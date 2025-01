Fiorentina-Napoli, polemiche per il gol annullato a Kean: Marelli spiega, bufera per il tweet di Palmeri

Dubbi sull’1-1 negato al centravanti da parte dei tifosi viola e del giornalista di Sportitalia, preso poi di mira dai supporter azzurri. L’esperto Dazn d’accordo con l’arbitro

Coda polemica sui social dopo la netta vittoria del Napoli in casa della Fiorentina: i tifosi viola e quelli delle rivali degli azzurri per lo scudetto protestano per il gol dell’1-1 annullato per fallo di mano di Kean. Su Dazn la spiegazione di Luca Marelli, mentre su X il giornalista Tancredi Palmeri avanza dubbi.

Fiorentina-Napoli, il gol per fallo di mani annullato a Kean

Il Napoli vince per 3-0 in casa della Fiorentina, ma sui social non mancano le polemiche per il gol annullato a Moise Kean nel primo tempo, sul punteggio di 1-0 per gli azzurri, in seguito a un fallo di mano ravvisato dall’arbitro Manganiello. Il direttore di gara fischia l’irregolarità, che pare poi confermata dalle immagini visionate dal Var e mandate in onda da Dazn: l’attaccante viola controlla col petto la palla, che però poi tocca l’avambraccio destro prima del tiro.

Gol annullato a Kean, le polemiche sui social

Sui social i tifosi della Fiorentina e delle altre squadre in lotta con il Napoli per lo scudetto protestano. “Quanti regali al Napoli”, scrive su Facebook l’interista Leo. “Il gol di Kean era regolare, Conte come al solito vince solo di rigore”, aggiunge lo juventino Salvatore. Steso tono per Filippo: “Il solito aiutino al piangina leccese”. “Arbitraggio a senso unico”, il parere della fiorentina Manila. “Sul gol di Kean probabilmente c’è il tocco di mano – ammette un altro tifoso viola, Valerio – ma l’arbitro è stato indiscutibilmente dalla parte del Napoli per tutta la gara”. “Un altro arbitraggio a favore delle solite 4 squadre”, l’accusa di Mario.

Marelli spiega il perché della rete negata a Kean

Già durante la gara, però, l’ex arbitro Luca Marelli aveva promosso la scelta di Manganiello e degli addetti al Var. Al termine dell’incontro l’esperto di Dazn ha spiegato cosa prevede in questi casi il regolamento. “L’ultima immagine – quella alle spalle della porta di Meret – dà la certezza che il tocco di braccio c’è stato – le parole di Marelli nel postpartita – pertanto considerando che nell’immediatezza è stato toccato il pallone e poi scagliato in porta il gol non poteva essere concesso, a prescindere dalla punibilità o meno del tocco di braccio. Per la rete vige il concetto dell’immediatezza: un qualsiasi tocco di braccio porta all’annullamento della rete se segnata immediatamente dopo un controllo o un tocco con il braccio”.

I dubbi di Palmeri e la reazione dei tifosi del Napoli

Diverso il parere di Tancredi Palmeri, che durante la gara s’è lasciato andare a un tweet che ha scatenato le reazioni dei tifosi del Napoli. “A me non sembra ci sia tocco di mano di Kean, pare regolare il gol della Fiorentina”, il post su X del giornalista di Sportitalia, preso poi di mira dai supporter partenopei.

“Pure uno della Fiesole direbbe che è mano, ma che ci guadagni a fare il tifoso da bar sui social?”, domanda LaMalafede. “Imbarazzante questo commento, questo post ha l’unico obbiettivo di aizzare polemiche inesistenti”, aggiunge IlBrutto. “Vabbè ma questa è proprio incompetenza”, l’accusa di Gian Matteo. “Vabbé questo sarebbe disposto a negare la presenza di acqua negli oceani per andare contro le squadre che si giocano lo scudetto con l’Inter”, il commento di FB6.