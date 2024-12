Da Milan - Roma é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:44

90'+5' FINISCE MILAN - ROMA! 1-1 il finale di una gara ricca di emozioni!22:42

90'+4' AMMONITO Matteo Gabbia. Il centrale spende il fallo per fermare Shomurodov lanciato in velocitá. 22:41

90'+3' Bennacer con un pallone morbido al centro, respinge la difesa giallorossa.22:40

90'+2' DYBALA! Conclusione a giro dal limite, palla di poco alta!22:39

90'+1' Quattro i minuti di recupero.22:37

90' PELLEGRINI! Dybaal con una splendida palla in profonditá, il trequartista stoppa bene a seguire ma sbaglia davanti a Maignan!22:37

88' TRAVERSA ROMA! Punizione di Paredes, colpo di testa di Shomurodov che si stampa sul legno. Azione poi fermata per fuorigioco.22:35

86' Sostituzione MILAN: esse Álvaro Morata, entra Francesco Camarda.22:34

86' Sostituzione ROMA: esce Artem Dovbyk, entra Eldor Shomurodov.22:33

85' EL SHAARAWY! Sugli sviluppi dell'angolo, colpo improvviso del Faraone: Maignan con un riflesso in angolo!22:32

84' Ci prova Dybala, conclusione al volo sull'assist di Pellegrini, deviazione in corner.22:31

82' AMMONITO Tijjani Reijnders. Trattenuta vistosa su Dybala. 22:30

81' Emerson dalla distanza, l'ex Betis manda molto alto.22:27

79' Sostituzione ROMA: esce Alexis Saelemaekers, entra Stephan El Shaarawy22:26

77' PISILLI! Percussione centrale del giovane talento che prova il colpo di punta dal dischetto, mandando a lato.22:25

75' Gran velo in area di Arbaham per Morata, l'ex Atletico non trova peró lo spazio per il tiro.22:23

73' Azione in area della Roma del Milan, Arbaham cerca un difficile colpo di tacco per l'inserimento di Fofana, senza esito.22:21

71' AMMONITO Mehmet Zeki Çelik. Theo scappa in profonditá, fallo del turco. 22:18

70' Theo Hernandez ci prova dalla distanza, palla che termina alta sopra la traversa.22:17

68' Paredes ora a terra dopo un contatto in area, Fabbri ferma il gioco.22:15

67' AMMONITO Paredes. Intervento in ritardo su Morata, lanciato in contropiede.22:15

66' Punizione di Paredes, anticipato Dovbyk sul secondo palo.22:14

66' Buon momento della Roma, che sta facendo la partita.22:13

65' Theo Hernandez entra in area, rientra e conclude: lo chiude Mancini.22:12

64' Milan che ora prova le due prime punte, 3-4-1-2 per i rossoneri.22:10

62' Sostituzione MILAN: esce Samu Chukwueze, entra Tammy Bakumo-Abraham.22:09

60' Milan pronto per il cambio, riflessioni per lo staff sul giocatore da far entrare.22:07

59' Chukwueze chiede il cambio, problema muscolare alla coscia per l'ex Submarino Amarillo.22:06

58' Problemi per Chukwueze che rimane a terra, fermo anche Maignan.22:04

56' ANCORA MILAN! Chukwueze a giro, palla messa in angolo da Svilar!22:03

55' Milan arrembante, scambio Samu - Fofana, fermato l'ex Villarreal in area al momento del tiro.22:03

55' BENNACER! Conclusione potente del mediano, palla respinta da Svilar!22:02

54' Paredes salva su un cross di Jimenez, Milan molto propositivo in questo secondo tempo.22:01

52' FOFANA! Su azione di angolo, conclusione alta del mediano.22:00

50' Conclusione potente di Fofana che colpisce in pieno Celik.21:58

49' DOVBYK! Contropiede Roma, l'ex Girona conclude di potenza da posizione defilata, Maignan mette in angolo!21:56

47' Tre cambi nell'intervallo: Fonseca dá minuti a Bennacer, Ranieri mette Mancini al centro della difesa con Celik a destra, Pellegrini sulla trequarti con Pisilli che va in mediana.21:54

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:53

46' Sostituzione MILAN: esce Filippo Terracciano, entra Ismaël Bennacer.21:53

46' Sostituzione ROMA: esce Mats Hummels, entra Mehmet Zeki Çelik.21:53

46' Sostituzione ROMA: esce Kouadio Koné, entra Lorenzo Pellegrini.21:52

Nel finale polemiche per un rigore non fischiato a Reijnders per un contatto con Pisilli in area della Roma: espulso Fonseca.21:37

Dopo le due reti la partita si apre, con occasioni per entrambe le formazioni: Samu pericoloso sulla sua destra, Roma con Dybala e Pisilli.21:36

Bel primo tempo a San Siro, Milan che passa in vantaggio con Reijnders, risponde Dybala dopo una bellissima sponda in area di Dovbyk.21:35

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MILAN - ROMA! 1-1 il risultato parziale.21:34

45'+2' Dybala prova il pallonetto da centrocampo, pallone che termina alto.21:34

45'+1' Altra azione travolgente di Samu, Reijnders anticipato al momento del tiro!21:33

45' Due minuti di recupero.21:33

44' AMMONITO Álvaro Morata. Altro giallo al Milan, sempre per proteste. 21:31

43' ESPULSO FONSECA! Rosso all'allenatore per proteste.21:31

43' AMMONITO Theo Hernández. Fallo tattico del capitano giallorosso su Dybala. 21:30

