ospite, stavolta su Morente, e Piccinini non ha alcun dubbio nel mettere mano al suo taschino per estrarre il cartellino giallo.13:48

55' TRIPLICE CAMBIO GIALLOROSSO. Fuori pure Coulibaly, davvero poco incisivo, ecco allora spazio per Balthazar Pierret.13:47

55' ENTRA PURE N'DRI. Giampaolo richiama in panchina un Pierotti che è andato a corrente alternata finora in questo lunch match.13:46

54' SOSTITUZIONE LECCE. Il primo a lasciare il campo è Ramadani, al suo posto subentra Medon Berisha. Sarà una triplice sostituzione quella dei padroni di casa. 13:46

53' Mister Giampaolo cerca subito delle contromisure. Si preparano tre cambi infatti dalla panchina del Lecce, da capire quali saranno le scelte tattiche dell'allenatore giallorosso. 13:45

51' Venezia che ha messo subito a frutto un ottimo avvio di secondo tempo, a differenza di quanto fatto invece dal Lecce in apertura di questo lunch match. Adesso vedremo se ci sarà una pronta reazione dei padroni di casa oppure no. 13:44

50' GOL! Lecce-VENEZIA 0-1. Autorete di Gallo. Punizione calciata ottimamente da Zerbin, l'esterno giallorosso anticipa Gytkjaer ma con un tocco che trae in inganno anche Falcone e finisce per insaccarsi nella porta leccese.



Guarda la scheda del giocatore Antonino Gallo13:43

48' Inizio di ripresa veemente del Venezia. Qui Haps entra in area dalla sinistra, arriva sul fondo e calcia forte a incrociare. Il suo tiro diventa un cross potenziale per i compagni, ma nel cuore dell'area non matura alcuna deviazione e il Lecce tira un sospiro di sollievo. 13:40

47' Bello schema su punizione del Venezia, ma Gytkjaer non conclude nello specchio. Nicolussi Caviglia finta di calciare direttamente in porta il piazzato dal limite, poi accomoda per il compagno su schema eseguito perfettamente. Gytkjaer spreca però tutto calciando a lato. 13:39

47' AMMONITO BASCHIROTTO. Venezia che sfrutta l'effetto a sorpresa, Yeboah costringe il capitano giallorosso al fallo e al conseguente cartellino giallo. 13:37

47' SI RIPARTE. Fischio di Piccinini e ricomincia il lunch match del 31° turno di Serie A Enilive 2024-25. Manovrano gli ospiti. 13:37

46' 1° CAMBIO DEL VENEZIA. Mister Di Francesco richiama in panchina l'ammonito Carboni, al suo posto spazio per Ridgeciano Delano Leandro Haps.13:36

Posta in palio elevatissima, perché questo è a tutti gli effetti uno scontro-salvezza. Perciò non è utopistico ipotizzare qualche cambio al rientro in campo. Magari da parte di mister Di Francesco, considerando che il tandem offensivo del Venezia si è visto davvero poco (specie Gytkjaer).13:23

Prima metà di gara a ritmi altissimi, con diverse occasioni - nessuna clamorosa, va rimarcato - e vari protagonisti. In casa giallorossa sicuramente Gaspar, un muro difensivo, e Morente, quest'ultimo fattore assoluto a livello offensivo. Tra le file del Venezia invece sono Carboni e Zerbin i migliori, con Idzes comunque perfetto nel guidare la difesa a tre. 13:22

45'+2' FINE 1° TEMPO. Lecce-Venezia 0-0. Dopo un minuto di recupero, duplice fischio di Piccinini e squadre che rientrano negli spogliatoi del Via del Mare. Pareggio a reti bianche ma gara molto, molto godibile. 13:21

45' Morente sempre e comunque protagonista. Sfuriata impressionante sulla sinistra, movimento a saltare secco Marcandalli e poi mancino incrociato: palla larga e nessun pericolo per Radu, ma prima metà di gara da applausi quella di Morente. 13:19

43' Partita dall'intensità davvero elevata, con tantissimi duelli in mezzo al campo. Al netto di un po' di errori tecnici, un primo tempo tutt'altro che noioso in questo lunch match del 31° turno di campionato. Punteggio che rimane tuttavia sullo 0-0. 13:17

41' Venezia pericoloso con Yeboah. Cambio di gioco da destra a sinistra, Carboni accomoda per Busio il quale a sua volta trova al limite Yeboah. Il numero 10 calcia forte col destro, ma non inquadra lo specchio della porta difesa da Falcone. 13:15

39' AMMONITO CARBONI. Entrata dura e in ritardo su Pierotti, il direttore di gara Piccinini non ha dubbi ed estrae giustamente il primo cartellino di questo lunch match.13:13

37' Un po' in ombra per ora Nicolussi Caviglia. Al rientro dalla squalifica, il metronomo del Venezia sta soffrendo i raddoppi sistematici che i giallorossi fanno sul portatore di palla avversario. Pressione sempre altissima del Lecce, a ritmi forsennati. 13:11

