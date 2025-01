Calciomercato: Frattesi ostaggio dell'Inter, vicina soluzione per Balotelli, Danilo lascia il Napoli in stand-by

Giornata interlocutoria sul mercato ma stanno maturando parecchi colpi importanti con la prossima settimana che si preannuncia caldissima in serie A

Giornata interlocutoria sul mercato ma stanno maturando parecchi colpi importanti con la prossima settimana che si preannuncia caldissima in serie A.

Per Frattesi tempi lunghi

Non ha cambiato idea Davide Frattesi, il centrocampista dell’Inter che preme per andare alla Roma ma per lui non arrivano buone notizie. Inzaghi non vorrebbe farne a meno ma in ogni caso il giocatore dovrà aspettare fino al 30 gennaio. Troppi impegni importanti aspettano i nerazzurri per privarsi di un jolly così importante. Tra l’Inter e la qualificazione diretta agli ottavi di Champions ci sono ancora due partite decisive, la trasferta di mercoledì a Praga e la sfida a San Siro con il Monaco del 29, appunto. E per lo sprint finale Inzaghi avrà bisogno di tutti, specialmente a centrocampo dove l’infortunio di Calhanoglu ha complicato le cose: Frattesi non si muoverà, non fino a quando i giochi in Europa non saranno chiusi.

Danilo al Napoli può sfumare

Che lascerà la Juve a gennaio è sicuro ma che Danilo vada al Napoli, che lo sta corteggiando da tempo, è tutto da vedere. Il difensore sta ricevendo offerte interessanti per tornare a giocare in Brasile, dove la famiglia gradirebbe ritornare, facendolo riflettere sulla scelta definitiva. La Roma intanto cambia portiere: saluta Ryan che va al Lens, arriverà Gollini dal Genoa che sarà il secondo alle spalle di Svilar. Accordo raggiunto anche tra Roma e Ajax per il trasferimento di Rensh. Per il via libera finale manca solo il sostituto che il club olandese definirà nelle prossime ore. L’intesa è stata trovata sulla base del trasferimento a titolo definitivo con il calciatore che si legherà ai giallorossi fino al 2029.

Ultimi giorni alla Fiorentina per Kayode e Ikonè. I due giocatori viola, al centro di trattative di mercato, non sono stati convocati da Palladino per la sfida di oggi contro il Torino er il terzino destro c’è il Brentford in Premier mentre il destino dell’attaccante esterno può essere in Francia.

La Lazio si fionda su Casadei

Seguito anche del Torino Casadei potrebbe accasarsi alla Lazio ma la trattativa non è semplice. Convince la cifra offerta (13 milioni) ma c’è un ostacolo sula formula. Lotito e Fabiani all’estero possono chiudere il prestito gratuito fino a giugno, non biennale come in Italia. Termini del riscatto, pagamento, dilazioni e recompra sono i dettagli che non quadrano, almeno finora. Il Chelsea tra l’altro può definire un ultimo prestito rispetto ai sei previsti, non può sbagliare i calcoli, il rischio è che si verifichi uno stop al tesseramento come nel caso di Kolo Muani con la Juve.

Balotelli verso l’addio al Genoa

Sempre più vicino l’addio di Balotelli al Genoa. L’agente Raiola e il club stano cercando una via d’uscita e si va verso la risoluzione del contratto. Da definire anche il futuro di Okafor. L’attaccante non ha superato le visite mediche con il Lipsia ed è tornato al Milan. Se non verrà trovata una nuova destinazione entro il 3 febbraio (chiusura della sessione invernale di mercato), potrebbe essere escluso dalla nuova lista di Champions da presentare per la fase a eliminazione diretta (ancora da conquistare), in modo da liberare il posto per Walker. Una proiezione che ha comunque alcune variabili: su tutte la possibile partenza di Tomori, che in questo senso risolverebbe il problema a Noah. La Juve stringe per il difensore e a 30 milioni l’affare si chiuderà.