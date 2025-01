Torino-Juventus, Motta va alla ricerca di alibi tra giovani e infortuni. Tutti i rimpianti di Vanoli

Il tecnico bianconero parla di imbattibilità e si trincera dietro i soliti problemi stagionali. Tra i granata prevale il rammarico per la mancata vittoria.

Intensità e tensione. Sono le due parole che hanno caratterizzato il derby della Mole. Le pressioni della vigilia hanno fortemente condizionato i due allenatori, vittime di un brutto litigio che ha portato all’espulsione di entrambi. Così Paolo Vanoli e Thiago Motta si sono portati a casa un punto e una squalifica ma nessuno ha ottenuto ciò che voleva. La Juve continua a pareggiare, il Torino si porta dietro un tabù ormai decennale.

I numeri Juve letti da Motta

“Potevamo essere più aggressivi nell’azione di Vlasic. Siamo entrati bene in partita nel secondo tempo, abbiamo dominato, creato occasioni ma non le abbiamo finalizzate. Il problema è quando ci abbassiamo, arrivano palloni nella nostra area ed è sempre una cosa pericolosa“, spiega Thiago Motta. I numeri della Juve non sono all’altezza: “Qualche pareggio di troppo, abbiamo però perso solo 2 volte con una squadra giovane e con tanti infortuni. Recuperiamo energie per l’Atalanta“.

La partita di Douglas Luiz e capitan Koop

L’allenatore della Vecchia Signora interviene poi anche sui singoli: “Sono molto contento di Douglas Luiz, perché ha fatto un’ottima gara. Cambiaso ha avuto difficoltà dopo l’infortunio di Bologna e devo ringraziarlo perché partecipa nonostante sia sotto antinfiammatori. Speriamo possa riprendere la forma fisica quanto prima“. Fa mea culpa Koopmeiners: “Non possiamo prendere sempre gol così. Cosa manca? Un po’ di tutto, dobbiamo prenderci più responsabilità me in primis, non pressiamo per 90 minuti“.

I rimpianti di Milinkovic-Savic e Vanoli

Il Torino si porta dietro anche un pizzico di rammarico. Non lo nasconde neanche Milinkovic-Savic: “Conoscendo le mie qualità, la palla di Yildiz non doveva mai entrare“. La curiosità generale è per il discorso di Vanoli a fine primo tempo anche se il diretto interessato non dice nulla: “Cose di spogliatoio“. Il tecnico granata si associa al pensiero del suo portiere: “Ci è mancato un pizzico di coraggio in più per vincerla. Motta? Screzi di campo“.