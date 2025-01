Napoli, anche Liverpool e United su Kvara: Chiesa e Zhegrova le alternative pronte

L'agente del georgiano continua a dialogare con il Psg: secondo i media inglesi anche due club di Premier League vorrebbero il giocatore. Il ds Manna lavora sui sostituti, e Slot torna a parlare dell'attaccante italiano

Potrebbe scatenarsi una vera e propria asta attorno a Khvicha Kvaratskhelia. Secondo i media inglesi anche il Liverpool, oltre al Manchester United, sarebbe interessato al giocatore del Napoli. Non solo il Psg, dunque, ma anche i due club britannici: lo United starebbe pensando di offrire Marcus Rashford al Napoli in cambio.

Kvara-Psg, dialoghi in corso

Voci tutte da confermare, sta di fatto che ormai la nobiltà del calcio europeo ha messo gli occhi sull’attaccante azzurro, che pare destinato a lasciare Napoli. De Laurentiis non si siede a trattare per meno di 80 milioni, l’offerta del club francese finora è ritenuta insufficiente. L’addio di Kvaratskhelia non è fatto, ma i dialoghi sono in corso: Mamuka Jugeli, agente del calciatore georgiano, tratta per il contratto da 10 milioni di euro a stagione proposto dal club francese al georgiano, che non ha mai rinnovato il contratto da 1,5 milioni l’anno che ha con gli azzurri. L’offerta di aumento si è fermata a 6 milioni, distanti dai 10 proposti dal club parigino.

Napoli, Chiesa e Zhegrova le alternative

Intanto Kvaraskhelia si allena a parte per un affaticamento muscolare e non sarà probabilmente in campo domenica sera contro il Verona, ma il club azzurro pensa anche alla sua sostituzione. In pole position ci sarebbe Federico Chiesa, pronto a lasciare il Liverpool per tornare in Italia con un prestito di riscatto da 25 milioni, ma c’è anche la pista che porta in Francia, al Lille, per prendere Edon Zhegrova. Per il 25nne kosovaro, però, servono almeno 50 milioni.

Slot torna a parlare di Chiesa

Nel frattempo, proprio oggi Arne Slot è tornato a parlare di Chiesa. “Ogni partita è una possibilità per mettere minuti nelle gambe, per lui è stato finora difficile non solo per una questione di forma fisica ma anche perchè deve giocarsi il posto con Cody Gakpo, Luis Diaz, Diogo Jota, Darwin Nunez, Mo Salah“. Il tecnico del Liverpool è tornato sull’argomento a proposito di dargli spazio in FA Cup contro l’Accrington Stanley.

Chiesa e “l’ostacolo” Salah

“Tutti conoscono i numeri di Salah – sottolinea il tecnico del Liverpool – Non ci sono molte ragioni per farlo uscire ed è anche molto in forma. Era il giocatore più in forma che si è presentato in precampionato e fa di tutto per mantenerla. Federico deve sicuramente fare i conti con il modo in cui è arrivato. Gli altri si stavano già allenando molto e abbiamo dovuto farlo lavorare per trovare la forma fisica necessaria per giocare. Vediamo quanto può aiutarci nelle prossime settimane perché la seconda parte di stagione è più importante della prima”.