36' Problema al labbro superiore per Carboni, col numero 79 del Venezia che è costretto a lasciare provvisoriamente il terreno di gioco. Piccolo taglio, Carboni dovrebbe riuscire a proseguire questo lunch match della Giornata 31 di Serie A. 13:09

34' Rischia il Lecce. Cross interessante di Carboni dalla destra, Falcone è scavalcato dal pallone ma riesce comunque a smanacciare. Palla che arriva a Zerbin, il quale tenta di accomodare in mezzo per il rimorchio di un compagno, ma Morente è attentissimo nell'anticipare e spazzare. 13:08

32' Tantissimi fuorigioco in questo primo tempo. Qui uno contro uno magico di Zerbin su Gallo, cross al bacio per Gytkjaer ma il numero 9 - comunque in offside - liscia clamorosamente tentando la spaccata nel cuore dell'area piccola. 13:06

31' Krstović sempre pericoloso. Qui Gallo prende il fondo e mette in mezzo un cross un po' troppo profondo, ma l'attaccante giallorosso riesce comunque a svettare tra due difensori del Venezia. Colpo di testa però da posizione quasi impossibile, palla perciò alta. 13:05

29' A terra sia Guilbert che Perez. L'esterno giallorosso entra in ritardo sull'avversario, sarà punizione per il Venezia nei pressi della linea laterale poco prima del centrocampo. Entrambi i giocatori sembrano comunque poter proseguire. 13:03

28' Manovra offensiva prolungata dei giallorossi, ma conclusa da una pessima conclusione di Ramadani. Lecce comunque molto propositivo in attacco, soprattutto sulla corsia sinistra. Venezia che però sta crescendo. 13:02

26' Perez troppo debole di testa. Ottima trama offensiva del Venezia, sviluppata sull'out di destra. Cross di Zerbin, il numero 71 ospite è solissimo nel cuore dell'area e può staccare di testa senza manco dover saltare, ma la sua girata aerea finisce docile tra i guantoni di Falcone. 13:00

25' Il Lecce ha vinto le ultime due partite contro il Venezia in Serie A (lo scorso 25 novembre e il 30 marzo 2002). Solo contro Brescia (tra il 2004 e il 2010) e Reggina (tra il 2000 e il 2004) il club pugliese ha ottenuto almeno tre successi di fila nella sua storia nel massimo campionato (quattro contro entrambi).12:59

24' Nuova occasione per il Lecce, proprio sulla punizione calciata da Helgason. Cross insidiosissimo a rientrare, Radu si ritrova letteralmente il pallone tra i guantoni, con due giocatori del Lecce che mancano la deviazione in rete sottoporta. 12:57

23' Morente vorrebbe un giallo ai danni di Marcandalli, ma Piccinini non estrae cartellini. Fallo prolungato del difensore del Venezia sull'esterno giallorosso, altra punizione conquistata dalla squadra di Giampaolo. 12:57

21' LECCE VICINO ALL'1-0. Sugli sviluppi della punizione, Baschirotto devia in modo "sporco" e sfiora il palo alla sinistra di Radu. Prima del tocco del difensore, deviazione di Pierotti che manda involontariamente un po' fuori tempo lo stesso Baschirotto. 12:55

20' Ottima giocata di Guilbert sull'out di destra: controllo e sterzata da manuale, Busio lo travolge ed è così inevitabile il fischio arbitrale. Punizione che è una sorta di corner corto. 12:54

18' Primo squillo del Venezia. Sugli sviluppi di un corner, Yeboah riceve al vertice destro dell'area, si accentra un po' e tenta il mancino. Palla altissima, ma quantomeno matura il primo tiro effettuato dalla formazione ospite. 12:52

16' Morente una furia sulla corsia di sinistra. Qui punta Marcandalli e prova a saltarlo, ma il difensore del Venezia è abile a chiudere in angolo con un ottimo intervento. Il numero 7 giallorosso resta comunque un fattore importante in questo inizio di partita. 12:51

15' Sempre e solo Lecce. Fa tutto Morente, scappando via in mezzo al campo, arrivando al limite e calciando potente col destro. Conclusione però centrale, Radu blocca in due tempi senza poi particolari affanni. 12:49

12' Sugli sviluppi del corner, proteste leccesi perché Gaspar va a terra in area di rigore. Leggerissima trattenuta di Idzes ai danni del centrale, il quale scivola perdendo entrambi gli appoggi sul terreno di gioco. Il direttore di gara Piccinini fa giustamente proseguire. 12:47

12' Lecce pericoloso, ma Pierotti perde l'attimo giusto. Gran palla in verticale di Helgason per la corsa del compagno sull'out di destra. Il numero 50 giallorosso entra in area ma ritarda troppo il cross, così la difesa del Venezia chiude in angolo. 12:46

10' Il Lecce è imbattuto nelle cinque sfide contro il Venezia in Serie A (tre vittorie, due pareggi) e solo contro il Monza (sei) i giallorossi hanno disputato più match senza perdere nel massimo campionato italiano.12:45

