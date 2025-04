Lecce-Venezia 1-1 pagelle: Baschirotto rimedia al guaio di Gallo ma un punto è poco, fischia tutto lo stadio

Top e flop: Baschirotto migliore in campo, bene anche Tete Morente ed Helgason. Per i lagunari fanno la differenza Busio, Zerbin e Perez. Male Candè

Un punto che forse non serve a nessuno nella sfida al cardiopalma tra Lecce e Venezia. Finisce 1-1 ma restano rimpanti per entrambe. Al Via Del Mare, dopo un primo tempo in cui è prevalsa la paura e con poche occasioni, si accende il fuoco dal 45′ in poi. Al 50′, infatti, passano in vantaggio i lagunari con un cross di Zerbin, da calcio piazzato, deviato in autorete da Gallo. Crescono poi i giallorossi nel corso del match finché non trovano la rete del pareggio al 65′ con Baschirotto: su un calcio d’angolo di Helgason, il difensore dei salentini di testa batte Radu, fino a quel momento perfetto. La squadra di Giampaolo tenta anche l’assalto finale e con N’Dri colpisce un palo all’80’ da posizione ravvicinata. Proprio il portiere rumeno è abile a tenere in vita il Venezia con ripetuti salvataggi nei minuti finali del match. I lagunari restano al penultimo posto, a quota 21. Il Lecce (2 punti nelle ultime sette gare), invece, nonostante la rimonta esce tra bordate di fischi dei tifosi pugliesi delusi e resta al 17° posto a quota 26 punti in Serie A.

Lecce-Venezia, la chiave tattica della gara

Lecce in campo con il solito 4-2-3-1. Giampaolo effettua un solo cambio rispetto all’undici titolare che aveva cominciato la scorsa partita di campionato, persa 0-1 contro la Roma. Nel tridente a supporto di Krstović c’è infatti oggi Morente, con Karlsson che parte invece dalla panchina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Venezia in campo con il 3-5-2. Sono, invece, diverse le novità per l’undici schierato da Di Francesco. Nicolussi Caviglia rientra dalla squalifica e ritrova ovviamente la titolarità. Nei tre di difesa sono confermati Candé e Idzes, mentre la novità è Marcandalli (visto che Schingtienne è infortunato). Tandem offensivo completamente diverso rispetto al ko contro il Bologna: Yeboah-Gytkjaer titolari.

I giallorossi partono con un ritmo altissimo, grande verticalità nel gioco e pressione sistematica sul portatore di palla del Venezia. Nicolussi Caviglia è marcato strettissimo – a uomo – da Helgason. Il Venezia, invece, resta poco efficace nei duelli fisici, specie quelli aerei ma nel secondo tempo cresce nella costruzione del gioco dal basso e nei contropiede.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Lecce-Venezia

Clicca qui per le statistiche di Lecce-Venezia

I top e flop del Lecce

Baschirotto 7.5 In fase offensiva è spesso a saltare nell’area di rigore avversaria fino a che non trova la rete del pareggio al 65′. Non segnava da due anni in Serie A (dal 4 febbraio 2023). Nei minuti finali gioca da attaccante aggiunto e per poco non raggiunge la doppietta.

In fase offensiva è spesso a saltare nell’area di rigore avversaria fino a che non trova la rete del pareggio al 65′. Non segnava da due anni in Serie A (dal 4 febbraio 2023). Nei minuti finali gioca da attaccante aggiunto e per poco non raggiunge la doppietta. Tete Morente 6.5. In fase offensiva è l’uomo in più dei giallorossi: ha completato il maggior numero di dribbling (4) nella gara.

In fase offensiva è l’uomo in più dei giallorossi: ha completato il maggior numero di dribbling (4) nella gara. Helgason 6.5. Assist per Baschirotto al 65′ da calcio d’angolo.

Assist per Baschirotto al 65′ da calcio d’angolo. Krstovic 6.5 In fase offensiva non trova la marcatura ma si rende pericoloso nei movimenti, è abile anche nel portare la marcatura su di sé pur di liberare gli esterni d’attacco.

In fase offensiva non trova la marcatura ma si rende pericoloso nei movimenti, è abile anche nel portare la marcatura su di sé pur di liberare gli esterni d’attacco. N’Dri 6. Entra al 54′. All’80’ colpisce un palo da posizione ravvicinata con un tiro a giro rasoterra di sinistro.

Entra al 54′. All’80’ colpisce un palo da posizione ravvicinata con un tiro a giro rasoterra di sinistro. Gallo 5. Al 50′ tenta di intercettare un pallone, da calcio piazzato, ma con lo stinco lo devìa nella propria porta per tentare l’anticipo in marcatura su Gytkjaer.

Clicca qui per le ultime news sul Lecce

I top e flop del Venezia

Busio 6.5. Ha creato il maggior numero di occasioni (3) nella partita. Massiccio e tenace nei recuperi a centrocampo.

Ha creato il maggior numero di occasioni (3) nella partita. Massiccio e tenace nei recuperi a centrocampo. Perez 6.5 Una roccia nei duelli: completa il maggior numero di contrasti (29) nella partita e si rende insuperabile a centrocampo.

Una roccia nei duelli: completa il maggior numero di contrasti (29) nella partita e si rende insuperabile a centrocampo. Radu 6.5. Salva i lagunari più volte nel finale di gara con delle parate provvidenziali.

Salva i lagunari più volte nel finale di gara con delle parate provvidenziali. Zerbin 6. Al 50′ crossa perfettamente, da calcio di punizione, verso Gytkjaer e trae in inganno Gallo che fa autorete.

Al 50′ crossa perfettamente, da calcio di punizione, verso Gytkjaer e trae in inganno Gallo che fa autorete. Candè 5. Al 65′ si fa sorprendere da Baschirotto che di testa lo anticipa e segna la rete del pareggio.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Venezia