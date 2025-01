Napoli, Conte saluta Kvara: deluso da lui, ha chiesto di andar via non posso incatenarlo

Il tecnico azzurro ufficializza il divorzio con il georgiano e manifesta la sua amarezza per il fallimento di un progetto dopo sei mesi di lavoro

C’è il Verona d’accordo, e una rivincita da prendersi dopo i tre schiaffoni dell’andata, c’è un primato da difendere ma a Napoli si parla solo di Kvara, uno dei simboli dello scudetto, ed il suo futuro – con il forte interesse del Psg. Normalmente un tecnico in questi casi si rifugia dietro un no comment, rimandando tutto alla società ma non Conte. Che dice chiaro e tondo come stanno le cose.

Conte: Kvara ha chiesto di andar via

Eccolo, allora, l’allenatore azzurro che ci mette la faccia: “Rispondo, non mi sono mai sottratto a domande scomode. Se parlo dico la verità altrimenti preferisco tacere. Stiamo parlando di un calciatore importante, quest’estate – dopo le partenze di Zielinski e di Osimhen che andava venduto – ho preteso dal presidente che venisse confermato perché volevo garanzie tecniche mentre lui aveva chiesto di essere ceduto e non era l’unico. Ci si dimentica sei mesi fa come era la situazione, ho dovuto convincere molti a rimanere, c’era chi voleva prendere altre strade. Ci ho lavorato e sono riuscito a tenerli e oggi sono contenti di aver sposato il progetto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conte dice tutto: “Kvara ha chiesto al club di essere ceduto, senza giri di parole: ho parlato con lui che mi ha confermato questa decisione. Provo una grande delusione, per sei mesi ho cercato di lavorare con lui per farlo sentire al centro del progetto e lavorando col club per il rinnovo di contratto. Ora siamo tornati punto e a capo, vuol dire che anche io non sono stato così convincente con le due parti ad andare avanti, devo fare un passo indietro, non posso trattenere con le catene nessuno. L’ho fatto questa estate pensando che sarei riuscito a convincerlo ma non ci sono riuscito, faccio un passo indietro. Kvara non è disponibile col Verona e vedremo cosa accadrà, sicuramente perdiamo un giocatore forte”.

Conte si chiama fuori dalla trattativa

“E’ stato un fulmine a ciel sereno e non ho pensato ancora a come dovrebbe essere sostituito sul mercato anche perché al momento è ancora un giocatore del Napoli. Nel caso rimanesse però sia chiaro che io non c’entro più niente, non sarei stato io a trattenerlo. Non lo faccio per il bene mio ma del Napoli, deve sapere che non mi sono opposto a niente. Non per questo cerchiamo alibi, abbiamo sempre rispetto di tutti ma paura di nessuno: abbiamo iniziato un percorso, potremo perdere qualcuno per strada ma il percorso è stato cominciato. La cosa principale che sin dall’inizio mi son preposto è che nessuno pensi a Napoli come tappa di passaggio, questo deve essere chiaro”.

L’insidia Verona

Il tecnico azzurro aggiunge: “Questo mese per noi allenatori è terribile, tanti stanno con la valigia in mano e tenerli concentrati è dura ma non dobbiamo distrarci, ho fiducia in questa rosa, colgo l’occasione per salutare Caprile e Folorunsho, abbiamo trovato dei sostituti che penso siano all’altezza della situazione ma non vedo l’ora che finisca gennaio. Dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati, il Verona ha fatto 7 punti nelle ultime gare e ci ha fatto 3 gol all’andata”-

Non ci sarà ancora Olivera, toccherà ancora a Spinazzola: “Deve sfruttare l’opportunità come è successo a Juan Jesus e Neres, tutti devono sempre farsi trovare pronti.