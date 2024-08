Calciomercato, il borsino di oggi: le percentuali su Sancho, Lukaku, Kone e gli ultimi colpi

Le percentuali delle trattative che coinvolgono Juventus, Inter, Milan, Napoli e le altre big del prossimo campionato di Serie A: borsino di oggi 27 agosto 2024.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Pronti agli ultimi botti di mercato? Mai come quest’anno, gli infiniti – e forse stucchevoli – tempi delle trattative si stanno movimentando in queste giornate conclusive. Il gong al termine del calciomercato si avvicina e gli affasi si susseguono, anche quelli più clamorosi. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano gli ultimi, cruciali colpi di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e delle altre big della serie A.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Sancho Kalimuendo Sterling INTER Palacios Gasiorowski Vasquez MILAN Kone Veretout Abraham NAPOLI Lukaku, McTominay Dedic Gilmour ROMA Boga Kone Ngonge LAZIO Barrenechea Ngonge Folorunsho ATALANTA Chalobah Rui Patricio Kone FIORENTINA Adli Gosens Lindelof

Juventus: dopo Koopmeiners, il sogno è Sancho

Affari e ufficialità a ripetizione nelle ultime ore per la Vecchia Signora. Dopo aver piazzato i colpi Nico Gonzalez, Conceicao e soprattutto Koopmeiners, Giuntoli prepara l’assalto all’ultimo, grande big in entrata: Sancho. Il centrocampista inglese è in uscita dal Manchester United, sulle sue tracce c’è pure il Chelsea ma il giocatore intenderebbe vivere una nuova esperienza fuori dalla Premier League. La Juve ci crede: per sferrare l’assalto, però, c’è bisogno di far posto in rosa grazie a una cessione importante: Chiesa. Sulle tracce di Federico, sedotto e abbandonato dal Barcellona, ormai è rimasto solo il Liverpool.

Napoli, fai presto per Lukaku, McTominay e Dedic

Un’altra società in fermento in queste ultime giornate di mercato è il Napoli. Praticamente fatta per due innesti di grandissimo spessore, Lukaku dal Chelsea e McTominay dal Manchester United, attesi dalle visite mediche e poi dalla sospirata firma: Conte li attende a braccia aperte. In standby l’affare col Brighton per il centrocampista scozzese Gilmour, mentre la priorità sembra essere diventata l’ingaggio di un esterno destro: l’indiziato numero uno è Dedic del Salisburgo. Capitolo Osimhen: sfumano le varie piste arabe o inglesi, l’unico club che può prendere il nigeriano last minute è il PSG. Ma con robustissimo sconto.

Milan e Roma su Kone, l’Inter stringe per Palacios

Milan e Roma, le due big che maggiormente hanno deluso in queste prime giornate di campionato, potrebbero piazzare un ultimo colpo. I rossoneri, con la cessione di Adli alla Fiorentina, stanno liberando il posto per Kone del Borussia Moenchengladbach, che però piace tantissimo pure ai giallorossi. La possibile alternativa per il Milan si chiama Veretout. La Lazio, da giorni infruttuosamente sulle tracce di Ngonge e Folorunsho, potrebbe virare su Barrenechea in prestito mentre l’ultima idea dell’Atalanta sugli esterni è Chalobah, che sembra destinato a lasciare il Chelsea.