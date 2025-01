Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Joao Felix, Garnacho, Hancko e Frattesi

Le trattative di Juventus, Inter, Milan, Napoli e le altre big del massimo campionato di Serie A con le percentuali di concretizzazione: borsino di oggi 17 gennaio 2025.

Entra nel vivo il mercato di gennaio e insieme a una moltitudine di nomi, voci pazze e indiscrezioni improbabili, comincia addirittura a concretizzarsi qualche affare vero. In entrata, come Kolo Muani alla Juventus. O in uscita, come Kvaratskhelia al PSG. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 13 di venerdì 17 gennaio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Hancko Danso Araujo INTER Tomas Perez Sucic Walker MILAN Joao Felix Walker Rashford NAPOLI Danilo Garnacho Pellegrini ROMA Rensch Frattesi Raspadori LAZIO Casadei Fazzini Kike Salas ATALANTA Disasi Ordonez Cherki FIORENTINA Luiz Henrique Pablo Marì Sanabria

Juve: Hancko, Danso o Araujo coi soldi di Cambiaso?

Soldi in cassa non ce ne sono per Giuntoli, che deve provare a finanziare il mercato con qualche cessione. Kolo Muani è arrivato gratis, in prestito, ma andrà via a fine stagione. Per altri colpi bisogna provare a piazzare qualcuno alle big d’Inghilterra. Già, ma chi? Vlahovic? L’Arsenal non sembra troppo interessata. Cambiaso? Si spera che davvero il Manchester City abbocchi e versi una settantina di milioni (in pratica quanto il PSG per Kvara…) nelle casse di Madama. Che poi si fionderebbe su un difensore: Hancko, Danso e Araujo i nomi in lizza.

Il Milan ora punta Joao Felix, derby con l’Inter per Walker

Anche il Milan non ha grandi disponibilità finanziarie, punta però sull’appeal e sul carisma di Conceicao per portare a Milanello qualche campione in cerca di rilancio personale. È il caso di Joao Felix, che sembra aver superato Rashford nell’indice di gradimento del Diavolo e che ha un buon rapporto col nuovo tecnico. Intanto è derby tra milanesi per Walker, l’esperto terzino in uscita dal Manchester City e dato – sorprendentemente – verso l’Italia. Rossoneri, a quanto pare, in leggero vantaggio sui nerazzurri.

Napoli, il sogno è Garnacho: la Roma non molla Frattesi

Metabolizzato l’addio di Kvaratskhelia, il Napoli punta forte su Garnacho, altro gioiellino del Manchester United: con McTominay l’affarone è riuscito alla grande. Il 20enne argentino però costa tantissimo, molto più econimico il rinforzo in arrivo per la difesa: Danilo, in uscita dalla Juve. Capitolo Roma: Con Rensch in arrivo, si spera sempre nel grande colpo: Frattesi. Occhio però a due possibili uscite illustri: Pellegrini e Dybala. Molto attiva anche la Lazio, che potrebbe mettere le mani su uno tra Casadei e Fazzini.