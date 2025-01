Napoli, è Neres-mania ma scoppia il caso Kvaratskhelia: il retroscena

L'attaccante georgiano continua a destare preoccupazione a causa del suo rendimento sottotono nel corso della stagione: la 'presunta' lite con Conte

Neres salva tutti. Per l’esterno brasiliano del Napoli cambia poco giocare a destra o a sinistra in avanti: con due reti segnate, 4 assist effettuati e maggiore continuità, David Neres sta iniziando a mettere in mostra tutte le qualità balistiche. Dopo il super gol a Firenze, che apre le marcature al 32′, è scoppiata la Neres-mania tra i tifosi partenopei (preoccupati fino a quel momento per le assenze di Politano e di Kvara). Il neo acquisto del Napoli si prende la scena e fa dimenticare il suo compagno di reparto, Kvaratskhelia, che continua a vivere un periodo di forte crisi. A far luce sul momento che sta vivendo il georgiano è l’esperto di mercato della RAI, Paolo Paganini.

Napoli, Paolo Paganini spiega il momento-no di Kvaratskhelia

Nel corso di 90esimo minuto su Rai 2, Paolo Paganini ha fatto luce sul caso Kvara e la mancata convocazione a Firenze. Per il giornalista e conduttore televisivo le ragioni non sarebbero legate a problemi fisici: “L’affaticamento muscolare di Kvaratskhelia è anche un po’ di mal di pancia. Sembra che ci sia stato un litigio anche con Conte perché al centro del discorso resta la questione rinnovo con un ingaggio che è ancora contenuto.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Napoli, Paganini rivela: “ADL sta tornando a trattare Chiesa”

Paolo Paganini ha poi aggiunto una grande indiscrezione di mercato in caso di addio di Kvaratskhelia a fine stagione: “Oltre all’esplosione di Neres che potrebbe togliergli il posto, c’è un altro indizio che spinge Kvara verso l’addio: il fatto che Ramadani, agente di Chiesa, sia tornato a parlare con Conte e ADL col giocatore che potrebbe tornare in Serie A già questo mese”.

Napoli, il caso Kvaratskhelia tiene in ansia i tifosi

Nonostante la vittoria brillante del Napoli contro la Fiorentina, i tifosi partenopei restano preoccupati sul caso Kvaratskhelia. C’è chi scrive: “Ma chi ci crede che abbia saltato la trasferta di Firenze per un affaticamento muscolare?!” E ancora: “Affaticamento muscolare? Certo, come no: per un semplice affaticamento non viene addirittura convocato e non parte nemmeno con il resto del gruppo?”

Non si placano gli animi sul web: “Kvara sarà stato messo in discussione da Conte ed ecco che è nata la lite…In più vuole il rinnovo a cifre assurde”. E infine: “Un giocatore che da due anni non ne azzecca una…Ma come può pretendere 8 milioni all’anno per il rinnovo? Via Kvara da Napoli!”