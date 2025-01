Napoli, Kvara e il possibile addio: un amore durato troppo poco, web in tilt

Il Psg alza il tiro e tenta il georgiano. Il Napoli capolista rischia di perdere la sua stella nel bel mezzo della stagione: i tifosi si spaccano

Il possibile addio di Kvaratskhelia divide i tifosi del Napoli. Tutto è successo all’improvviso, quando si dice un fulmine a ciel sereno. Lo sconosciuto georgiano pescato dalla Dinamo Batumi è oggi uno dei calciatori più apprezzati al mondo e il Paris Saint-Germain sta sferrando proprio in queste ore l’assalto decisivo per portarlo al Parco dei Principi il prima possibile. Quali ripercussioni potrebbe avere la sua partenza nel bel mezzo della stagione sulla capolista della Serie A?

Napoli, altro che rinnovo: Kvara ai saluti

Nelle scorse settimane sembrava che il Napoli e l’entourage del 77 azzurro fossero finalmente vicini alla fumata bianca per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. L’interesse del PSG ha evidentemente stravolto i piani, dal momento che al georgiano è stato prospettato un ingaggio monstre da 11 milioni a stagione (Adl si è spinto fino a 6, ndr) fino al 2030.

Inutile anche il tentativo in extremis di Newcastle e Manchester United di inserirsi: Kvara ha scelto la Torre Eiffel. Occhio, però: i campioni di Francia devono soddisfare le richieste di De Laurentiis, ovvero 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus e senza contropartite (scartata l’ipotesi Skriniar). Come riferito da Sky, l’offerta dei parigini è ritenuta ancora bassa, ma tutto lascia pensare che l’operazione andrà in porto. A breve è fissato un incontro tra i due club, che potrebbe essere decisivo.

L’eroe del terzo scudetto diventato Kvaradona

La rivoluzione estiva voluta nel 2022 da De Laurentiis aveva fatto insorgere il popolo partenopeo. Via l’idolo Mertens, via Insigne, via Koulibaly. Ai piedi del Vesuvio sbarcarono un georgiano e un coreano sconosciuti ai più: Kvaratskhelia e Kim. Il resto è storia. Quel meraviglioso Napoli guidato da Spalletti stravinse il campionato, conquistando uno scudetto atteso dai 33 anni.

Da Maradona a Kvaradona. Kvicha e Osimhen, le stelle di una squadra che avrebbe potuto arrivare fino in fondo anche in Champions. L’exploit non si è ripetuto la scorsa annata, con Kvara che non è riuscito a salvarsi dal naufragio che ha coinvolto tutti. I mal di pancia per il mancato rinnovo sono stati messi a tacere dall’arrivo di Conte in panchina, risultando – però – solo un palliativo.

I tifosi del Napoli si spaccano sulla cessione di Kvara

In questa prima parte di stagione griffata Conte il georgiano non ha brillato. O meglio, non è tornato sui livelli straordinari del Napoli scudettato. La notizia – e non poteva essere altrimenti – ha alimentato il dibattito dei tifosi sui social: privarsi di uno dei più forti elementi della rosa, se non il più forte, durante il mercato a gennaio è una mossa giusta?

“Perché vendere Kvara a gennaio in piena corsa scudetto? Non si poteva aspettare giugno?” scrive Enzo su Facebook. “Se non ha voglia può andare” ribatte Enzo. “Kvara non si avvicina neanche lontanamente all’affetto che ho provato per Hamsik, Lavezzi, Cavani, Callejon, Mertens. Sarà che in 3 anni non ha mai voluto imparare la lingua, sintomo del fatto che per lui Napoli era un trampolino di lancio e non una meta in cui volersi fermare” afferma Andrea. “Kvara non si vende” sentenzia Antonio.

“Ha già dato tutto quello che aveva. I suoi margini di miglioramento sono finiti. Anche per 60 lo darei via. E prenderei Chiesa, low-cost e tanta voglia di riscatto” sostiene Renato. “Per 80 milioni lo dovete portare a piedi, sopravvalutato” chiosa Luciano.