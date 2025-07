Ex Milan Andrè Silva costretto a chiarire: non era lui quell'Andrè Silva morto assieme a Diogo Jota

Un equivoco legato al nome del fratello del campione scomparso ha messo in una situazione imbarazzante l'attaccante che nel 2018 vestì il rossonero

Aveva stregato l’Europa con la maglia del Porto, tanto da diventare uomo mercato e il possibile centravanti per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, sembrava destinato a diventare un bomber di fama mondiale ma si rivelò un mezzo bluff Andrè Silva, attaccante portoghese che il Milan comprò per 35 milioni ma che alla fine deluse tutti con 24 presenze e solamente due reti. Da lì per lui iniziò un girovagare che lo ha portato a vestire la maglia del Siviglia – 9 gol in 27 partite- poi all’Eintracht Francoforte, al Lipsia e anche alla Real Sociedad, al Werder Brema in una sequela infinita di prestiti senza mai confermare le aspettative che c’erano su di lui. Quasi si fosse trattato di uno scambio di persona. Curiosamente il bomber è stato davvero vittima di uno scambio di persona, in circostanze tragiche, in questi giorni.

Il chiarimento della moglie

Andrè Silva ai tempi del Porto è stato compagno di Diogo Jota, il talento del Liverpool morto in un incidente stradale e sepolto abato nella città natale di Gondomar, vicino alla città portoghese di Porto, sabato scorso. La moglie dell’ex Milan è stata costretta a rilasciare una dichiarazione chiarificatrice dopo quel tragico incidente stradale in cui ha perso la vita anche il fratello della stella dei reds. Suo marito infatti condivideva il nome completo con il defunto fratello di Jota, André Silva, 26 anni.

Lo scambio di persona

Questo inizialmente ha causato confusione tra alcuni, che credevano che l’asso della Bundesliga fosse rimasto vittima del tragico incidente. La moglie di Silva, Maria Rodrigues, è intervenuta sui social media, rivelando di aver ricevuto messaggi che esprimevano preoccupazione per il marito: “Ultimamente ho ricevuto molti messaggi gentili e preoccupati”, ha scritto Rodrigues in una storia su Instagram. “Sembra che ci sia stata un po’ di confusione riguardo alle recenti notizie devastanti”. La moglie di Silva è stata costretta a chiarire alcuni dubbi in seguito al tragico incidente: “Voglio chiarire che queste informazioni non riguardano mio marito, André Silva. I nostri cuori sono con le famiglie colpite da questa tragedia. Pensiamo a loro in questo momento incredibilmente difficile”.

L’ultimo saluto sui social

L’attaccante ex Milan era invece presente ai funerali per dare l’ultimo saluto ai fratelli morti, insieme alla moglie, Rodrigues, per deporre dei fiori alla Cappella della Resurrezione. Silva aveva di par suo commentato la notizia con sgomento sui social: “Non posso crederci. Diamo ogni giorno per scontato, Ma la vita può essere brutalmente fragile. Non ci sono parole che possano mai essere sufficienti. Questo non ha senso. Solo il dolore e il silenzio pesano. Silva è nato a Baguim do Monte, una parrocchia di Gondomar, dove Jota e suo fratello vivevano.