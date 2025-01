Calciomercato: Walker al Milan dà via libera per Tomori alla Juve, il Genoa ha scelto l'erede di Balotelli che piace al Bari

Zerbin è del Venezia, il Torino non molla Casadei, Ngonge piace al Como, la Roma chiude per Rensch e Gollini, in settimana si sblocca caso Kolo Muani

Giornate frenetiche sul mercato tra cambi di direzione, imprevisti e nuove trattative. A due settimane dalla fine della finestra invernale si comincia a a fare sul serio.

Il Milan su Joao Felix

Il Milan ha in pugno Kyle Walker. Il difensore è in uscita dal Manchester City ed è a un passo dai rossoneri: col giocatore c’è l’intesa, ora servirà formalizzare l’operazione con il City. Ipotesi rescissione, altrimenti sarà prestito con diritto di riscatto. Sfuma invece Rashford, con il Manchester che non intende contribuire all’ingaggio. I rossoneri però alzano il tiro e puntano ora su Joao Felix.

Due colpi vicini per la Juventus

Con l’arrivo di Walker il Milan può anche cedere Fikayo Tomori che torna a essere il primo obiettivo per la difesa della Juventus, anche se Ibra ha smentito tutto, assicurando che il giocatore piace molto a Conceicao. Complice il rinnovo sempre più vicino di Araujo col Barcellona, ecco però che i bianconeri preparano l’offerta per il centrale del Milan e aspettano l’ok dal Psg – dopo il pasticcio dei troppi prestiti vietati dalla Fifa – per tesserare Kolo Muani.

Balotelli lascia il Genoa, arriva Cornet

Con Balotelli al passo d’addio (anche se manca un vero acquirente dopo che il Monza ha smentito l’interesse, ora si parla del Bari) il Genoa si cautela con un altro attaccante. Sarà l’attaccante ivoriano Maxwel Cornet a prendere in rosa il posto di SuperMario alla corte di Patrick Vieira. È praticamente fatta per il passaggio dell’ex West Ham al Genoa dopo una prima parte di stagione passata in prestito al Southampton.

Intreccio di mercato fra Como e Napoli per le fasce d’attacco. Il club lombardo ha sondato telefonicamente gli azzurri riguardo a Ngonge, che potrebbe essere liberato nel caso come sostituto di Kvara arrivasse Garnacho dallo United o Yeremay dal Deportivo. Anche su quest’ultimo il Como ha chiesto informazioni. Pecchia cerca un nuovo bomber: il Parma ha messo Milan Djuric, bomber del Monza, nel mirino.

Grensch e Gollini per la Roma

Doppio acquisto vicino per la Roma. Il diesse giallorosso Ghisolfi e l’Ajax stanno chiudendo la trattativa che porterà Rensch a Roma a titolo definitivo per circa 5 milioni di euro. I lancieri avevano chiesto 7 milioni, il diesse francese aveva offerto 3,6 milioni: la fumata bianca arriva venendosi incontro. Ghisolfi sta anche chiudendo per l’arrivo di Pierluigi Gollini, portiere designato come nuovo vice di Svilar. Ryan infatti ha ricevuto alcune offerte, anche dalla Championship, per giocare titolare e ha chiesto il trasferimento. La Roma sta chiudendo con l’Atalanta l’acquisto del ventinovenne Gollini in prestito al Genoa: operazione da circa un milione di euro e contratto di due anni e mezzo al ragazzo che entro lunedì potrebbe sostenere le visite mediche

Alessio Zerbin è ufficialmente un giocatore del Venezia. Il centrocampista arriva con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il Torino non molla Casadei: blitz dei dirigenti granata a Londra per provare a chiudere per il centrocampista del Chelsea, a cui è già stata fatta una prima offerta: 9 milioni più bonus oltre al 40% sulla futura rivendita. Forte anche l’interessamento per Beto.