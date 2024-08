Calciomercato, i voti di Paolo Paganini: 9 alla Juve, delusione Milan, 4,5 alla Lazio, ecco i colpi a sorpresa

Il pagellone mercato del conduttore di RaiSport: Juventus, Napoli e Inter top; delusione Milan, flop Lazio e Roma. I nomi che stregheranno la serie A

E’ il volto del calciomercato della Rai, conduttore di ’90esimo minuto’ e reduce dall’esperienza vincente di Dribbling Europei: Paolo Paganini, in esclusiva per Virgilio Sport, anticipa quello che sarà il pagellone mercato che stasera dalle 23:00 andrà in onda su Rai 2. I colpi last-minute, chi saranno le rivelazioni nella prossima Serie A, quali le squadre che si sono rafforzate di più, chi invece è stato ‘bocciato’ e le trattative sfumate nell’ultimo giorno di mercato.

Le Top sul calciomercato

Quali squadre vede maggiormente rafforzate alla conclusione del calciomercato?

“Partiamo dalla Juventus: è partita una vera e propria rivoluzione copernicana a partire dall’allenatore e andando a prendere tutti calciatori giovani, funzionali e di prospettiva. E’ mancata la ciliegina Sancho ma credo che questa operazione possa riproporsi a gennaio. Voto 9″. “Al secondo posto vedo il Napoli davvero molto rafforzato con cifre spese da capogiro: oltre 150 milioni e senza vendere Osimhen. Al momento, anche se il nigeriano è in rottura totale con il club, credo che l’attacco dei partenopei possa essere inferiore solo a squadre del calibro del Real Madrid. E’ difficile credere che ora l’attaccante possa essere messo fuori rosa, da qui a gennaio è capire come possa essere gestita una situazione del genere. La trattativa vera era tra Osimhen e gli arabi ed è fallita per soli 5 milioni, il paradosso è che il Chelsea abbia potuto offrire al calciatore un ingaggio nettamente inferiore a quello che l’attaccante percepisce ora con il Napoli. Una cosa è certa: la squadra costruita per Antonio Conte è di altissimo livello. Voto 8.5″. “Riguardo l’Inter credo che non sia stato un mercato ‘scoppiettante’ ma altamente funzionale per rafforzare ulteriormente la rosa: Taremi e Zielinski sono calciatori di gran livello che comunque si ritaglieranno uno spazio importante nel corso della stagione. Voto 8″ “Non sono convinto particolarmente convinto del calciomercato del Milan che sta già vivendo di per sé una situazione un po’ particolare e non ne esce realmente rafforzata come organico della rosa al 31 agosto. Se dovesse però riuscire a prendere ora Rabiot, a parametro zero, allora potrebbe fare un salto di qualità. Voto 6.5. “Promossa la Fiorentina per gli acquisti di Gosens, Cataldi e Bove nonostante la partenza di Amrabat. Voto 6″.

I flop sul calciomercato

Quali squadre crede che, invece, non si siano rafforzate adeguatamente sul mercato?

“Bocciato il Bologna che ha fatto un pessimo mercato e non è riuscita a rimpiazzare i calciatori top in uscita. Voto 4.“ “Riguardo la Lazio credo che abbia perso molti calciatori importanti senza rimpiazzarli: da Felipe Anderson, Immobile a Milinkovic Savic e Luis Alberto. Il tasso tecnico dei biancocelesti è sceso tantissimo e non c’è stato un ricambio dello stesso livello. Anche Casale lascia un buco enorme in difesa. Voto 4.5.“. Di poco sotto la sufficienza il mercato della Roma che all’ultimo ha preso Koné, calciatore di gran sostanza. La difesa resta il problema, anche in vista della partenza di Smalling. Voto 5.5″.

I colpi di mercato che si riveleranno sorprese in Serie A

Quali potranno essere gli acquisti, magari passati in sordina, che potranno rivelarsi dei top nella prossima Serie A?

La Lazio ha preso un centrocampista che credo possa venire fuori nel tempo: Dele-Bashiru. Occhi puntati su di lui. Vedo bene anche Gilmour nel Napoli, anche lui sarà una sopresa. Menzione a parte per l’Atalanta per l’acquisto di Godfrey. Infine, vedo bene l’acquisto di Gudmundsson alla Fiorentina.