42' Proteste del Milan per un intervento di Pisilli in area su Reijnders, trema San Siro.21:30

41' AMMONITO Fonseca. Giallo al tecnico per proteste per un fallo non fischiato a Theo Hernandez.21:27

40' Hummels recupera alto e crossa al centro con l'esterno, deviazione in angolo.21:27

38' Partita che non ha un vero padrone, dopo vari minuti con il Milan a spingere, é tornato il momento della Roma.21:25

36' Rischia Hummels sul pressing di Morata, fallo dello spagnolo.21:22

35' Grande parata di Svilar su Theo Hernandez, servito dalla sponda di Morata: lo spagnolo era peró in fuorigioco.21:21

33' CHUKWUEZE! Palla persa di Angelino, conclusione dell'ex Villarreal deviata in angolo!21:20

32' OCASSIONE MILAN! Reijnders conclude di prima intenzione un cross basso di Chukwueze, para Svilar.21:19

31' Scatenato Dybala, cross arretrato per Koné che perde il momento del tiro da ottima posizione.21:18

29' Azione in velocitá della Roma che porta al cross l'ex Saelemaekers: Dovbyk anticipato da Gabbia.21:16

27' Dybala mette al centro, respinge Fofana: ora é la Roma che spinge.21:14

26' Koné in percussione, Fofana lo abbatte al limite dell'area.21:13

25' Pareggio improvviso della Roma, che sembrava abbastanza in difficoltá dopo il gol del Milan: gioiello di Dovbyk per Dybala, che regala il pareggio con una bella conclusione al volo.21:12

23' GOL! Milan - ROMA 1-1! Rete di Paulo Dybala. Pisilli in verticale per Dovbyk che con l'esterno alza un pallone perfetto per la conclusione al volo della Joya. Che goal per i giallorossi!



23' Tanti strappi, spesso positivi, per Jimenez, l'ex Madrid Castilla che non sta facendo rimpiangere Leao.21:08

21' THEO HERNANDEZ! Conclusione potente dal limite, blocca in due tempi Svilar.21:09

20' Terracciano a terra dopo un contrasto falloso con Dybala, gioco momentaneamente fermo.21:07

19' Roma che sta concedendo praterie per le ripartenze del Milan, trovandosi giá in due occasioni in sottonumero rispetto agli avanti rossoneri.21:05

18' COSA SBAGLIA MORATA! Altro contropiede del Milan, un tre contro due con Jimenez che trova il connazionale sul primo palo: tocco che termina a lato.21:05

16' GOL! MILAN - Roma 1-0! Rete di Tijjani Reijnders. Contropiede Milan, Fofana serve il suo trrquartista che batte Svilar sul suo palo.



15' Roma che sta guadagnando metri, Milan costretto nella propria trequarti.21:02

14' Punizione di Theo Herandez, Emerson sul secondo palo respinge il colpo di testa del compagno Gabbia.21:01

13' AMMONITO Mats Hummels. Intervento per fermare Theo Hernandez lanciato in velocitá. 21:00

11' PALO DI DOVBYK! Bello scambio tutto di prima al limite dell'area, Dybala serve l'ex Girona che conclude sul legno esterno!20:59

10' Buoni ritmi di gioco, molti peró i fischi di Fabbri che non vuole perdere le redini della partita.20:57

7' Colpo di testa di Hummels su cross di Dybala, blocca Maignan.20:54

6' OCCASIONE MILAN! Tocco di Theo Hernandez per Reijnders, conclusione potente: Svilar blocca in due tempi.20:53

5' Punizione da posizione pericolosa per il Milan, Theo prepara il pallone.20:52

4' AMMONITO Kouadio Koné. Intervento al limite dell'area su Jimenez.20:51

4' DYBALA! Gran stop di Angelino che mette rasoterra per la Joya, conclusione strozzata per l'argentino che Maignan blocca al petto.20:50

3' Gran palla di Samu in profonditá per Reijnders, attenta la chiusura di Hummels.20:49

2' Milan in completo grigio, Roma in bianco con fascia rossa.20:48

1' INIZIA MILAN - ROMA! Primo pallone per i giallorossi.20:47

Dirige il match l'arbitro Fabbri.20:34

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime nove sfide di Serie A contro la Roma (6V, 3N), segnando una media di 2.2 gol a incontro; l’ultimo successo giallorosso contro i rossoneri nella competizione risale al 27 ottobre 2019, 2-1 firmato da Dzeko e Zaniolo.20:33

Ranieri continua con una difesa a tre guidata da Hummels, sulle fasce l'ex Saelemaekers e Angelino, Dybala alle spalle di Dovbyk con Pisilli da incursore.20:32

Nel Milan torna Theo Hernandez, spazio ancora a Jimenez nella trequarti con Samu e Reijnders, Terracciano a centrocampo.20:31

La formazione della ROMA: ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Hummels, N'Dicka - Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino - Dybala, Pisilli - Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Marin, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Soulé, Celik, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Sangare, El Shaarawy.20:29

Sono ufficiali le formazioni del match: MILAN (4-2-3-1): Maignan - Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez - Fofana, Terracciano - Chukwueze, Reijnders, Jimenez - Morata. A disposizione Sportiello, Torriani, Calabria, Bennacer, Zeroli, Tomori, Liberali, Pavlovic, Bartesaghi, Camarda, Abraham.20:28

Big match di questa diciottesima giornata di Serie A, a San Siro il Milan ospita la Roma, due squadre alla ricerca di punti pesanti per rilanciarsi in classifica.20:24

