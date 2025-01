Rashford tergiversa, il Milan ci prova con il Chelsea per Joao Felix ma incassa no al prestito e piomba su Walker

Al primo sondaggio di Ibra e della dirigenza rossonera, il Chelsea ha risposto no. Tutto da rifare e da ragionare: che sia il momento più giusto per convincere Walker?

L’attesa per Marcus Rashford è uno status quo che non può essere contemplato oltre. Quel Milan che il neo allenatore Sergio Conceicao avrebbe scosso a tal punto da inebriare i giocatori, capaci di centrare l’obiettivo Supercoppa impensabile alla vigilia, avrebbe però manifestato le sue priorità in materia di innesti funzionali al suo gioco. Al bilancio e alla ragion di Stato che la contemporaneità impone.

Rashford avrebbe palesato alcune perplessità, starebbe valutando. Il tecnico portoghese ha indicato Joao Felix, talento purissimo dalle alterne fortune, ma è Kyle Walker il nome caldo in queste ore per via di quella catena di incastri che si vanno disegnando.

Rashford si allontana dal Milan, no del Chelsea per Joao Felix

Quindi, stando all’ultima indiscrezione riportata da Sky Sport, il Chelsea avrebbe ponderato la proposta del Milan per Joao Felix ma ha rispedito al mittente l’offerta che contemplava la sola possibilità del prestito per via dell’ingente investimento effettuato in estate dal club britannico, nonostante tutto, per il lusitano.

Enzo Maresca non lo sta impiegando come ci si aspettava, costruendo il presupposto del sondaggio che la dirigenza ha architettato in poche ore per comprendere il livello di interesse per l’operazione così concepita. Il Milan ha tentato di capire se fosse possibile chiudere per un prestito secco ma non ci sono i margini.

Il no al Milan per il prestito

L’ex Atletico Madrid è stato schierato titolare da Maresca soltanto tre volte in Premier e sono ben 8 le partite guardate dalla panchina senza subentrare nel campionato inglese. Joao Felix è stato impiegato con più continuità nelle Coppe, ma senza strafare in Conference League.

In stagione conta finora 19 presenze e 7 gol, quattro dei quali nella terza competizione europea. Insomma, non è certo da regalare al club di via Aldo Rossi, che dovrà ragionare sul da farsi e mettere da parte la suggestiva idea di un gruppo tutto portoghese nello spogliatoio.

Okafor e Tomori bloccati

Con Okafor da ricollocare, dopo il no del Lipsia a seguito delle visite mediche, lo stop alla cessione di Tomori chiesto dall’allenatore milanista, c’è da valutare se virare altrove e accantonare le piste che portano a Rasfhord e Joao Felix per concentrarsi su un rinforzo più ben disposto, come Kyle Walker.

Fonte: ANSA

Kyle Walker

Il difensore avrebbe deciso di lasciare Manchester e la squadra allenata da Pep Guardiola, addirittura il MailSport sosteneva che aveva già salutato gli amici più intimi in una festa d’addio e dato l’annuncio al tecnico catalano. Il dubbio però rimane, Inter o Milan?

La virata su Walker

La volontà di approdare in Serie A, in Italia lontano dalla Gran Bretagna dopo lo scandalo che ha travolto la sua famiglia è palese.

Anche l’Inter sarebbe interessata a chiudere, ma il Milan nutre ancora fiducia nelle possibilità che ha: il posto da extracomunitario c’è e potrebbe essere occupato dal difensore, campione indiscusso del City e della nazionale inglese.