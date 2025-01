Juventus, i tifosi hanno finito la pazienza con Motta: la fascia di capitano a Koopmeiners diventa l’affronto finale

I fan della Vecchia Signora non mandano giù l’ennesimo pareggio e la mancata vittoria nel derby contro il Torino: Thiago Motta è l’imputato numero 1, ma nel mirino finiscono anche Giuntoli e Koopmeiners

Ancora un pareggio, l’ennesimo della Juventus in questa stagione. I bianconeri avrebbero dovuto riscattare la sconfitta di Supercoppa, invece arriva un pareggio nel derby contro il Torino che alza ancora di più la tensione soprattutto nei confronti di Thiago Motta.

Motta: la pazienza è finita

“Ci vuole tempo”, è stato questo il mantra per tante settimane in casa Juventus. Una richiesta di pazienza nei confronti del nuovo tecnico Thiago Motta chiamato a un lavoro delicato, tempo che però sembra essere quasi scaduto. Il pareggio, l’ennesimo, di questa prima fase di stagione viene vissuto come una sconfitta dai tifosi bianconeri e non solo perché si tratta del derby.

“E’ arrivato il momento di iniziare a riflettere sulla scelta di Thiago Motta. Credo sa un allenatore che ha bisogno di tempo ma per il valore della Juventus i risultati non giustificano il tempo necessario per esprimere gioco”, scrive Enrico. Mentre c’è chi prova a buttarla sull’ironia: “Thiago Motta ha più espulsioni che prestazioni decenti alla Juventus”. E Giuseppe scrive: “Il Motta della Juve è un Pirlo senza Cristiano Ronaldo, mentre su Giuntoli meglio stendere un velo pietoso. Ma i colpevoli maggiori sono quelli in società”.

Le critiche a Koopmeiners

Doveva essere l’acquisto in grado di far fare alla squadra il salto di qualità ma Teun Koopmeiners si è trasformato in uno dei grandi problemi di questa Juventus. L’ex giocatore dell’Atalanta è stato provato in varie posizioni in questa prima parte della stagione ma tolto qualche sprazzo da grande campione, continua a fare troppa fatica. Contro il Toro, Motta gli affida anche la fascia da capitano ma le conseguenze sono disastrose.

Proprio sulla scelta della fascia di capitano al giocatore olandese si scatenano le critiche principali: “La fascia a Koop è una mancanza di rispetto a tutti gli altri componenti più anziani della rosa. La cosa va sistemata in modo serio”, dice Ugo. Le accuse all’olandese sono tante, alcune da condividere con Motta: “Il problema non è la posizione in mezzo al campo ma che sta sbagliando tecnicamente ed è grave per un giocatore come lui”. E ancora: “Si conferma uno dei peggiori affari di mercato della storia della Juve, una squadra senza leader”.

Il fantasma di Allegri

Puntuale a ogni prestazione negativa della Juventus, sui social torna a spuntare il nome di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è stato uno dei più divisivi tra i tifosi bianconeri ma anche per il calcio italiano in generale. Lo scorso anno è stato a lungo il parafulmine per tutte le situazioni negative che si sono generate e ora più di un tifosi rimpiange il suo lavoro sulla panchina della Vecchia Signora. Un’ombra che incombe su Thiago Motta a ogni occasione.