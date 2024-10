SONDAGGIO - Pallone d'Oro a Rodri: una vittoria meritata?

L'assegnazione del Pallone d'Oro 2024 non può non lasciare qualche perplessità: da Messi e Ronaldo a Rodri il salto è epocale

Il Pallone d’Oro 2024 è Rodri. Il fortissimo centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola si è imposto abbastanza a sorpresa: il favoritissimo era il brasiliano Vinicius del Real Madrid. Rodri è sicuramente l’anima del City pluricampione di Premier e alfiere della Spagna che ha vinto per l’ennesima volta gli Europei. Un centrocampista completo al contempo tecnico e potente, un vero leader in campo. Rispetto al duo Messi-Ronaldo che ha dominato questo decennio è ovviamente imparagonabile perché meno appariscente e meno capace di giocate stratosferiche. E forse anche rispetto a Luka Modric che il premio se l’era aggiudicato pochi anni fa, Rodri appare un giocatore più… normale. Non siamo di fronte a un artista col pallone ma a un atleta di grande temperamento, visione di gioco, lucidità, autorevolezza, costanza di rendimento. Sicuramente un gran giocatore, ma non un funambolo e nemmeno un goleador e forse nemmeno un fenomeno. Pensare, fuor di metafora, che gente come i nostri Pirlo o Paolo Maldini o Totti o Del Piero non lo hanno mai vinto, non può non far rosicare un po’. Per questo vi chiediamo: questo Pallone d’Oro ha senso? È meritato?

