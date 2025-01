Juventus, Guardiola vuole Douglas Luiz: Giuntoli aspetta e prega, il "pacco" del mercato è già in uscita

Thiago Motta non è riuscito ad inserire nello scacchiere bianconero Douglas Luiz, che piace molto al Manchester City di Pep Guardiola. I rumors di mercato danno l'operazione difficile ma non impossibile

Qualità e fragilità, può essere il titolo della prima parte di stagione di Douglas Luiz alla Juventus. Il brasiliano non è riuscito ad incidere e spesso ha riempito l’infermeria a causa di numerosi problemi muscolari. Da punta di diamante del calciomercato a grande rebus nello scacchiere di Thiago Motta, che almeno a centrocampo sembra aver trovato un certo equilibrio con Thuram e Locatelli che non intende rompere. Le doti tecniche dell’ex Aston Villa, pagato a peso d’oro da Giuntoli e al momento oggetto misterioso del mercato bianconero, però sono evidente e gli estimatori in giro per l’Europa continuano ad esserci, soprattutto in Premier League dove si è mosso niente di meno che Pep Guardiola.

Guardiola, occhi su Douglas Luiz

Il Manchester City è in profonda crisi: il grave infortunio di Rodri ha distrutto il “giocattolo” di Guardiola che per ora non è riuscito a riparare. La mancanza di un altro mediano con le sue caratteristiche si sta facendo sentire e i Citizen hanno incominciato a buttare un occhio sul calciomercato. E il mirino è finito anche in Serie A, sulla Torino bianconera. Come riporta Birmingham Live, giornale vicino alle dinamiche dell’Aston Villa (ex squadra di Douglas Luiz), i campioni d’Inghilterra potrebbero intavolare una trattativa con la Juventus, ma solo a una condizione.

Manchester City, la formula per Douglas Luiz

La Juventus ha investito circa 50 milioni per l’acquisto di Douglas Luiz, con il compenso cash “ridotto e ammortizzato” grazie alle cessioni di Barrenechea e Iling all’Aston Villa. Ma a bilancio la cifra risulta piena e i bianconeri non possono permettersi una minusvalenza e sicuramente non hanno intenzione di svenderlo dopo appena sei mesi dal suo arrivo.

Thiago Motta non ha potuto testarlo a pieno vista la sua condizione fisica e questo è quello che preoccupa maggiormente il club. Locatelli sta dando molte garanzie e in caso di prestito oneroso, Giuntoli potrebbe valutare di fare rigenerare il brasiliano sotto lo sguardo vigile di Pep al City. Una possibilità remota, visto che la Vecchia Signora dovrà giocare molte competizioni e già deve risolvere i problemi in difesa, ma dalle parti di Manchester vogliono provarci.

Juve, Douglas Luiz non convince Motta

Al momento il contributo di Douglas Luiz alla Juventus è stato pari a zero, così come i suoi gol o assist in appena dodici presenze e una manciata di minuti giocati con i bianconeri. A tratti ha fatto vedere anche le sue doti tecniche e la qualità, ma non è stato concreto. I due rigori consecutivi concessi tra il match con il Cagliari e la sfida di Champions League con il Lipsia lo hanno un po’ abbattuto. Poi gli infortuni muscolari hanno rallentato il suo inserimento. Ora si trova di fronte a un bivio: convincere Thiago Motta o Giuntoli. Ma una cosa è sicura: può fare solo meglio di così.