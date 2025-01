Calciomercato serie A: il Milan punta anche Walker, Napoli tra Zyech e Garnacho per il dopo Kvara

Giornate calde, da domani dovrebbero partire i primi botti. Tranne Inter e Atalanta, che per il momento sono alla finestra, tutti i club si muovono

Il Milan tra Rashford e Walker

Conceicao ha già dato una lista di priorità sul mercato. Non serve solo un attaccante: i rossoneri nel mercato di gennaio pensano anche a un rinforzo a centrocampo e dopo aver provato per Billing (finito poi al Napoli) ecco che si guarda al al Salisburgo. Il nome nuovo è Lucas Gourna-Douath, francese classe 2003 cresciuto nel vivaio del Saint-Etienne e sbarcato in Austria nell’estate 2022 per 13 milioni di euro. Fari puntati poi sulle due sponde di Manchester. Nel City, per ammissione dello stesso Guardiola (“Non è facile da dire ma due giorni fa Kyle è venuto a parlarmi e mi ha chiesto di prendere in considerazione l’ipotesi di andare a giocare all’estero e di chiudere lì la sua carriera”) è un uscita Walker che piace moltissimo al Diavolo.

Anche per lui, come per Rashford, servirebbe però prima una cessione e oltretutto, per via delle norme sui giocatori britannici, uno escluderebbe l’altro (se ne può tesserare uno solo). Al momento in uscita potrebbero esserci Calabria e Terracciano, per i quali però non ci sono trattative così ben avviate.

La Juventus “vede” Kolo Muani

Dopo le parole di Giuntoli di ieri (“In settimana ci saranno novità”), Kolo Muani sembra sempre più vicino alla Juventus. Lui e Skriniar sono infatti stati esclusi dai convocati del Psg per la sfida contro il St. Etienne di questa sera, segno che il loro addio è imminente. E’ lui la prima scelta del ds bianconero dopo che una delle altre opzioni per rinforzare l’attacco, Niclas Füllkrug, è out. Il 31enne tedesco del West Ham sul radar dei bianconeri, si è infatti infortunato gravemente e dovrà stare fuori per circa 3 mesi.

Il Napoli sfoglia la margherita

Con Kvara promesso sposo del Psg (a 80 milioni si chiude) il Napoli valuta le alternative per sostituirlo. A Conte piace molto Ndoje del Bologna, nazionale svizzero, ma i rossoblù non vorrebbero cederlo adesso e inoltre è meno offensivo di Kvara come caratteristiche. In cima alla lista dei desideri c’è Edon Zhegrova, talento kosovaro che piace da tempo e non solo al Napoli. Il Lilla, però, non sembra disposto a cederlo a gennaio e il prezzo del cartellino è lievitato rispetto ai 30 milioni richiesti in estate.

Nelle scorse ore è spuntata anche la suggestione Federico Chiesa, protagonista ieri con il Liverpool in Fa Cup. Partito dalla panchina, l’ex Juve ha trovato il primo gol inglese, con le parvenze di una condizione fisica ritrovata. A Napoli potrebbe trovare quello spazio che nei Reds rischia di mancargli, ma non finisce qui.

Nel Galatasaray c’è un nome che stuzzica: Hakim Ziyech, una stella in rotta con l’ambiente che ha già annunciato l’addio a gennaio. Contratto in scadenza a giugno per il marocchino che può giocare sia da mezzala che da esterno d’attacco e che ritroverebbe in azzurro l’amico David Neres, con cui ha incantato all’Ajax. Infine c’è Garnacho, (20 anni), centrocampista offensivo spagnolo naturalizzato argentino classe 2000, valutato però 50 milioni dal Manchester United.

Frattesi è sempre più lontano dall’Inter: l’incursore vuole solo la Roma che per fargli spazio è disposta a cedere Cristante o Pellegrini. Non conferma il presidente nerazzurro Marotta che dice: “Frattesi è un bravo professionista, non ha chiesto la cessione. In questo mercato possono arrivare le richieste e, se qualcuno manifesta di cambiare, dobbiamo ascoltarlo. Per adesso, da Frattesi non sono arrivati segnali in questo senso”. Il Venezia ha ufficializzato oggi, in una nota, a poche ore dal match casalingo con l’Inter, di aver perfezionato la cessione, a titolo definitivo, del centrocampista Magnus Kofod Andersen allo Sparta Praga. Al Genoa infine piace Kamaldeen Sulemana, ala del Southampton.