Pagelle Inter-Bologna 2-2: Dumfries e Lautaro non bastano, Dimarco fa e disfa, Sommer super. Holm gela Inzaghi

Top e flop della partita Inter-Bologna, valevole per la 19a giornata di serie A 2024/2025: nerazzurri acciuffati nella ripresa dal tiro di Holm deviato da Bastoni, Taremi spreca.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Frenata Inter. La squadra di Inzaghi rimonta il Bologna, ma poi si lascia acciuffare nel recupero della 19a giornata di Serie A a San Siro. Finisce 2-2 e, ora, il Napoli è a +3 con una sola partita in più. Dumfries e Lautaro non bastano ai nerazzurri, Dimarco croce e delizia, è Holm l’eroe rossoblù che salva Italiano dal ko.

Inter distratta: palo Bologna, poi Castro

In mediana Inzaghi si affida a Zielinski e Asllani con Barella ed è proprio il centrocampo a soffrire nella prima parte del match con due palle perse che consentono al Bologna di andare vicino al vantaggio dopo soli 8′.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rivivi tutte le emozioni di Inter-Bologna

Il polacco ex Napoli si addormenta, Moro gli scippa il pallone e lascia partire un missile dalla distanza che Sommer riesce a deviare sul palo con un balzo felino, salvando così l’Inter. Sette minuti dopo i nerazzurri capitolano: tiro dal limite di un ispiratissimo Moro e deviazione letale di Castro, che riesce ad anticipare De Vrij.

Dumfries pareggia, Lautaro firma il sorpasso

All’Inter bastano solo 4′ per pareggiare i conti. Bastoni sradica letteralmente il pallone dai piedi di Odgaard, Thuram parte in velocità prima di scaricare di tacco su Dimarco. Skorupski si oppone al tiro dell’esterno sinistro nerazzurro, ma nulla può sul conseguente tap in di Dumfries.

Il Bologna protesta per l’intervento ai danni del danese, giudicato regolare dopo il check del Var. Il gol sveglia i padroni di casa, che vanno vicino al raddoppio in più di una circostanza. Poco prima dell’intervallo ecco il sorpasso, sempre in contropiede. Dimarco corre come un treno, poi serve in mezzo capitan Lautaro che insacca.

Holm ammutolisce San Siro: Inter acciuffata

L’undici di Italiano non getta la spugna e al minuto 64 trova il gol del 2-2 che gela San Siro. Cross di Lykogiannis dalla sinistra, Dimarco buca l’intervento, Orsolini controlla e pesca Holm: sul tiro dello svedese c’è la deviazione di Bastoni che inganna Sommer.

Inzaghi prova a correre ai ripari con Frattesi, oggetto del desiderio di Roma e Napoli, e Taremi. Proprio sui piedi dell’iraniano capitano due ottime occasioni, ma l’ex Porto si conferma poco cinico sotto porta.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 7 : Compie un intervento mostruoso sulla gran botta di Moro, deviandola sul palo con la punta delle dita. Poco prima dell’intervallo si ripete su Odgaard e nella ripresa su Orsolini.

: Compie un intervento mostruoso sulla gran botta di Moro, deviandola sul palo con la punta delle dita. Poco prima dell’intervallo si ripete su Odgaard e nella ripresa su Orsolini. Darmian 6: L’emergenza costringe Inzaghi a schierarlo nel terzetto difensivo e il buon Matteo fa la sua parte (dal 70′ Pavard : sv).

L’emergenza costringe Inzaghi a schierarlo nel terzetto difensivo e il buon Matteo fa la sua parte (dal 70′ : sv). De Vrij 5: Si lascia beffare dal giovane Castro in occasione del vantaggio del Bologna. In costante affanno.

Si lascia beffare dal giovane Castro in occasione del vantaggio del Bologna. In costante affanno. Bastoni 6,5: Se l’Inter trova il gol del pareggio con una ripartenza micidiale, il merito è tutto della sua ferocia: il modo in cui soffia il pallone a Odgaard è da vero pitbull. Sfortunato nella deviazione che mette fuori causa Sommer sul tiro di Holm (dall’83’ Buchanan : sv).

Se l’Inter trova il gol del pareggio con una ripartenza micidiale, il merito è tutto della sua ferocia: il modo in cui soffia il pallone a Odgaard è da vero pitbull. Sfortunato nella deviazione che mette fuori causa Sommer sul tiro di Holm (dall’83’ : sv). Dumfries 6,5: Un altro sigillo dopo la doppietta in Supercoppa nella semifinale con l’Atalanta: Denzel ci sta prendendo gusto.

Un altro sigillo dopo la doppietta in Supercoppa nella semifinale con l’Atalanta: Denzel ci sta prendendo gusto. Barella 5,5: Solita gara tutta cuore e polmoni, ma nella ripresa cala.

Solita gara tutta cuore e polmoni, ma nella ripresa cala. Asllani 5,5: Avvio di partita in salita per l’albanese, che cresce alla distanza. Essere il vice Calhanoglu, però, non è affatto semplice (dal 70′ Frattesi : sv).

Avvio di partita in salita per l’albanese, che cresce alla distanza. Essere il vice Calhanoglu, però, non è affatto semplice (dal 70′ : sv). Zielinski 6: L’Inter inizia a girare quando il polacco aumenta i giri. Però la sua gara non è indimenticabile.

L’Inter inizia a girare quando il polacco aumenta i giri. Però la sua gara non è indimenticabile. Dimarco 6-: Devastante ogni volta che accelera: c’è la sua firma su entrambi i gol. Ma buca un facile intervendo, consentendo a Orsolini di confezionare l’assist del 2-2 a Holm (dal 70′ Carlos Augusto : sv).

Devastante ogni volta che accelera: c’è la sua firma su entrambi i gol. Ma buca un facile intervendo, consentendo a Orsolini di confezionare l’assist del 2-2 a Holm (dal 70′ : sv). Thuram 6,5: Semplicemente imprendibile nel contropiede che porta all’1-1: innesta il turbo, poi serve Dimarco con un tacco ch’è un concentrato di astuzia e tecnica (dal 74′ Taremi: 5 . Gli capitano due ottime chance ma è poco cinico).

Semplicemente imprendibile nel contropiede che porta all’1-1: innesta il turbo, poi serve Dimarco con un tacco ch’è un concentrato di astuzia e tecnica (dal 74′ . Gli capitano due ottime chance ma è poco cinico). Lautaro Martinez 6,5: Il capitano cerca il gol con determinazione e ci prova fino a quando non arriva per la gioia di San Siro.

Top e flop del Bologna