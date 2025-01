Kyle Walker ha scelto la Serie A per ripartire, Milan o Inter in corsa e chiudere la crisi Manchester City e sex gate

Il calciatore, reduce dallo scandalo legato alla sua doppia vita e alla doppia famiglia, avrebbe deciso di ripartire con la moglie e di lasciarsi tutto alle spalle

Nulla pare già scritto, in questo intrigo che lega un trasferimento eccellente alla vita privata. A una complicata situazione sentimentale, familiare che investe il presente e l’immediato futuro di Kyle Walker, personaggio emblematico del calcio inglese che avrebbe maturato la convinzione che per salvare la sua famiglia la sola via sia quella dell’Italia.

Che sia Milan o Inter poco conta, l’importante è finire. E chiudere la trattativa già in questo freddo gennaio, per tentare di recuperare un rapporto tradito e risollevare le sorti della sua carriera.

Walker al centro di un derby di mercato tra Inter e Milan

Kyle Walker, simbolo della nazionale inglese e del Manchester City, avrebbe deciso di salutare già i suoi amici più intimi. I confidenti che gli sono rimasti accanto, in una delle fasi più delicati della sua esistenza organizzando con loro una “festa di addio” la scorsa settimana, in quanto il suo percorso professionale al City sarebbe giunto all’epilogo.

Il difensore inglese è pronto a concludere la sua esperienza, durata un ciclo di ben sette anni e mezzo, trasferendosi in Italia per il resto della stagione.

Entrambe le squadre di Milano, ovvero Inter e Milan, sarebbero in lizza secondo il Daily Mail e non solo per aggiudicarsi il giocatore e Mail Sport ha appreso che qualsiasi accordo di prestito potrebbe trasformarsi in un accordo permanente di due anni per convincerlo a scegliere la Serie A e risollevare così la sua carriera. Alcune fonti hanno rivelato che Walker è determinato a raggiungere le 100 presenze con la nazionale inglese, un obiettivo che rientra nei suoi pensieri e che costituisce il suo principale risultato.

La festa d’addio

Cosa che in questa fase Walker, 34 anni, difficilmente potrà ottenere al City soprattutto dopo l’esclusione contro il Salford City di sabato scorso. La festa, per gli amici intimi, si è tenuta in un luogo ancora non reso noto ma il tutto si sarebbe consumato nel giro di qualche ora perché il calciatore avrebbe informato il club del suo desiderio di andarsene giovedì scorso. La prossima partita del City sarà contro il Brentford martedì e Guardiola ha dichiarato di non aver ancora deciso se giocherà ancora.

“Non lo so. Dipende da come ci alleneremo (i giocatori si esibiranno in allenamento)”, ha detto il manager. “Dipende da lui. La finestra di mercato finirà quando finirà (alla fine del mese) e non so cosa succederà. Gli ho detto: “Adesso è una questione di mercato”.

L’incertezza di Guardiola e l’ammissione

Guardiola ha aggiunto che il giocatore potrebbe continuare a giocare per altri quattro anni. “È un giocatore incredibile con una fisicità incredibile”, ha detto. “Quando è concentrato è inarrestabile come terzino destro. È un giocatore di prima classe, se è in forma, può giocare uno, due, tre o quattro anni in più da professionista”. “Non ho mai visto un giocatore con queste condizioni fisiche nella mia carriera, ma deve decidere lui, non io. Non è una mia decisione”.

Walker viene considerato uno dei migliori difensori della Premier e gode di stima anche all’estero, apprezzamento dimostrato dalla offerte ricevute da squadre quali Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli, tutte interessate al calciatore che sta affrontando una grave crisi matrimoniale.

La doppia vita di Walker pesa sul mercato

Le offerte milanesi, insomma, consentirebbero di restare in Europa per la sua famiglia e per salvare il suo matrimonio con Annie Kilner, la quale aveva chiesto il divorzio con conseguente impatto economico sullo status del giocatore. Il loro imminente divorzio vale 27 milioni di sterline circa. Una richiesta è avvenuta dopo che in ottobre era stata resa nota la loro rottura a seguito della scoperta di un secondo figlio avuto segretamente con la sua ex Lauryn Goodman, 33 anni.

Alcune fonti affermano che Annie, che era incinta del loro quarto figlio quando Lauryn ha lanciato la bomba, ora sta ripensando alla loro rottura e sta “lavorando silenziosamente dietro le quinte sulla sua relazione con Kyle”. La stessa fonte avrebbe garantito che entrambi starebbero lavorando sul loro rapporto. Hanno trascorso il Natale insieme, come una famiglia, e continuano a lavorare sulla loro relazione, ma non hanno ancora preso alcuna decisione.

“Ci sono così tante speculazioni e inchieste sul fatto che Kyle e Annie supereranno questa fase del loro matrimonio, ma allo stato attuale non è cambiato molto da quando la situazione è esplosa un anno fa”, avrebbe aggiunto la stessa fonte rimasta anonima.

La coppia avrebbe ricucito, almeno pubblicamente, la loro storia per ritentare di costituire una famiglia. La coppia è stata immortalata su Instagram mentre indossava un pigiama abbinato insieme ai loro figli Roman, 12 anni, Riaan, 8 anni, Reign, 6 anni, e Rezon, 5 mesi.

Inter o Milan nel futuro

Ora Walker, che avrebbe detto addio ai suoi amici e comunicato a Guardiola e al City la sua decisione, dovrà valutare con attenzione se scegliere l’Inter dove lo attenderebbero a braccia aperte o il Milan reduce dalla Supercoppa, ma ancora profondamente in difficoltà, in campionato. E meno propenso a dispendiose operazioni.