9' Venezia per ora poco efficace nei duelli fisici, specie quelli aerei, e incapace di farsi vedere dalle parti di Falcone. Intensità impressionante invece per il Lecce di Giampaolo: viene da chiedersi se i giallorossi riusciranno a proseguire così per tutta la gara.12:44

7' Incessante il tifo leccese, col Via del Mare chiarissimo a ridosso del calcio d'inizio: "Vogliamo 11 leoni in campo". Spettacolo anche sugli spalti allora, mentre in campo i padroni di casa restano per ora padroni di gioco e ritmi. 12:42

6' Giallorossi partiti con un ritmo altissimo, grande verticalità nel loro gioco e pressione sistematica sul portatore di palla del Venezia. Nicolussi Caviglia è marcato strettissimo - a uomo - da Helgason. Ospiti che risultano invece ancora contratti in questo avvio. 12:40

4' Radu provvidenziale con doppia uscita bassa. La prima su Krstović, la seconda su Ramadani. Gioco però fermo, poiché lo stesso Krstović è partito in posizione di offside a inizio azione, quindi il doppio intervento del portiere ospite non finirà negli highlights di questo lunch match.12:39

3' Radu rischia un bel po'. Retropassaggio ricevuto da Candé, il portiere non stoppa perfettamente con l'interno destro e spazza praticamente sulla sua linea di porta. Palla out, rimessa laterale per un Lecce partito all'assalto. 12:37

Lecce subito pericoloso con Ramadani: destro potente dal limite, ma manca la precisione e il centrocampista giallorosso non centra lo specchio. 12:35

INIZIA Lecce-Venezia, fischio di Piccinini e si può partire qui al Via del Mare. Meteo nuvoloso e temperatura di circa 19°. Calcio d’inizio battuto dai padroni di casa. 12:34

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Via del Mare. A dirigere questo Lecce-Venezia sarà Marco Piccinini (sezione di Forlì), coadiuvato da Giovanni Baccini (Conegliano) e Marco Ceccon (Lovere). IV Ufficiale Daniele Rutella (Enna), VAR Francesco Meraviglia (Pistoia) e AVAR Simone Sozza (Seregno).12:12

Il Lecce ha vinto entrambe le gare giocate al Via del Mare contro il Venezia in Serie A: il 30 marzo 2002 e il 28 novembre 1999 (sempre per 2-1). In più, tra Serie A e Serie B (inclusi playoff) i giallorossi sono rimasti imbattuti in 12 delle 14 partite casalinghe contro i lagunari (sette vittorie, cinque pari), perdendo infatti solo i primi due confronti interni (tra il 1930 e il 1931 nel campionato cadetto).12:11

Diverse novità invece per l’undici schierato da mister Di Francesco. Nicolussi Caviglia rientra dalla squalifica e ritrova ovviamente la titolarità in mezzo al campo. Nei tre di difesa confermati Candé e Idzes, mentre la novità è Marcandalli visto che Schingtienne è infortunato. Tandem offensivo completamente diverso rispetto al ko contro il Bologna: Yeboah-Gytkjaer titolari.12:11

Mister Giampaolo effettua un solo cambio rispetto all’undici titolare che aveva cominciato la scorsa partita di campionato, persa 0-1 contro la Roma. Nel tridente a supporto di Krstović c’è infatti oggi Morente, con Karlsson che parte invece dalla panchina. Per il resto, confermatissimi tutti gli interpreti dell’ormai classico 4-2-3-1 giallorosso.12:06

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia risponde con un 3-5-2 formato da: Radu - Marcandalli, Idzes, Candé - Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Carboni - Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco. A disposizione: Grandi, Joronen - Haps, Sagrado, Sverko, Zampano - Conde, Bjarkason, Doumbia, Ellertsson - El Haddad, Fila, Oristanio.12:06

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Falcone - Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo - Coulibaly, Ramadani - Pierotti, Helgason, Morente - Krstović. All. Giampaolo. A disposizione: Früchtl, Samooja - Jean, Sala, Tiago Gabriel, Veiga - Berisha, Kaba, Pierret, Rafia - Banda, Burnete, Karlsson, N'Dri, Rebić.12:06

Col ko casalingo patito contro il Bologna (0-1) nel precedente turno di campionato, il Venezia ha invece chiuso una striscia di quattro pareggi di fila – peraltro contro Lazio, Atalanta, Como e Napoli – e permane al 19° posto con 20 punti. In trasferta, il club lagunare è l’unico che non ha mai vinto in questo torneo, a fronte di sei pareggi e nove sconfitte.12:05

Il Lecce è reduce da cinque sconfitte consecutive e, in campionato, non vince da oltre due mesi; l’ultimo successo dei giallorossi in Serie A risale infatti al 31 gennaio scorso (3-1 a Parma). Stante una striscia simile di risultati, il club salentino è ovviamente invischiato nella lotta per non retrocedere, occupando attualmente il 17° posto in classifica con 25 punti.12:05

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lecce e Venezia, gara valida per la Giornata 31 della Serie A Enilive 2024-25. Si gioca allo stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce.12:05

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp