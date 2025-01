Roma-Inter 0-1: il gol che porta Lautaro Martinez nell'Olimpo nerazzurro

Serie A 2024-25, l'Inter vince all'Olimpico con una rete del "Toro" che stabilisce un record memorabile

Da Bahía Blanca all’Olimpico. Dal primo gol al Cagliari a quello alla Roma. Dal sogno di un ragazzo argentino al destino scritto con il fuoco nella storia dell’Inter. In quel destro fulminante, che piega Mile Svilar allo scoccare dell’ora di gioco e in una frazione di secondo ammutolisce un intero stadio a tinte giallorosse regalando i tre punti alla truppa di Simone Inzaghi, è racchiusa l’incarnazione stessa di Lautaro in nerazzurro. Una conclusione rabbiosa appena sfiorata da Paulo Dybala, che concentra in sé sei anni di sacrifici, trionfi e lotte al servizio della Beneamata, di cui oggi è leader.

Sublimato dalla fascia da capitano salda al braccio e dallo scudetto della seconda stella cucito sul petto, il gol alla Roma non è una semplice marcatura, ma un sigillo indelebile che scrive una pagina immortale nella storia del club meneghino. Grazie a quel destro, l’argentino si erge infatti nella leggenda, accomodandosi accanto a István Nyers, il mitico Stefano, in vetta alla classifica dei migliori marcatori stranieri della storia ultracentenaria dell’Inter. Meazza con i suoi 288 gol è inarrivabile, così come Spillo Altobelli a quota 209, ma mostri sacri come Boninsegna a 171 e Mazzola a 16o sembrano a portata di gol.

133 sigilli, 133 momenti di goduria purissima, per un primato che si eleva dal semplice dato statistico per confermarsi figlio di un destino che non smette di rinnovarsi, gol dopo gol, stagione dopo stagione, con il cuore, la grinta, il sudore, la determinazione e le lacrime di un leader che ha scelto di cucirsi addosso quei colori, il nero e l’azzurro, omaggio del cielo nelle notti meneghine: un cielo sotto cui, nonostante i dorati canti di sirene lontane, il Toro si è fatto bandiera, continuando a brillare e scegliendo di non smettere di costellare di prodezze la storia dell’Inter, la sua Inter.